Gần 6.000 lượt khách đổ về Sao Mai Central Point trong đêm khai trương Hội chợ lô tô

Đêm khai trương Hội chợ lô tô tại Khu đô thị mới Sao Mai Central Point (Triệu Sơn) thu hút gần 6.000 lượt khách, mang đến không gian giải trí sôi động, giàu sắc màu văn hóa và kết nối cộng đồng ngay giữa trung tâm đô thị.

Sao Mai Central Point trở thành điểm hẹn vui chơi, giải trí của đông đảo gia đình tại Triệu Sơn.

Đêm hội rộn ràng giữa lòng Triệu Sơn

Tối 25/10, không gian Khu đô thị mới Sao Mai Central Point bừng sáng trong âm nhạc, ánh đèn và những tràng pháo tay không ngớt. Từ những gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, nhóm bạn trẻ hào hứng thưởng thức ca nhạc đến người cao tuổi tìm lại ký ức hội hè thân thuộc, tất cả cùng hòa mình vào bầu không khí náo nhiệt của đêm khai trương hội chợ lô tô.

Theo ghi nhận sơ bộ từ Ban tổ chức, chương trình đã đón gần 6.000 lượt khách tham dự, tạo nên một trong những điểm hẹn giải trí đáng chú ý tại khu vực trung tâm Triệu Sơn trong những ngày cuối tháng 10.

Điểm nhấn của đêm hội là sự xuất hiện của Đoàn Lô tô Thành Lộc đến từ Đồng Tháp, mang theo nét duyên dáng, dí dỏm đặc trưng của loại hình giải trí dân gian quen thuộc với người dân Nam Bộ. Những câu hát gọi số được biến tấu đầy ngẫu hứng, kết hợp âm nhạc hiện đại và nghệ thuật biểu diễn, liên tục khuấy động bầu không khí.

Sự góp mặt của các ca sĩ đến từ TP. Hồ Chí Minh cùng những nhóm nhảy của Thanh Hóa và TP. Hồ Chí Minh càng làm phong phú chương trình. Từ những giai điệu trữ tình sâu lắng đến các tiết mục trẻ trung, sôi động, đêm hội trở thành cuộc giao thoa thú vị giữa sắc màu văn hóa truyền thống và nhịp sống đương đại.

Khi niềm vui trở thành sợi dây kết nối cộng đồng

Không chỉ có sân khấu ca nhạc và những màn gọi số lô tô đầy hấp dẫn, hội chợ còn bố trí các gian hàng ẩm thực, trò chơi dân gian và khu vui chơi dành cho thiếu nhi.

Giữa dòng người tấp nập, hình ảnh cha mẹ nắm tay con trẻ dạo hội, những nhóm bạn cùng thưởng thức món ăn hay các gia đình quây quần theo dõi chương trình đã tạo nên một bức tranh sinh hoạt cộng đồng gần gũi. Giá trị đáng quý của những hoạt động như thế không chỉ nằm ở quy mô hay số lượng người tham dự, mà còn ở khả năng tạo dựng những khoảnh khắc gắn kết.

Đặc biệt, với sự tài trợ của Tập đoàn Sao Mai, người dân được miễn phí vé xem ca nhạc và phí giữ xe. Khu vực vệ sinh cũng được bố trí nhằm phục vụ nhu cầu của khách tham dự.

Theo kế hoạch, các hoạt động hội chợ diễn ra từ 18h đến 22h hằng đêm, với lịch cụ thể được cập nhật trên fanpage dự án Sao Mai Central Point.

Góc check-in rực rỡ sắc màu tại Sao Mai Central Point.

Sao Mai Central Point – Không gian đô thị của những trải nghiệm sống

Đằng sau sức hút của đêm hội là một không gian đô thị đang từng bước định hình diện mạo mới tại trung tâm Triệu Sơn.

Được Tập đoàn Sao Mai đầu tư phát triển với quy mô gần 44 ha, Sao Mai Central Point được quy hoạch các khu nhà ở, thương mại và tiện ích cộng đồng, hướng đến hình thành môi trường sống có sự kết nối giữa cư dân, dịch vụ và các hoạt động sinh hoạt chung.

Sao Mai Central Point – Điểm hẹn văn hóa, kết nối cộng đồng.

Việc lựa chọn khu đô thị làm địa điểm tổ chức hội chợ lô tô không chỉ tạo thêm sân chơi văn hóa, giải trí cho người dân mà còn mở ra cơ hội để công chúng trực tiếp tham quan, cảm nhận cảnh quan và hệ thống hạ tầng tại dự án.

Đáng chú ý, theo thông tin từ chủ đầu tư, các lô đất kinh doanh tại Sao Mai Central Point đều đã có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng. Chủ đầu tư cũng đã thực hiện bàn giao giấy chứng nhận cho khách hàng mua sản phẩm trong đợt 1.

Trong tiến trình phát triển đô thị, những tuyến đường, công trình và khu nhà ở tạo nên hình hài vật chất, nhưng chính nhịp sống cộng đồng mới mang lại sức sống bền lâu.

Với Sao Mai Central Point, đêm hội lô tô không đơn thuần là một chương trình giải trí. Đó còn là dấu ấn sinh động cho định hướng kiến tạo không gian sống gần gũi, nơi những giá trị văn hóa, tình thân và niềm vui thường nhật có cơ hội cùng hội tụ.

Minh Anh – Nguyễn Lương