Sự cố hàng hải liên tiếp tại Hormuz, nỗ lực ngoại giao Mỹ - Iran được thúc đẩy

Tình hình an ninh tại eo biển Hormuz tiếp tục diễn biến phức tạp, sau khi Iran ngày 17/11 tuyên bố có 4 tàu chở dầu bị tấn công và 2 thiết bị bay không người lái (UAV) trinh sát của Mỹ bị bắn hạ hoặc vô hiệu hóa trong vòng 24 giờ. Trong khi đó, các nỗ lực ngoại giao Mỹ- Iran đang được thúc đẩy nhằm hạ nhiệt căng thẳng và khôi phục hoạt động hàng hải qua tuyến vận tải chiến lược này.

Theo thông báo của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC), 4 tàu chở dầu đã va trúng thủy lôi, phát nổ và bốc cháy tại eo biển Hormuz trong vòng 24 giờ qua. Tehran cho rằng các tàu này đã đi vào khu vực hàng hải không an toàn ở phía Nam eo biển mà chưa được Iran cấp phép.

Một vụ việc mới nhất được Cơ quan Điều hành Thương mại Hàng hải Vương quốc Anh (UKMTO) ghi nhận xảy ra vào khoảng 19h GMT ngày 16/11, cách Khasab, thuộc bán đảo Musandam của Oman, khoảng 7 hải lý về phía Bắc. Theo UKMTO, một tàu chở dầu đã bị tấn công, khiến phòng máy bốc cháy. Toàn bộ thủy thủ đoàn được báo cáo an toàn, song mức độ thiệt hại đối với con tàu và tác động môi trường chưa được xác định. Cơ quan này khuyến cáo các phương tiện hàng hải hoạt động trong khu vực tăng cường cảnh giác.

UKMTO chưa xác định danh tính con tàu cũng như bên thực hiện vụ tấn công. Do đó, mối liên hệ giữa sự cố này với tuyên bố của Iran về 4 tàu chở dầu bị tấn công chưa được xác minh độc lập.

Cùng thời gian trên, IRGC tuyên bố lực lượng phòng không Iran đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 2 UAV trinh sát quân sự của Mỹ.

Trong bối cảnh căng thẳng trên biển gia tăng, các hoạt động ngoại giao nhằm tìm kiếm giải pháp cho cuộc đối đầu Mỹ - Iran tiếp tục được thúc đẩy. Ngày 16/11, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã đến Muscat (Oman) để thảo luận với giới chức nước chủ nhà về tình hình khu vực, trong đó có các biện pháp hạ nhiệt căng thẳng và mở lại eo biển Hormuz.

Trước đó, tại Islamabad (Pakistan), bên lề Hội nghị cấp cao Tổ chức Hợp tác Kinh tế (ECO), ông Araghchi cho biết 10 quốc gia tham dự đã bày tỏ ủng hộ đề xuất kéo dài 2 ngày của Iran nhằm mở lại eo biển Hormuz, với kỳ vọng tạo tiền đề cho một lệnh ngừng bắn toàn diện và lâu dài. Ngoại trưởng Pakistan Mohammad Ishaq Dar xác nhận Tehran đã đưa ra đề xuất này với Mỹ, song Washington chưa đưa ra phản hồi chính thức.

Thu Uyên