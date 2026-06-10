[Podcast Tản văn]: Phố mưa chiều hạ
(Baothanhhoa.vn) - Trong cuộc đời, ai cũng đã từng đi qua những cơn mưa chiều mùa hạ ào ạt trút xuống lòng phố, và hẳn thấy lòng mình thắt lại bởi nhiều tâm trạng khác nhau. Mưa chiều mùa hạ không chỉ làm dịu đi cái ngột ngạt của phố, mà còn là chiếc vé khứ hồi diệu kỳ, đánh thức tâm hồn những người con xa xứ một khoảng trời tuổi thơ êm đềm về mẹ, về quê nhà yêu dấu. Mời các bạn cùng nghe tản văn “Phố mưa chiều hạ” của tác giả Lê Phương Liên qua giọng đọc Tuấn Tú để đồng cảm.
Bình luận
Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu