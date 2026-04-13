Sửa điều kiện xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc”

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng đang đề xuất điều chỉnh tiêu chuẩn xét tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” theo hướng cụ thể, phù hợp hơn với thực tiễn.

Theo quy định hiện hành, danh hiệu này được xét tặng cho cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, được lựa chọn từ những người có ít nhất 2 lần liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp bộ, ngành, tỉnh; đồng thời phải có sáng kiến hoặc công trình khoa học được áp dụng hiệu quả, có phạm vi ảnh hưởng toàn quốc.

Tại dự thảo luật, nội dung liên quan đến tiêu chuẩn khoa học – công nghệ được sửa đổi đáng chú ý. Cụ thể, thay vì yêu cầu “có đề tài khoa học, đề án, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu”, dự thảo đề xuất thay bằng quy định “có nhiệm vụ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo được đánh giá hiệu quả theo quy định của pháp luật”.

Đồng thời, dự thảo bổ sung rõ thẩm quyền công nhận hiệu quả, khả năng nhân rộng của sáng kiến và nhiệm vụ khoa học – công nghệ. Theo đó, người đứng đầu bộ, ngành, địa phương sẽ xem xét, công nhận phạm vi ảnh hưởng ở cấp toàn quốc; riêng lĩnh vực quốc phòng, an ninh do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Công an quyết định.

Bên cạnh đó, dự thảo luật cũng sửa đổi một số nội dung liên quan đến hệ thống danh hiệu thi đua. Đáng chú ý là việc điều chỉnh tên gọi và tiêu chuẩn danh hiệu ở cấp cơ sở để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp; đồng thời định lượng hóa các tiêu chí nhằm tạo thuận lợi hơn trong xét tặng.

Việc sửa đổi được đánh giá nhằm khắc phục những bất cập của quy định hiện hành, đồng thời tăng tính thực chất, khuyến khích đổi mới sáng tạo và bảo đảm sự thống nhất với các quy định pháp luật liên quan.

NDS