Mỹ siết kiểm soát, hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa công bố các quy định mới nhằm hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip bán dẫn và năng lực tính toán tiên tiến của Mỹ thông qua các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài, trong bối cảnh Washington tiếp tục tăng cường kiểm soát xuất khẩu công nghệ cao.

Theo quy định mới, các trung tâm dữ liệu ở nước ngoài phải tăng cường xác minh khách hàng và chịu hạn chế khi cung cấp năng lực tính toán quy mô lớn cho các doanh nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc, Nga, Iran và một số quốc gia khác. Các doanh nghiệp cũng phải xin giấy phép khi xuất khẩu chip tiên tiến tới Indonesia, Malaysia, Singapore, Thái Lan và Brazil do nguy cơ thiết bị bị chuyển hướng sang những thị trường thuộc diện hạn chế. Quy định dự kiến có hiệu lực sau 90 ngày kể từ khi ban hành.

Trước đó, Mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát nhằm ngăn Trung Quốc mua trực tiếp những dòng chip tiên tiến của các tập đoàn như Nvidia. Tuy nhiên, các doanh nghiệp Trung Quốc vẫn có thể thuê năng lực xử lý dữ liệu từ các trung tâm điện toán đám mây đặt tại nước ngoài. Điều này cho phép các doanh nhiệp Trung Quốc tiếp cận sức mạnh tính toán của chip Nvidia mà không cần nhập khẩu trực tiếp thiết bị vào lãnh thổ Trung Quốc.

Một trong những doanh nghiệp được chú ý là Megaspeed International, có trụ sở tại Singapore, cung cấp dịch vụ tính toán cho khách hàng Trung Quốc thông qua các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, trong đó có Malaysia. Công ty đang bị giới chức Mỹ quan tâm trước những nghi vấn liên quan đến nguy cơ chip tiên tiến của Nvidia bị chuyển hướng sang Trung Quốc.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent ngày 13/11 đã chỉ trích Bộ Thương mại vì không ngăn chặn được hoạt động mua chip của Megaspeed. Theo Bộ Thương mại Mỹ, quy định mới được xây dựng theo chỉ đạo của Bộ Tài chính và Hội đồng An ninh Quốc gia nhằm tăng cường kiểm soát việc Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến.

Việc mở rộng kiểm soát sang hoạt động thuê năng lực tính toán cho thấy Washington đang chuyển từ kiểm soát xuất khẩu phần cứng sang giám sát cả các dịch vụ và hạ tầng công nghệ có khả năng giúp những đối tượng bị hạn chế tiếp cận chip AI. Động thái này cũng đặt ra yêu cầu tuân thủ chặt chẽ hơn đối với các doanh nghiệp trung tâm dữ liệu và điện toán đám mây tại Đông Nam Á.

Quy định được công bố trước thềm cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Trung Quốc, trong bối cảnh cạnh tranh công nghệ giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp.

Minh Phương