Gala Sao Mai 2026: Lan tỏa tình yêu âm nhạc, quảng bá đất và người xứ Thanh

Tối 15/11, tại Quảng trường biển Sầm Sơn, Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp với UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình nghệ thuật Gala Sao Mai 2026.

Các đại biểu dự chương trình.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Thanh Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam; NSND Nguyễn Xuân Bắc, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); lãnh đạo các tỉnh Hưng Yên, Ninh Bình, thành phố Hải Phòng...

Về tỉnh Thanh Hóa có các đồng chí: Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh, lãnh đạo các xã, phường trên địa bàn tỉnh, đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp, đơn vị đồng hành và tài trợ.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh và các đồng chí lãnh đạo tỉnh tham dự chương trình.

Chương trình được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV3, quy tụ nhiều ca sĩ thành danh từ cuộc thi Sao Mai qua các mùa giải cùng 16 thí sinh tham gia vòng chung kết Sao Mai 2026.

Các đại biểu dự chương trình.

Đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa các nhà tài trợ chương trình.

Gala Sao Mai 2026 là chương trình nghệ thuật nhằm truyền cảm hứng, tiếp thêm năng lượng cho các thí sinh trước thềm đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026; đồng thời quảng bá hình ảnh, di sản văn hóa, tiềm năng du lịch và con người Thanh Hóa đến khán giả cả nước.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng nhấn mạnh, Thanh Hóa vinh dự lần đầu tiên được lựa chọn là địa điểm tổ chức Gala Sao Mai, phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam mang đến khán giả cả nước một chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Đồng chí mong muốn những giọng ca, giai điệu bên bờ biển Sầm Sơn sẽ góp phần lan tỏa tình yêu nghệ thuật, giới thiệu hình ảnh vùng đất xứ Thanh giàu truyền thống, thân thiện và không ngừng đổi mới. Đồng thời, trân trọng cảm ơn Ban Tổ chức, các nghệ sĩ, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nghiệp tài trợ cùng các cơ quan, đơn vị đã đồng hành, góp phần vào thành công của chương trình.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình.

Chương trình được chia thành 3 phần với các chủ đề: “Năng lượng mới”, “Giao thoa” và “Hành trình tỏa sáng”, quy tụ các thí sinh Sao Mai 2026 cùng nhiều ca sĩ thành danh từ cuộc thi như Hoàng Hải, Nguyễn Ngọc Anh, Anh Thơ, Thành Lê, Lâm Bảo Ngọc, Phạm Anh Khoa, Dương Hoàng Yến, Hồ Quỳnh Hương...

Đông đảo người dân và du khách dự chương trình.

Mở đầu với chủ đề “Năng lượng mới”, các thí sinh mang đến những tiết mục trẻ trung, sôi động, giàu sức sống. Sự xuất hiện của các ca sĩ thành danh qua những ca khúc quen thuộc tạo nên sự kết nối giữa các thế hệ nghệ sĩ, đồng thời tiếp thêm động lực cho những giọng ca trẻ trước đêm thi quyết định.

Ở phần “Giao thoa”, chương trình mang đến không gian âm nhạc kết hợp giữa các dòng nhạc dân gian, thính phòng và nhạc nhẹ. Nhiều tiết mục đậm sắc thái quê hương như “Tình ta biển bạc đồng xanh”, “Neo đậu bến quê”, đặc biệt là màn kết hợp “Ngồi tựa mạn thuyền - Đi cấy”, kết nối dân ca Quan họ Bắc Ninh với dân ca Thanh Hóa, tạo điểm nhấn về sự giao lưu, hội tụ giữa các miền văn hóa.

Cùng với âm nhạc, hình ảnh đất và người Thanh Hóa được giới thiệu qua các phóng sự về những giá trị lịch sử, văn hóa tiêu biểu, trong đó có Di sản văn hóa thế giới Thành Nhà Hồ, Khu di tích lịch sử Lam Kinh; vẻ đẹp thiên nhiên, bản sắc văn hóa tại Pù Luông và tiềm năng du lịch biển, ẩm thực địa phương.

Hình ảnh các thí sinh trải nghiệm tại những địa danh tiêu biểu cũng góp phần đưa di sản, văn hóa xứ Thanh đến gần hơn với công chúng.

Khép lại chương trình là phần “Hành trình tỏa sáng” với những màn trình diễn giàu cảm xúc, sôi động của các nghệ sĩ và thí sinh.

Đáng chú ý, ca sĩ Hồ Quỳnh Hương mang đến hai ca khúc “Có nhau trọn đời” và “Hoang mang”, góp phần tạo điểm nhấn cảm xúc, tiếp thêm tinh thần cho các thí sinh trước vòng thi quan trọng.

Tiết mục “Việt Nam tinh hoa” do tốp thí sinh Sao Mai 2026 cùng vũ đoàn và nhóm người đẹp trình diễn trong bộ sưu tập áo dài đã khép lại đêm Gala.

Niềm vui của du khách dự chương trình.

Với sự kết hợp giữa âm nhạc và các phóng sự giới thiệu di sản, văn hóa, du lịch, Gala Sao Mai 2026 không chỉ là dịp hội ngộ của các thế hệ nghệ sĩ, mà còn góp phần quảng bá hình ảnh đất và người Thanh Hóa đến đông đảo khán giả cả nước, tạo không khí và sức lan tỏa trước đêm chung kết và trao giải Sao Mai 2026, dự kiến diễn ra vào ngày 22/11/2026.

Lê Hợi