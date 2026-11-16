Pháp kêu gọi Campuchia và Thái Lan giải quyết bất đồng biên giới bằng đối thoại

Ngày 15/11, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi Campuchia và Thái Lan nối lại đối thoại, tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các bất đồng biên giới trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế và những cam kết của mỗi bên. Lời kêu gọi được đưa ra trong chuyến thăm Campuchia của ông, giữa lúc tranh chấp biên giới tiếp tục được đề cập tại Hội nghị cấp cao lần thứ 20 của Cộng đồng Pháp ngữ ở Phnom Penh.

Phát biểu tại Campuchia, Tổng thống Macron nhấn mạnh Pháp khuyến khích hai nước giải quyết bất đồng thông qua đối thoại song phương và các cơ chế đa phương phù hợp. Ông cho rằng cần hướng tới một giải pháp được thương lượng, hòa bình đối với những vấn đề biên giới, đồng thời bảo đảm tôn trọng luật pháp và các cam kết quốc tế của mỗi nước.

Nhà lãnh đạo Pháp cũng khẳng định Paris tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác với Phnom Penh, sẵn sàng hỗ trợ Campuchia trong cả những giai đoạn thuận lợi và khó khăn. Bên cạnh vấn đề biên giới, ông Macron cho biết hai bên đã trao đổi về hợp tác chống buôn bán ma túy, tội phạm ma túy và các hoạt động lừa đảo trực tuyến. Pháp dự kiến tăng cường phối hợp nghiệp vụ và thúc đẩy hợp tác tư pháp với Campuchia trong những lĩnh vực này.

Trong khi đó, tại lễ khai mạc hội nghị ngày 15/11, Thủ tướng Campuchia Hun Manet nêu vấn đề tranh chấp biên giới với Thái Lan, cho rằng một số khu vực thuộc lãnh thổ Campuchia vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Thái Lan. Ông khẳng định Campuchia không nổ súng trước trong hai đợt đụng độ biên giới năm 2025, đồng thời cho biết khoảng 20.000 người dân nước này chưa thể trở về nhà. Đây là những tuyên bố từ phía Campuchia; Thái Lan cũng từng đưa ra các cáo buộc về trách nhiệm gây ra đụng độ.

Ông Hun Manet kêu gọi hai bên tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn đạt được ngày 27/12/2025, nối lại hoạt động khảo sát và phân giới cắm mốc trên bộ, đồng thời giải quyết vấn đề biên giới trên biển thông qua các cơ chế pháp lý quốc tế.

Trong khi đó, trong thông điệp đăng tải trên mạng xã hội vào tối 15/11, Thủ tướng Anutin Charnvirakul tái khẳng định Thái Lan luôn tôn trọng các thỏa thuận đã đạt được với Campuchia và cam kết tuân thủ luật pháp quốc tế. Ông nhấn mạnh Thái Lan sẽ tiếp tục giải quyết bất đồng với Campuchia bằng biện pháp hòa bình và thông qua các cơ chế song phương. Người đứng đầu Chính phủ Thái Lan nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm khôi phục quan hệ hữu nghị, đồng thời bày tỏ kỳ vọng Campuchia thể hiện cam kết tương tự trong việc duy trì hòa bình, ổn định vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Lê Hà.