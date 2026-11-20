Diện mạo đô thị Vinh chuyển mình cùng định hướng phát triển không gian mới

Từ một đô thị truyền thống phát triển theo chiều rộng, Khu vực trung tâm tỉnh Nghệ An đang bước vào chu kỳ tái cấu trúc không gian mạnh mẽ theo hướng hiện đại, đa cực và bền vững. Sự cộng hưởng giữa quy hoạch mở rộng không gian đô thị hướng biển cùng sự xuất hiện của những tổ hợp cao tầng giàu bản sắc tại vùng lõi như Sun Glory Residence đang kiến tạo nên diện mạo hoàn toàn mới cho thủ phủ vùng Bắc Trung Bộ.

Mở rộng không gian đô thị gắn với các trục cảnh quan động lực

Trong tiến trình hiện thực hóa Quy hoạch tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Nghị quyết số 16-NQ/TU về phát triển đô thị Vinh đến năm 2045, bài toán tổ chức không gian đô thị đang được tỉnh Nghệ An triển khai với tầm nhìn dài hạn. Thay vì phát triển manh mún, không gian đô thị Vinh mở rộng được định hình theo mô hình đô thị trung tâm kết nối biển, lấy khu vực các phường trung tâm như Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Phú, Vinh Hưng, Vinh Lộc làm hạt nhân và liên kết chặt chẽ với không gian du lịch biển Cửa Lò.

Để tạo lực đẩy cho cấu trúc đô thị đa cực này, hàng loạt trục cảnh quan và hành lang giao thông huyết mạch được tập trung chỉnh trang, nâng cấp đồng bộ:

• Trục động lực Quảng trường Hồ Chí Minh – Đại lộ V.I. Lê Nin – Sân bay Vinh: Đóng vai trò đại lộ trung tâm kết nối các cơ quan hành chính, tài chính, thương mại nội đô thẳng tới Cảng hàng không quốc tế Vinh (đang được quy hoạch nâng cấp đạt chuẩn 4E với công suất dự kiến 8 – 14 triệu hành khách/năm).

• Trục kết nối hướng biển: Đại lộ Vinh – Cửa Lò rộng 72 m cùng trục Phan Bội Châu – Nguyễn Sỹ Sách kéo dài tạo mạch giao thương thông suốt từ lõi thành phố ra đường Bình Minh ven biển chỉ trong khoảng 15 phút di chuyển.

• Hạ tầng liên vùng đồng bộ: Tuyến cao tốc Bắc – Nam đoạn Nghi Sơn – Diễn Châu rút ngắn thời gian từ Vinh đi Hà Nội còn khoảng 3,5 giờ, cùng quy hoạch tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam ưu tiên triển khai đoạn Hà Nội – Vinh từ năm 2027 đang biến thành phố thành điểm hội tụ của dòng vốn đầu tư, chuyên gia quốc tế và lực lượng lao động chất lượng cao.

Không gian đô thị khu vực trung tâm tỉnh Nghệ An.

Xu hướng phát triển không gian thẳng đứng và đô thị xanh tại vùng lõi

Song song với việc mở rộng về phía Đông, vùng lõi lịch sử TP. Vinh (cũ) cũng chuyển dịch mạnh sang mô hình tổ hợp cao tầng xanh trước áp lực khan hiếm quỹ đất trung tâm. Theo ghi nhận từ đơn vị phân phối SRT Dự Án (SRT Miền Trung), thị hiếu của người dân địa phương và cộng đồng người dân xứ Nghệ xa quê (với lượng kiều hối khoảng 650 – 700 triệu USD/năm) đang dần rời bỏ nhà đất trong ngõ nhỏ để ưu tiên các căn hộ trung tâm tích hợp mảng xanh, tiện ích chăm sóc sức khỏe, thương mại dịch vụ và an ninh 24/7.

Sun Glory Residence – Điểm nhấn kiến trúc định hình chuẩn sống mới giữa lòng thành Vinh

Tọa lạc tại lô đất HH01 rộng 3,74 ha ngay vòng xuyến Hải Quan (phường Trường Vinh) với tổng vốn đầu tư hơn 8.723 tỷ đồng, tổ hợp căn hộ cao cấp Sun Glory Residence do Sun Group (thông qua thành viên Sun Property) phát triển sở hữu vị trí tiếp giáp đại lộ V.I. Lê Nin rộng 56 m, đường Lê Hồng Phong, Trần Hưng Đạo, Dương Vân Nga và Trần Huy Liệu. Từ đây, cư dân chỉ mất 3 - 7 phút để kết nối tới Trung tâm Hành chính tỉnh, Quảng trường Hồ Chí Minh, Chợ Vinh và hưởng lợi trực tiếp từ quy hoạch công viên Trần Huy Liệu (hơn 10.400 m2 cây xanh) cùng hơn 13.300 m2 đất trường học liên cấp kế cận.

Vị trí đắc địa của dự án Sun Glory Residence.

Áp dụng mô hình quy hoạch hướng tâm, Sun Glory Residence bố trí 5 tòa tháp (Infinity, Legend, Harmony, Lumina, Sky 37 cao tối đa 37 tầng) lấy cảm hứng từ 5 phẩm chất Kiên – Cần – Nghĩa – Trí – Khí bao quanh rìa khu đất, nhường trọn 10.650 m2 lõi trung tâm (~30% diện tích) cho quảng trường và mảng xanh. Dự án cung cấp gần 3.500 căn hộ sở hữu lâu dài (Studio, 1PN+1, 2PN, 3PN) cùng hơn 37 tiện ích nội khu tiên phong như bể bơi bốn mùa trong nhà 1.100 m2, vườn chân mây (tầng 26, 30, tầng mái), sảnh đón 12 m, khối đế thương mại 25.000 m2 và 2 tầng hầm 74.000 m2, góp phần hoàn chỉnh diện mạo đô thị Vinh hiện đại trong kỷ nguyên mới.

Phối cảnh dự án Sun Glory Residence.