Bộ trưởng Tài chính Mỹ yêu cầu Nvidia làm rõ nghi vấn vi phạm quy định xuất khẩu chip

Ngày 15/11, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent yêu cầu tập đoàn Nvidia làm rõ nghi vấn sử dụng các công ty trung gian để né tránh quy định kiểm soát xuất khẩu chip trí tuệ nhân tạo (AI) sang Trung Quốc. Ông nhấn mạnh vấn đề tuân thủ các biện pháp hạn chế công nghệ của Washington nghiêm trọng hơn những bê bối đời tư liên quan đến lãnh đạo tập đoàn.

Ông Bessent cho rằng, Nvidia cần chứng minh tập đoàn có xây dựng được văn hóa tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ hay không, đặc biệt trong hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc. Ông nhấn mạnh Washington đã xác định rõ những dòng chip được phép xuất khẩu sang thị trường này, trong đó có giới hạn đối với các sản phẩm tiên tiến hơn chip H200.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ cũng yêu cầu Nvidia làm rõ liệu tập đoàn có thông qua các công ty quy mô nhỏ hơn để né tránh những hạn chế xuất khẩu hay không. Theo ông, đây là vấn đề cần được ưu tiên điều tra, thay vì tập trung vào những thông tin liên quan đến đời tư của Tổng giám đốc điều hành (CEO) Jensen Huang. Ông Bessent cho biết, muốn nhận được câu trả lời từ ban lãnh đạo Nvidia và kết quả điều tra độc lập của các cố vấn pháp lý bên ngoài trong vòng 10 ngày.

Đáng chú ý, ông Bessent cũng đề nghị hội đồng quản trị Nvidia tìm kiếm CEO mới từ bên ngoài tập đoàn, cho rằng doanh nghiệp cần một cuộc cải tổ đáng kể. Động thái này diễn ra sau khi ông Jensen Huang từ chức CEO hồi tuần trước giữa những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ cá nhân với bà Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, người đang bị giới chức Mỹ nghi có liên hệ với hoạt động tình báo của Trung Quốc. Tuy nhiên, ông Bessent nhấn mạnh việc xác định bà Alice Huang có phải là gián điệp hay không không phải trọng tâm mà ông muốn làm rõ.

Trong khi đó, Megaspeed khẳng định hoạt động kinh doanh của công ty là hợp pháp, tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu của Mỹ và đã thuê luật sư bên ngoài để tiến hành rà soát nội bộ. Ngày 15/11, doanh nghiệp này cho biết bà Alice Huang đã rời công ty từ ngày 30/8/2025 và hiện không còn giữ vai trò nào tại đây.

Thu Uyên