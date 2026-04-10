Sôi nổi ngày thi thứ hai nội dung phát thanh trực tiếp

Ngày 10/4, nội dung thi phát thanh trực tiếp trong khuôn khổ Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVII – Quảng Ninh 2026 tiếp tục diễn ra sôi nổi tại phim trường S7, trụ sở Báo và PTTH Quảng Ninh. Đây là một trong những hoạt động nghiệp vụ trọng tâm của kỳ liên hoan, thu hút sự tham gia của 26 đơn vị đến từ các cơ quan báo chí trên cả nước. Báo và PTTH Khánh Hòa thể hiện phần thi phát thanh trực tiếp với nội dung “Hiện thực hóa khát vọng điện hạt nhân”.

Tiếp nối không khí hào hứng của ngày thi đầu tiên, trong ngày thi thứ hai, 9 đơn vị lần lượt tranh tài, gồm các đơn vị như: Báo và PTTH Cần Thơ; Báo và PTTH Khánh Hòa; Phát thanh Công an Nhân dân (Cục Truyền thông Công an Nhân dân); Báo và PTTH Tuyên Quang; Ban Văn hóa - Xã hội và Dân tộc (Đài Tiếng nói Việt Nam)... Các tác phẩm dự thi được đầu tư công phu, lựa chọn những vấn đề thời sự nổi bật, thu hút sự quan tâm của dư luận.

Điểm nổi bật của phần thi là cách thể hiện linh hoạt, giàu tính tương tác. Các ê-kíp đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa dẫn dắt tại trường quay với kết nối đa điểm cầu, phỏng vấn trực tiếp, tương tác với thính giả qua điện thoại và livestream trên các nền tảng số. Qua đó, thể hiện rõ bản lĩnh nghề nghiệp, khả năng xử lý tình huống cũng như sự thích ứng nhanh với xu hướng làm báo hiện đại.

Sau mỗi phần thi, đội ngũ kỹ thuật đều kiểm tra kỹ lưỡng hệ thống đường truyền, âm thanh, tín hiệu kết nối, bảo đảm các điều kiện kỹ thuật ổn định, thông suốt cho từng đơn vị thi.

Theo đại diện các đơn vị tham dự, việc chuẩn bị cho phần thi được thực hiện kỹ lưỡng từ sớm, từ xây dựng kịch bản đến tổ chức sản xuất, nhằm mang đến những nội dung chất lượng, gần gũi với công chúng; đồng thời, hạ tầng kỹ thuật hiện đại tại Báo và PTTH Quảng Ninh đã tạo điều kiện thuận lợi để các ê-kíp phát huy tối đa hiệu quả thể hiện.

Biên tập viên Ngô Thanh Hoài, Báo và PTTH Khánh Hòa chia sẻ: Trong phần thi phát thanh trực tiếp lần này, chúng tôi mang đến đề tài “Hiện thực hóa khát vọng điện hạt nhân”. Để chuẩn bị cho nội dung này, ê-kíp đã lên ý tưởng, xây dựng kịch bản và triển khai các khâu từ khoảng 3 tháng trước. Thông qua phần thi, chúng tôi mong muốn cung cấp cho công chúng những thông tin bước đầu về tiềm năng phát triển điện hạt nhân. Đồng thời, chúng tôi đánh giá rất cao cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật hiện đại tại Báo và PTTH Quảng Ninh, đây là yếu tố quan trọng giúp các đơn vị tự tin thể hiện tác phẩm một cách trọn vẹn, hiệu quả.

Đài PT&TH TP Hồ Chí Minh thể hiện phần thi phát thanh trực tiếp với hình thức thể hiện linh hoạt, tăng cường tương tác với thính giả qua các nền tảng mạng xã hội, góp phần tạo không khí sôi động và nâng cao hiệu quả lan tỏa thông tin.

Biên tập viên Nguyễn Nhật Bình, đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân, Cục Truyền thông Công an Nhân dân, cho biết: Chuyển đổi số là một trong những khâu quan trọng trong thực hiện các tác phẩm phát thanh hiện đại. Chính vì vậy, đến với phần thi phát thanh trực tiếp lần này, chúng tôi đã tổ chức livestream trên nhiều nền tảng, giúp tăng cường tương tác và giải đáp trực tiếp các câu hỏi của khán, thính giả. Điều này không chỉ giúp nâng cao hiệu quả truyền thông, mà còn tạo sự gần gũi, kết nối chặt chẽ hơn với công chúng, đồng thời góp phần lan tỏa nội dung chương trình rộng rãi hơn.

Phần thi phát thanh trực tiếp của đơn vị Phát thanh Công an Nhân dân - Cục Truyền thông Công an Nhân dân với nội dung "Khi hào quang chệch hướng..." thể hiện rõ sự sắc sảo trong lựa chọn đề tài, cách tiếp cận giàu tính cảnh báo, cùng lối thể hiện chặt chẽ.

Báo và PTTH Tuyên Quang mang tới nội dung thi "Đánh thức di sản miền đá xám", với lối dẫn dắt mạch lạc, giàu cảm xúc, tôn vinh được giá trị văn hóa bản địa và khơi dậy tiềm năng phát triển du lịch gắn với bảo tồn di sản địa phương.

Không chỉ là sân chơi tranh tài, phần thi phát thanh trực tiếp còn cho thấy nỗ lực đổi mới mạnh mẽ của đội ngũ làm báo phát thanh trên cả nước. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, đa nền tảng trong sản xuất và phát sóng đang góp phần mở rộng phạm vi tiếp cận, tăng cường tương tác và nâng cao hiệu quả truyền thông.

Bà Phạm Kiều Diễm, Trưởng phòng Phát thanh, Báo và PTTH Cần Thơ cho biết: Tham dự liên hoan là cơ hội để chúng tôi học hỏi nhiều kinh nghiệm quý từ các đơn vị bạn. Qua theo dõi các phần thi, có thể thấy sự chuyên nghiệp được nâng cao rõ nét. Đề tài thực hiện hết sức phong phú, nhưng đều xoáy sâu vào những vấn đề thiết thực, được công chúng quan tâm. Cùng với đó, mỗi đơn vị lại có một cách thể hiện linh hoạt, sáng tạo. Với chúng tôi, đây thực sự là sân chơi bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng làm nghề.

Nội dung thi phát thanh trực tiếp sẽ tiếp tục diễn ra đến hết ngày 11/4. Trong khuôn khổ liên hoan, các hoạt động chuyên môn như: hội thảo quốc tế về podcast và hội thảo về kỹ năng phát thanh trực tiếp trong kỷ nguyên số cũng sẽ được tổ chức, góp phần tạo diễn đàn trao đổi nghiệp vụ, định hướng phát triển cho phát thanh Việt Nam trong thời gian tới.

Minh Đức - baoquangninh.vn

Nguồn: https://baoquangninh.vn/soi-noi-ngay-thi-thu-hai-noi-dung-phat-thanh-truc-tiep-3403261.html