Thị trường bất động sản Nam sông Mã sôi động dịp cuối năm

Chỉ trong chưa đầy 10 ngày, phường Hàm Rồng liên tiếp tổ chức thành công hai phiên đấu giá quyền sử dụng đất (QSDĐ) với tổng cộng 119 lô tại khu dân cư hai bên Quốc lộ 1A. Việc tổ chức thành công phiên đấu giá QSDĐ tại khu vực gần Khu đô thị Heragon City phản ánh sự quan tâm và nhu cầu thực tế của người dân và các nhà đầu tư đối với quỹ đất phía Nam sông Mã.

Hai phiên đấu giá đất tại phường Hàm Rồng thu hút đông đảo người dân tham gia (nguồn: Trang thông tin điện tử phường Hàm Rồng).

Quý IV/2026, bất động sản Thanh Hóa ghi nhận những tín hiệu tích cực từ hoạt động giao dịch và nhu cầu tìm kiếm sản phẩm. Đất nền tại những địa bàn có lợi thế về vị trí, hạ tầng và định hướng phát triển đô thị đang thu hút sự quan tâm của cả người mua ở thực lẫn giới đầu tư.

Giao dịch BĐS tại phường Hàm Rồng sôi động dịp cuối năm

Liên tiếp trong tháng 10 và tháng 11, UBND Phường Hàm Rồng tổ chức đấu giá quyền sử dụng 119 lô đất tại mặt bằng khu dân cư hai bên Quốc lộ 1A, đoạn từ cầu Hoàng Long đến Tượng đài Thanh niên xung phong.

Sáng 29/10/2026, phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 68 lô thuộc khu NV1, NV2, NV3 và CL6. Bên cạnh những khách hàng tham gia với mục đích an cư, tại sự kiện, một số nhà đầu tư đã trúng đấu giá cùng lúc 3–5 lô đất.

Sức quan tâm của thị trường tiếp tục được ghi nhận tại phiên đấu giá quyền sử dụng đất đối với 51 lô thuộc khu NV5 và CL5 diễn ra vào chiều 6/11/2026. Như vậy, chỉ trong chưa đầy 10 ngày, tổng cộng 119 lô đất tại khu vực này đã được đưa ra đấu giá thành công.

Đáng chú ý, một số vị trí gần khu vực Khu đô thị Heragon City đang được ghi nhận giao dịch ở mức giá cao, tiệm cận 50 triệu/m2. Kết quả này cho thấy sự quan tâm đáng kể của thị trường đối với quỹ đất tại Hàm Rồng, đồng thời phản ánh kỳ vọng của người mua về tiềm năng phát triển đô thị tại khu vực.

Việc liên tiếp tổ chức các phiên đấu giá tại những mặt bằng thuộc cùng một khu dân cư không chỉ góp phần khai thác nguồn lực đất đai, bổ sung quỹ đất ở mà còn tạo thêm nguồn thu phục vụ đầu tư phát triển địa phương. Đây cũng là một trong những yếu tố thúc đẩy quá trình hình thành các khu dân cư mới, từng bước hoàn thiện diện mạo đô thị Hàm Rồng.

Diễn biến tại hai phiên đấu giá cho thấy thị trường nhà đất khu vực phía Nam sông Mã đang trở thành tâm điểm của thị trường, nhất là trong bối cảnh Thanh Hóa đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Định hướng đô thị hiện đại và hạ tầng đồng bộ tạo dư địa cho thị trường

Sức hút của bất động sản khu vực phía Nam sông Mã đến từ định hướng mở rộng đô thị và quá trình cải thiện hệ thống giao thông thông suốt. Với vị trí tiếp giáp các trục kết nối quan trọng, khả năng liên thông với khu vực trung tâm cùng dư địa phát triển các khu dân cư mới đang tạo thêm lợi thế cho thị trường bất động sản Hàm Rồng.

Các khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, pháp lý minh bạch góp phần đa dạng hóa nguồn cung, mang đến lựa chọn an cư và đầu tư cho người dân. Tại phường Hàm Rồng, Khu đô thị Heragon City đang nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân và các nhà đầu tư.

Theo Quyết định phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, sau năm 2030, Thanh Hóa hướng đến từng bước đáp ứng các tiêu chí để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cùng với đó, trục đô thị ven sông Mã được định hướng trở thành trục cảnh quan, không gian động lực và trung tâm phát triển mới của tỉnh đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Để hiện thực hóa mục tiêu này, bên cạnh các dự án cầu đường liên vùng, hệ thống giao thông nội thị được tập trung đầu tư đồng bộ, tăng cường liên kết giữa các phường và mở rộng không gian phát triển đô thị.

Nổi bật là dự án đường gom hai bên Đại lộ Hùng Vương dài hơn 2km, rộng 25m, nối từ đường Thành Thái đến Trần Hưng Đạo, dự kiến hoàn thành cuối năm 2026. Tuyến đường sẽ phân tách luồng xe nội bộ với trục giao thông xuyên tâm, góp phần giảm áp lực tại các nút giao và nâng cao năng lực lưu thông.

Công trình cầu đường gom phía Bắc Đại lộ Hùng Vương qua kênh Bến Thủy, rộng 21,1m, gồm ba nhịp và hai nút giao, dự kiến khởi công cuối năm 2026. Công trình bổ sung hướng kết nối từ ven sông Mã về phố cũ, giảm tải cho cầu Sâng và tuyến Trần Hưng Đạo – Trường Thi.

Ngoài ra, tuyến Trường Thi – Hàm Rồng dài khoảng 4,5km được định hướng nâng cấp thành đường đô thị 6 làn xe theo quy hoạch giao thông giai đoạn 2021–2030, tăng cường kết nối khu vực và mở rộng không gian đô thị về phía Nam sông Mã.

Song song với nguồn cung nhà ở từ đấu giá quyền sử dụng đất, phường Hàm Rồng còn ghi nhận sự hiện diện của các dự án khu đô thị được đầu tư bài bản. Khác với hình thức sở hữu đất riêng lẻ, các dự án này phát triển theo quy hoạch tổng thể, tích hợp hạ tầng, cảnh quan, tiện ích và đa dạng loại hình sản phẩm, đáp ứng nhu cầu từ an cư đến kinh doanh, đầu tư dài hạn.

Từ định hướng phát triển đô thị, đầu tư hạ tầng cùng hàng loạt các phiên đấu giá đất liên tiếp diễn ra thành công, khu vực phía Nam sông Mã đang cho thấy sức hút ngày càng rõ nét trên bản đồ bất động sản Thanh Hóa.

Nguyễn Lương