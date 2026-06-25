Sư đoàn 341 huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối

Với đặc điểm của đơn vị khung thường trực, quân số ít nhưng phải thực hiện nhiều nhiệm vụ, Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 341 (Quân khu 4) đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, quán triệt nhiệm vụ cho cán bộ, chiến sĩ, quân nhân dự bị nâng cao ý thức, trách nhiệm, tinh thần tự lực, tự cường, khắc phục khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 266 tổ chức bắn tập tổng hợp súng Tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới năm 2026.

Quá trình huấn luyện, sư đoàn bám sát phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” đối với khung A, chiến sĩ mới và “Cơ bản, thiết thực, hiệu quả” đối với khung B, chú trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, vận dụng tốt 3 quan điểm, 8 nguyên tắc, 6 mối kết hợp. Đối với lực lượng thường trực và quân nhân dự bị, sư đoàn xác định lấy huấn luyện chiến thuật làm trung tâm, huấn luyện kỹ thuật làm nòng cốt, sử dụng thành thạo vũ khí, trang bị kỹ thuật trong biên chế, từng bước làm chủ các loại vũ khí mới được trang bị; phát huy năng lực tư duy sáng tạo, quyết đoán, kết hợp giữa cách đánh truyền thống với hiện đại.

Nhằm kiểm tra, đánh giá kết quả huấn luyện và nâng cao bản lĩnh cho chiến sĩ mới trước “ngày hội kiểm tra 3 tiếng nổ”, Trung đoàn 266 đã tổ chức bắn tập tổng hợp súng Tiểu liên AK bài 1 cho chiến sĩ mới năm 2026. Quá trình tổ chức bắn tập, cán bộ các cấp đã quán triệt nghiêm kế hoạch, tổ chức điều hành chặt chẽ, duy trì đúng nguyên tắc, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Các chiến sĩ mới chấp hành nghiêm kỷ luật thao trường, bình tĩnh, tự tin thực hành các yếu lĩnh động tác bắn súng, thể hiện tinh thần quyết tâm cao.

Trung tá Trịnh Đăng Thế, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 266, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh, cho biết: “Thông qua tổ chức bắn tập nhằm giúp chiến sĩ mới nâng cao trình độ kỹ, chiến thuật, rèn luyện tâm lý vững vàng, khả năng xử lý tình huống trong quá trình thực hành bắn đạn thật; đồng thời làm cơ sở để đơn vị tiếp tục rút kinh nghiệm, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng bước vào kiểm tra “3 tiếng nổ” đạt kết quả cao, bảo đảm an toàn tuyệt đối".

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, sư đoàn vận dụng tốt các quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp; coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, lấy huấn luyện kỹ thuật, chiến thuật chiến đấu bộ binh, binh chủng cấp trung đội, đại đội làm cơ sở để hợp luyện, hiệp đồng chiến đấu cấp tiểu đoàn và nâng cao trình độ, năng lực tổ chức, chỉ huy cho đội ngũ cán bộ khung B. Mục tiêu đặt ra là sau khi được động viên, huấn luyện bổ sung 3 tháng, tiểu đoàn dự bị động viên có thể bước vào chiến đấu và hoàn thành nhiệm vụ được giao. Do tỷ lệ quân nhân dự bị đúng chuyên nghiệp quân sự còn thấp, nên cùng với tích cực huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự trong huấn luyện binh chủng, sư đoàn thực hiện huấn luyện để một người có thể đảm nhiệm được một đến hai vị trí, sẵn sàng thay thế cho nhau khi cần thiết.

Để đạt hiệu quả cao, sư đoàn yêu cầu đội ngũ giáo viên làm tốt công tác chuẩn bị, như: nghiên cứu đối tượng, tài liệu, soạn, thông qua giáo án và thục luyện kỹ trước khi lên lớp, chuẩn bị mô hình, học cụ, bồi dưỡng đội mẫu, không để xảy ra tình trạng huấn luyện chay. Quá trình ôn luyện, các đơn vị linh hoạt điều hành xoay vòng, đổi tập, bố trí nội dung, thời gian phù hợp, tạo cho người học ý thức tự giác, tránh áp đặt, dập khuôn, máy móc. Bên cạnh đó, các đơn vị chú trọng đổi mới nội dung, phương pháp huấn luyện, kết hợp chặt chẽ huấn luyện tập trung với phân nhóm đối tượng theo từng nội dung huấn luyện, kết hợp giữa huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, tiến hành công tác dân vận, duy trì các chế độ, quy định để nâng cao năng lực toàn diện cho quân nhân dự bị. Cùng với đó, sư đoàn chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, cổ động thao trường, động viên, khích lệ tinh thần quyết tâm, hăng say huấn luyện. Vì thế, kết quả huấn luyện hằng năm, trên 85% đạt yêu cầu, trong đó có 70-75% đạt khá, giỏi.

Thượng tá Nguyễn Việt Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 270, Bộ CHQS tỉnh cho biết: “Huấn luyện sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong đó huấn luyện chiến thuật giữ vai trò then chốt, trực tiếp quyết định chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị. Huấn luyện đội ngũ chiến thuật là nội dung cơ bản nhằm nâng cao trình độ tổ chức, chỉ huy và khả năng hiệp đồng chiến đấu của cán bộ phân đội”.

Nhờ xác định đúng đặc điểm tình hình, nhiệm vụ, những thuận lợi, khó khăn, Sư đoàn 341 đã đưa ra những mô hình hay, cách làm hợp lý, triển khai thực hiện ngày càng hiệu quả. Từ đó, tạo động lực thúc đẩy sư đoàn hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm toàn diện trên các mặt công tác, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Bài và ảnh: Tuấn Khoa