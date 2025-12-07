Hotline: 0822.173.636   |

Sôi động Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up

Anh Tuân
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 07/12, tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty Đào tạo kỹ năng Life Up Academy tổ chức Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up cúp Câu lạc bộ Thanh Hóa mở rộng năm 2025.

Sáng 07/12, tại Nhà hát Nghệ thuật Lam Sơn (phường Hạc Thành), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa phối hợp với Công ty Đào tạo kỹ năng Life Up Academy tổ chức Giải ngôi sao vũ đạo thể thao giải trí Life Up cúp Câu lạc bộ Thanh Hóa mở rộng năm 2025.

Quang cảnh chương trình.

Giải được tổ chức nhằm mục tiêu thúc đẩy phong trào tập luyện khiêu vũ thể thao tại Thanh Hóa và các địa phương lân cận, góp phần lan tỏa tinh thần sống khỏe, sống đẹp thông qua nghệ thuật vũ đạo, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của Nhân dân, tăng cường sự hiểu biết, giao lưu, đoàn kết giữa các địa phương trên cả nước.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Duy Tự tặng cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia giải.

Giải đấu thu hút gần 250 vận động viên đam mê vũ đạo đến từ các trung tâm văn hóa, câu lạc bộ và đơn vị trên toàn quốc cùng hàng trăm khán giả đến theo dõi và cổ vũ.

Các vận động viên tham gia thi đấu theo hình thức đồng đội, cá nhân, đối kháng và trình diễn tài năng, chia theo bảng Ngôi sao và Tài năng, tranh tài ở các nội dung đa dạng như: Dance kids, Hip hop, Dance fitness - Zumba Latin, Aesthetic thẩm mỹ - Aero dance, đồng diễn dân vũ, nhảy hiện đại, Shuffle dance, múa nghệ thuật, người mẫu nhí.

Các VĐV mang đến những màn trình diễn sôi động với chất lượng chuyên môn cao.

Dưới ánh đèn rực rỡ cùng âm nhạc sôi động, các vận động viên đã thể hiện những màn trình diễn uyển chuyển, quyến rũ, đầy cuốn hút, tạo nên bầu không khí sôi nổi, hào hứng. Các tiết mục của nhóm tuổi nhi đồng và thiếu niên gây ấn tượng mạnh với phong cách biểu diễn tự tin, kỹ thuật tốt và trang phục được đầu tư công phu. Mỗi phần thi là một tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, giàu cảm xúc.

Ban Tổ chức trao giải nội dung Dance kids đồng đội, nhóm 5 - 10 người.

Kết thúc giải, Ban Tổ chức đã trao giải thưởng gồm huy chương, giấy chứng nhận, phần thưởng bằng tiền mặt và quà tặng từ các nhà tài trợ cho các vận động viên và đội tuyển xuất sắc nhất.

Ngoài ra, Ban Tổ chức trao các giải phụ như giải trang phục đẹp, giải phong cách, giải tài năng triển vọng và giải cống hiến.

Anh Tuân

