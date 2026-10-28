Vinhomes Star City ra mắt The Victoria, nâng tầm thị trường căn hộ cao tầng tại Thanh Hóa

Ngày 28/10, The Victoria - khu cao tầng mang phong cách Hồng Kông thời thượng tại Vinhomes Star City chính thức ra mắt thị trường. Sự kiện không chỉ đánh dấu bước hoàn thiện hệ sinh thái của cả khu đô thị mà còn mang đến lời giải toàn diện cho bài toán nâng chuẩn sống cao tầng tại trung tâm của xứ Thanh.

Victoria nâng chuẩn sống cao tầng tại trung tâm của xứ Thanh

Sự kiện Kick-off khu The Victoria diễn ra tại Melia Vinpearl Thanh Hóa, quy tụ hàng trăm chuyên viên kinh doanh đến từ các đại lý phân phối uy tín hàng đầu. Với chủ đề “Lead The Victoria Flow”, chương trình không chỉ truyền tải tinh thần tiên phong của đội ngũ kinh doanh mà còn chính thức mở màn cho hành trình đưa The Victoria đến với thị trường bất động sản Bắc Trung Bộ.

Sự kiện Kickoff The Victoria diễn ra sôi động, chính thức khởi động chiến dịch ra mắt phân khu cao tầng mới.

Tên gọi The Victoria gợi nhắc đến Victoria Harbour - biểu tượng phồn hoa và năng động bậc nhất của Hong Kong, nơi sự giao thoa giữa mặt nước, đường chân trời kiến trúc và nhịp sống thương mại cùng tạo nên một bản sắc đô thị thời thượng.

Từ nguồn cảm hứng ấy, The Victoria được kiến tạo trên ý niệm về những “dòng chảy” hội tụ và bồi đắp giá trị. Đó là dòng chảy di sản và văn hóa sông Mã song hành cùng xứ Thanh qua nhiều thế hệ; là dòng phát triển đô thị với hạ tầng hiện đại; và là dòng chảy của thế hệ doanh nhân, chuyên gia cùng cộng đồng cư dân thành đạt đang tìm kiếm một môi trường sống tương xứng với vị thế.

Tọa lạc Khu đô thị Vinhomes Star City, phường Hạc Thành, The Victoria sở hữu hai lớp cảnh quan bổ trợ nhau. Một phía hướng về nội khu đô thị với hệ tiện ích và cộng đồng cư dân đã dần hình thành; phía còn lại mở về sông Mã với mặt nước rộng và khoảng nhìn khoáng đạt.

Chính sự giao thoa giữa đô thị và thiên nhiên này tạo nên nền tảng cho phong vị sống mà The Victoria hướng tới. Đó là hiện đại nhưng không vội vã, năng động nhưng vẫn giữ được những khoảng cân bằng cần thiết trong đời sống mỗi ngày.

The Victoria mở ra không gian thời thượng, khoáng đạt bên bờ sông Mã, tạo nên sự cân bằng giữa kết nối, cảnh quan và trải nghiệm sống.

Không chỉ thể hiện qua kiến trúc hay cảnh quan, tinh thần ấy còn tiếp tục chảy xuyên suốt hệ tiện ích của phân khu. The Victoria được phát triển theo hướng một hệ trải nghiệm sống đa tầng, nơi nhu cầu về sức khỏe, vận động, thư giãn, gia đình và kết nối cộng đồng cùng hiện diện trong một tổng thể.

Cư dân có thể bắt đầu ngày mới với yoga, thiền hoặc vận động ngoài trời; dành thời gian cho gia đình tại các khu vui chơi và vườn cảnh quan; rèn luyện với gym, tennis, pickleball hay bể bơi. Đồng thời, chủ nhân The Victoria cũng tìm thấy những không gian dành cho gặp gỡ, giao lưu và giải trí tại quảng trường, khu BBQ, phòng tiệc hay các khu sinh hoạt cộng đồng.

Thay vì tồn tại như những tiện ích riêng lẻ, các không gian được kết nối để trở thành một phần của nhịp sống hàng ngày, mở rộng trải nghiệm cư dân ra ngoài phạm vi căn hộ.

Hệ tiện ích đa tầng nội khu mang đến chuỗi trải nghiệm thể thao, thư giãn và gắn kết cộng đồng cho mọi lứa tuổi cư dân.

Hệ tiện ích đa tầng giúp cân bằng mọi nhu cầu sống của cư dân

Nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường, The Victoria mang đến cơ cấu sản phẩm linh hoạt từ căn hộ Studio, 1PN, 1PN+, 2PN, 2PN+, 3PN cho đến 4PN, hướng tới nhiều cấu trúc gia đình và nhiều giai đoạn sống khác nhau.

Người trẻ độc lập có thể ưu tiên những không gian gọn gàng và linh hoạt; cặp đôi hay gia đình trẻ cần thêm diện tích cho những thay đổi trong tương lai. Trong khi gia đình nhiều thế hệ lại cần sự cân bằng giữa không gian sinh hoạt chung và khoảng riêng dành cho từng thành viên.

Giá trị sống tại The Victoria cũng được mở rộng ra ngoài diện tích sở hữu riêng. Từ cảnh quan, mặt nước, tiện ích, không gian cộng đồng đến môi trường sống trong tổng thể Vinhomes Star City, mỗi lớp giá trị đều góp phần hoàn thiện trải nghiệm của cư dân.

The Victoria góp phần hoàn thiện bức tranh đô thị Vinhomes Star City, khẳng định vị thế địa chỉ sống hàng đầu tại Thanh Hóa.

Sự xuất hiện của The Victoria diễn ra trong bối cảnh tỉnh Thanh Hóa đang phát triển mạnh mẽ, tiếp tục mở rộng không gian đô thị và gia tăng nhu cầu về những chuẩn sống mới. Cùng với sự phát triển của lực lượng doanh nhân, chuyên gia, người trẻ thành đạt và các gia đình có nhu cầu nâng cấp môi trường sống, thị trường cũng ngày càng đòi hỏi những sản phẩm không chỉ đáp ứng nhu cầu ở, mà còn mang đến giá trị về cảnh quan, tiện ích, cộng đồng và trải nghiệm.

Từ dòng Mã đã bồi đắp xứ Thanh qua nhiều thế hệ đến những dòng phát triển đang mở ra một diện mạo mới cho đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, The Victoria xuất hiện như một điểm gặp của quá khứ và tương lai, của thiên nhiên và nhịp sống hiện đại, của những giá trị đã được vun bồi và những khát vọng đang tiếp tục vươn xa.

Với sự hội tụ giữa vị thế đắc địa tại Hạc Thành, lợi thế ven sông Mã, phong vị Hồng Kông thời thượng và nền tảng hạ tầng sẵn có của Vinhomes Star City, The Victoria hứa hẹn trở thành biểu tượng sống mới, đồng hành cùng sự vươn mình mạnh mẽ của Thanh Hóa.

Nguyễn Lương