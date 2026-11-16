Fed cảnh báo áp lực lạm phát tại Mỹ vẫn vượt mục tiêu

Ngày 15/11, Chủ tịch chi nhánh Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại Kansas City, ông Jeff Schmid, nhận định ngân hàng trung ương Mỹ vẫn còn nhiều việc phải làm để kiểm soát lạm phát, trong bối cảnh áp lực giá cả tiếp tục cao hơn mục tiêu ổn định giá 2% và có dấu hiệu diễn biến bất lợi.

Trong phát biểu ở bang Hawaii, ông Schmid nhấn mạnh Fed có đầy đủ công cụ và trách nhiệm để xử lý tình trạng lạm phát hiện nay. Theo ông, mức tăng giá đang cao hơn đáng kể so với ngưỡng mục tiêu và diễn biến theo chiều hướng không thuận lợi. Tuy nhiên, quan chức này không trực tiếp kêu gọi Fed tiếp tục tăng lãi suất.

Ông Schmid bác bỏ quan điểm cho rằng lạm phát cao hiện nay chủ yếu xuất phát từ những cú sốc nguồn cung liên tiếp. Theo ông, lạm phát luôn gắn với sự mất cân đối giữa cung và cầu. Những gián đoạn nguồn cung có thể đẩy giá lên cao hơn, nhưng tác động này thường diễn ra trong bối cảnh nhu cầu tiêu dùng và đầu tư tăng mạnh. Vì vậy, Fed vẫn có khả năng tác động đến lạm phát thông qua các công cụ điều hành nhu cầu của nền kinh tế.

Chủ tịch Fed chi nhánh Kansas City cũng không đồng tình với nhận định cho rằng một số nguồn tạo ra áp lực lạm phát từ phía cầu, chẳng hạn làn sóng đầu tư phát triển trí tuệ nhân tạo (AI), nằm ngoài khả năng kiểm soát của chính sách tiền tệ. Ông cho rằng Fed không cần tập trung điều chỉnh một nhóm giá cụ thể, như giá các sản phẩm công nghệ liên quan đến AI, để đạt được mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Theo ông Schmid, việc cho rằng lạm phát bắt nguồn từ cú sốc nguồn cung hoặc từ những lĩnh vực có nhu cầu ít nhạy cảm với lãi suất đều có thể dẫn đến nhận định sai lầm rằng Fed không đủ khả năng kiểm soát giá cả.

Trước đó, Fed đã giảm tốc độ điều chỉnh chính sách tiền tệ khi nâng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm trong tháng 9, đưa biên độ lãi suất cơ bản lên 3,75-4%. Tại cuộc họp tháng 10, cơ quan này quyết định giữ nguyên mức lãi suất. Tuy nhiên, các số liệu lạm phát gần đây cao hơn dự báo, cùng những phát biểu thận trọng từ một số quan chức Fed, đã làm gia tăng kỳ vọng về khả năng tiếp tục tăng lãi suất trong tháng 12. Thị trường hợp đồng tương lai lãi suất hiện phản ánh khả năng cao Fed sẽ tăng thêm 0,25 điểm phần trăm, trong khi xác suất tăng 0,5 điểm phần trăm vẫn ở mức thấp.

Lê Hà.