Tập đoàn Sao Mai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tại Khu đô thị mới Sao Mai Central Point

Ngày 15/11/2026, tại trung tâm xã Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa, Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho đại diện gần 300 khách hàng đã mua nền đất tại Khu đô thị mới Sao Mai Central Point trong giai đoạn 1. Tại buổi lễ, Tập đoàn cũng tổ chức chương trình rút thăm trúng thưởng “Mở Cửa An Cư - Đón Quà Như Ý” dành cho khách hàng mua nền đất đợt 1.

Đại diện Tập đoàn Sao Mai trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho khách hàng tiêu biểu, đánh dấu bước tiến quan trọng trong hành trình kiến tạo cộng đồng an cư tại Sao Mai Central Point.

Trao giấy chứng nhận cho khách hàng giai đoạn 1

Khu đô thị mới Sao Mai Central Point có quy mô khoảng 44 ha tại trung tâm Triệu Sơn, Thanh Hóa. Theo Tập đoàn Sao Mai, cơ quan nhà nước có thẩm quyền đã cấp 1.359 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dự án.

Rút thăm trúng thưởng tri ân khách hàng

Trong khuôn khổ chương trình, chủ đầu tư đã tổ chức chương trình “Mở Cửa An Cư - Đón Quà Như Ý” dành cho khách hàng mua nền đất đợt 1, với 6 giải thưởng.

• 01 giải nhất gồm 02 lượng vàng 999.9.

• 02 giải nhì, mỗi giải 01 xe Honda Air Blade 160.

• 03 giải ba, mỗi giải 01 tivi Sony Google TV BRAVIA 3 II (K-55XR33VM2).

Đại diện Tập đoàn Sao Mai trao giải nhất gồm 02 lượng vàng 999.9 cho khách hàng may mắn.

Đại diện Tập đoàn Sao Mai trao 02 giải nhì, mỗi giải 01 xe Honda Air Blade 160.

Chương trình rút thăm trúng thưởng với 6 giải thưởng giá trị là lời tri ân của Tập đoàn Sao Mai dành cho những khách hàng đã tin tưởng lựa chọn Sao Mai Central Point.

Tập đoàn Sao Mai tổ chức lễ bàn giao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất kết hợp chương trình rút thăm trúng thưởng “Mở cửa an cư – Đón quà như ý” tại Sao Mai Central Point.

Nguyễn Lương - Minh Anh