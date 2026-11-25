Thanh Hóa: Tăng tốc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026

Với phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, gắn với kiểm tra, đôn đốc, kiểm đếm tiến độ hằng tuần; từng bước khắc phục tình trạng phối hợp kéo dài, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, chuyển sang điều hành theo tiến độ, kết quả và sản phẩm cụ thể nên tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã bứt phá mạnh mẽ. Đây là một những nội dung trọng tâm đuợc đánh giá tại Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 11/2026 và giao ban toàn tỉnh đánh giá tình hình thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế quý IV năm 2026; triển khai Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì phiên họp tại điểm cầu trụ sở UBND tỉnh.

Phiên họp được kết nối trực tuyến từ điểm cầu trụ sở UBND tỉnh đến các xã, phường trong tỉnh. Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp.

Thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay

Năm 2026, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Thanh Hóa đã đổi mới phương thức điều hành theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, tạo chuyển biến tích cực trên hầu hết các lĩnh vực. Kinh tế tăng trưởng khá, nổi bật là 2 quý cuối năm với nhiều chỉ tiêu vượt kế hoạch đề ra. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt kết quả khá toàn diện với sản lượng lương thực ước đạt 1,546 triệu tấn, vượt 3,1% kế hoạch, tăng 6,3% so với cùng kỳ; chăn nuôi ổn định, dịch bệnh được kiểm soát.

Các đại biểu dự phiên họp.

Công nghiệp tiếp tục là động lực tăng trưởng chính của tỉnh, năng lực sản xuất mới được bổ sung. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 12,87%; Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn vận hành liên tục trên 110% công suất; có thêm 38 nhà máy, cơ sở sản xuất đi vào hoạt động với tổng vốn đầu tư 25.851 tỷ đồng; khởi công 3 dự án hạ tầng cụm công nghiệp với tổng vốn đầu tư 685 tỷ đồng...

Lĩnh vực dịch vụ, thương mại tăng trưởng mạnh. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 283.941 tỷ đồng, tăng 22,2%; giá trị xuất khẩu đạt 8.239 triệu USD, tăng 14,4%; nhập khẩu đạt 13.578 triệu USD, tăng 38,4%. Hoạt động kích cầu, liên kết, quảng bá du lịch được đẩy mạnh; nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thành công. Tổng thu du lịch đạt 49.605 tỷ đồng, tăng 8,8%.

Các đại biểu dự phiên họp.

Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đến ngày 25/11/2026 đạt 62.801 tỷ đồng, vượt 22% dự toán. Trong đó, thu tiền sử dụng đất là 14.043 tỷ đồng, thu nội địa (không kể tiền sử dụng đất) là 23.042 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 25.716 tỷ đồng. Dự kiến cả năm 2026, tổng thu ngân sách toàn tỉnh ước đạt 70.044 tỷ đồng.

Hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được quan tâm góp phần thu hút các nguồn lực cho phát triển. Trong năm đã thu hút được 163 dự án (23 dự án FDI), vốn đăng ký 28.455,8 tỷ đồng và 247,6 triệu USD, tăng 35,5% về số dự án và 19,2% về vốn; thành lập mới 3.534 doanh nghiệp, dẫn đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Công tác xử lý dự án tồn đọng đạt bước tiến lớn với 287/303 dự án được tháo gỡ. Giải phóng mặt bằng đạt 2.105,22 ha, bằng 96,54% kế hoạch năm; nhiều công trình giao thông kết nối vùng hoàn thành đúng tiến độ.

Các điểm cầu dự phiên họp. Ảnh chụp màn hình

Các lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm. Giáo dục mũi nhọn tiếp tục duy trì vị trí trong nhóm 6 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước. Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ hoàn thành sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; việc sắp xếp thôn, tổ dân phố giúp giảm 55,6% số lượng thôn, tổ dân phố; 99,93% cơ sở nhà, đất dôi dư được xử lý. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh, góp phần tiết kiệm trên 145 tỷ đồng mỗi năm nhờ tái cấu trúc thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình đạt 99,34%. Quốc phòng - an ninh được giữ vững, quan hệ đối ngoại tiếp tục được mở rộng.

Vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần tháo gỡ

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2026 của tỉnh vẫn còn một số khó khăn, hạn chế cần tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đáng chú ý, chất lượng và tính bền vững của tăng trưởng chưa cao, còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp, sản phẩm quy mô lớn. Một số ngành, lĩnh vực chưa tạo được đột phá; sản xuất nông nghiệp còn nhỏ lẻ; năng lực sản xuất công nghiệp mới được bổ sung chưa nhiều, một số dự án chậm đi vào hoạt động. Sản phẩm du lịch chưa đa dạng; khoa học, công nghệ chưa thực sự trở thành động lực nâng cao năng suất.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn gặp khó khăn. Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đến ngày 20/11/2026 mới đạt 71,25% kế hoạch. Các “điểm nghẽn” về vật liệu xây dựng, đất đai chưa được tháo gỡ căn cơ; nguồn cung cát phục vụ các công trình trọng điểm còn thiếu hụt lớn. Công tác bảo vệ môi trường, thu gom và xử lý chất thải còn bất cập.

Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Tiến Hiệu phát biểu tại phiên họp.

Thảo luận tại phiên họp, các đại biểu cơ bản thống nhất với kết quả đạt được trong năm 2026 cũng như những tồn tại, hạn chế được nhận diện. Đồng thời phân tích, chỉ rõ nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kịch bản tăng trưởng năm 2027.

Giám đốc Sở Xây dựng Hoàng Văn Đồng phát biểu tại phiên họp.

Cộng đồng trách nhiệm, hiện thực hóa mục tiêu đã đề ra

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh một số kết quả nổi bật trên các lĩnh vực như phương thức chỉ đạo, điều hành được đổi mới căn bản; các lĩnh vực kinh tế tăng trưởng khá; thu ngân sách cao nhất từ trước đến nay; nhiều “điểm nghẽn” tồn đọng nhiều năm được khơi thông... và biểu dương, ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng của các sở, ngành, đơn vị, địa phương, sự đồng thuận của các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp đã góp phần vào kết quả chung của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Bên cạnh kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh cũng phân tích chỉ rõ những tồn tại, hạn chế “điểm nghẽn” cần tập trung tháo gỡ.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương làm song song hai việc: dồn toàn lực hoàn thành các mốc cuối năm 2026 và chuẩn bị đầy đủ điều kiện để thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 từ ngày 1/1/2027.

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Việc về đích năm 2026 phải theo phương châm “ngày nào việc đó, tuần nào xong việc tuần đó”. Kiên định mục tiêu thu ngân sách nhà nước cả năm đạt 70.000 tỷ đồng; giải ngân vốn đầu tư công tối thiểu 90% vào ngày 30/11 và 100% trước ngày 30/12/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2027 với mục tiêu tăng trưởng tối thiểu 11%, mục tiêu chỉ đạo điều hành là 11,6% trở lên. Đồng thời yêu cầu chuẩn bị nguồn lực đầu tư cho năm 2027 ngay từ bây giờ. Giải phóng mặt bằng phải đi trước, song song với chuẩn bị đầu tư.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại phiên họp.

Đối với dự án chưa được phê duyệt, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị UBND các xã, phường làm trước các phần việc thuộc chức năng quản lý nhà nước về đất đai và bàn giao kết quả cho Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ngay khi được thành lập. Mục tiêu là có khối lượng để giải ngân tối thiểu 20% kế hoạch vốn năm 2027 ngay trong quý I.

"Các sở, ngành, đơn vị, địa phương phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành” Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương siết chặt kỷ luật, kỷ cương; đề cao trách nhiệm người đứng đầu. Thực hiện đúng tinh thần “nói đi đôi với làm, đã hứa phải thực hiện, đã làm phải hoàn thành”. Kết quả kiểm đếm là căn cứ chủ yếu để đánh giá, xếp loại, thi đua, khen thưởng năm 2026 và năm 2027. Cơ quan, địa phương không hoàn thành chỉ tiêu mà không có lý do khách quan thì người đứng đầu phải kiểm điểm trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ thuộc ngành, lĩnh vực được phân công tại Kế hoạch thực hiện kịch bản tăng trưởng năm 2027. Đồng thời giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, địa phương trong việc hoàn thành nhiệm vụ còn lại của năm 2026 theo từng nhóm nội dung, lĩnh vực và thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2027 với mục tiêu phấn đấu thu ngân sách trong năm 2027 đạt 90.000 tỷ đồng trở lên. Đây là mục tiêu rất khó, nhưng đó là tiền đề quan trọng để Thanh Hóa thoát nghèo.

"Mục tiêu đã rõ ràng và mang tính nhân văn sâu sắc, vì vậy các cấp, các ngành, các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp và người dân phải cộng đồng trách nhiệm để thực hiện". Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng

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