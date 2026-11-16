Mỹ và các đối tác ký Tuyên bố San Francisco về AI

Mỹ cùng loạt quốc gia đối tác tại Châu Á, Trung Đông và Châu Âu vừa chính thức ký kết “Tuyên bố San Francisco”, thiết lập cơ chế hợp tác chung nhằm bảo vệ các công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) và giảm sự phụ thuộc bên ngoài đối với chuỗi cung ứng bán dẫn, khoáng sản thiết yếu.

Theo tờ Financial Times, thỏa thuận có tên đầy đủ là "Tuyên bố San Francisco về Nền tảng An ninh cho Sự thịnh vượng Bền vững", được ký kết ngày 15/11 (giờ địa phương) với sự tham gia của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ, Anh, Israel, Qatar và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE). Dự kiến vào tuần tới, Đức, Hà Lan, Thụy Điển cùng Ủy ban châu Âu (EC) sẽ tiếp tục đặt bút ký vào văn kiện này.

Thỏa thuận nằm trong khuôn khổ sáng kiến “Pax Silica” do Washington khởi xướng, hướng tới việc củng cố khả năng chống chịu của chuỗi cung ứng phục vụ ngành công nghiệp AI – trải dài từ chất bán dẫn, năng lượng, hạ tầng kỹ thuật số đến các khoáng sản chiến lược như đất hiếm.

Phát biểu về sự kiện này, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kinh tế Jacob Helberg nhận định: "Bí quyết thiết kế chip, máy móc sản xuất chip cho tới các cảng trung chuyển đều có thể đặt tại những quốc gia khác nhau. Tuyên bố San Francisco mang ý nghĩa lịch sử khi các đối tác nhất trí coi an ninh của những công nghệ và hạ tầng nền tảng này là trách nhiệm chung".

Nội dung Tuyên bố nhấn mạnh an ninh kinh tế là nền tảng của an ninh quốc gia, đồng thời kêu gọi các nước đa dạng hóa nguồn cung để tránh phụ thuộc quá mức vào một thị trường duy nhất.

Các bên tham gia cam kết cùng nhận diện những công nghệ AI nhạy cảm và hạ tầng trọng yếu cần bảo vệ, mở rộng chia sẻ thông tin, đặc biệt là ngăn chặn hành vi đánh cắp hoặc chuyển giao trái phép các công nghệ tiên tiến có thể mang lại lợi thế lớn về quân sự và tình báo. Để hiện thực hóa cam kết, các nước sẽ thành lập các nhóm công tác chuyên trách về chính sách đổi mới sáng tạo, an ninh chuỗi cung ứng và xây dựng các trung tâm kinh tế thu hút đầu tư AI.

Bộ Ngoại giao Mỹ nhận định sáng kiến “Pax Silica” đang bước sang một giai đoạn phát triển mới, khẳng định “không một quốc gia nào có thể tự mình đặt nền móng cho kỷ nguyên siêu trí tuệ (SI), và sự thịnh vượng chỉ có thể duy trì khi chuỗi cung ứng hỗ trợ nó được đảm bảo vững chắc”.

Nhật Lệ