Sở Y tế Thanh Hóa công khai đường dây nóng hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính

Sở Y tế Thanh Hóa vừa công khai thông tin, số điện thoại hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp, tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, công dân trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành y tế.

Theo Thông báo số 3939/TB-SYT ngày 8/5/2026 của Sở Y tế Thanh Hóa, việc công khai các kênh tiếp nhận thông tin nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ công, tạo thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp khi thực hiện thủ tục hành chính, đồng thời kịp thời tiếp nhận, xử lý các khó khăn, vướng mắc phát sinh.

Tổ chức, cá nhân có phản ánh, kiến nghị về giải quyết thủ tục hành chính có thể gửi thông tin qua Hệ thống phản hồi tỉnh Thanh Hóa tại địa chỉ: https://phanhoi.thanhhoa.gov.vn/.

Đối với việc tiếp nhận, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính của Sở Y tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Thanh Hóa, người dân có thể liên hệ tại địa chỉ: số 28 Đại lộ Lê Lợi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại tổng đài: 02373.900900, số máy lẻ 107.

Sở Y tế Thanh Hóa cũng công khai các kênh thông tin chính thức gồm: địa chỉ trụ sở số 101 đường Nguyễn Trãi, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa; số điện thoại 02373.852263; số điện thoại đường dây nóng hướng dẫn, giải đáp khó khăn, vướng mắc, phản ánh, kiến nghị trong giải quyết thủ tục hành chính: 0842.533068.

Ngoài ra, tổ chức, cá nhân có thể theo dõi, gửi thông tin qua website https://syt.thanhhoa.gov.vn/; email syt@thanhhoa.gov.vn; fanpage Facebook Sở Y tế Thanh Hóa tại địa chỉ https://www.facebook.com/soytethanhhoa.

Sở Y tế Thanh Hóa cũng công khai số điện thoại của công chức phụ trách theo từng lĩnh vực, cụ thể:

1. Nguyễn Văn Phúc, Trưởng phòng Tổ chức cán bộ - 0948.175201 - Phụ trách TTHC lĩnh vực tổ chức cán bộ, thi đua - khen thưởng, đào tạo.

2. Phùng Đức Toàn, Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0913.526685- - Phụ trách TTHC lĩnh vực nghiên cứu khoa học.

3. Nguyễn Thị Loan, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0912.987988 - Phụ trách TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở công lập, bảo hiểm y tế.

4. Nguyễn Hữu Phước, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0936.553455 - Phụ trách TTHC lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở công lập, bảo hiểm y tế.

5. Nguyễn Xuân Lợi, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0912.309369 - Phụ trách TTHC lĩnh vực y tế dự phòng.

6. Đỗ Văn Long, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0978.949522 - Phụ trách TTHC lĩnh vực y tế dự phòng.

7. Tống Văn Oanh, Trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0913.589870 - Phụ trách TTHC hành nghề dược tư nhân.

8. Lê Minh Thủy, Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân- 0931.362295 - Phụ trách TTHC hành nghề dược tư nhân.

9. Lê Duy Đông, Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0982.521135 - Phụ trách TTHC hành nghề dược tư nhân.

10. Nguyễn Thị Thu Phương, Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0965.276836 - Phụ trách TTHC hành nghề dược tư nhân.

11. Lê Thị Quyên, Phó trưởng phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0973.636334 - Phụ trách TTHC hành nghề y tư nhân.

12. Nguyễn Văn Tuấn, Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0986.227565 - Phụ trách TTHC nghề y tư nhân.

13. Hà Thị Mai, Chuyên viên phòng Quản lý hành nghề Y dược tư nhân - 0915.908517 - Phụ trách TTHC nghề y tư nhân.

14. Nguyễn Hữu Hà, Phó Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm - 0912.604019 - Phụ trách TTHC lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

15. Lê Tiến Phong, Chuyên viên phòng Kế hoạch tổng hợp - 0839.258789 - Phụ trách TTHC lĩnh vực an toàn vệ sinh thực phẩm.

16. Bùi Hồng Thùy, Chi cục trưởng Chi cục Dân số - 0912.543228 - Phụ trách TTHC lĩnh vực dân số.

17. Đoàn Nam Hưng, Trưởng phòng Kế hoạch - Tài chính - 0911.682489 - Phụ trách TTHC lĩnh vực tài chính y tế.

18. Phạm Tùng Linh, Chuyên viên phòng Kế hoạch - Tài chính - 0914.681186 - Phụ trách TTHC lĩnh vực thiết bị y tế.

19. Lê Đông Thuận, Trưởng phòng Phòng, chống tệ nạn xã hội - 0978.226222 - Phụ trách TTHC lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội.

20. Nguyễn Thị Mai Anh, Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - 0916.043639 - Phụ trách TTHC lĩnh vực trẻ em.

21. Lê Thị Huyền, Chuyên viên Phòng Bảo trợ xã hội - Trẻ em - 0974.577429 - Phụ trách TTHC lĩnh vực bảo trợ xã hội.

22. Nguyễn Viết Phúc, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0906.569086 - Phụ trách TTHC lĩnh vực dược phẩm.

23. Nguyễn Thị Hường, Chuyên viên Phòng Nghiệp vụ Y - Dược - 0858.112886 - Phụ trách TTHC lĩnh vực mỹ phẩm.

Sở Y tế Thanh Hóa đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, công dân nắm bắt thông tin để liên hệ khi cần được hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp hoặc phản ánh, kiến nghị trong quá trình thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của Sở.

LP (Nguồn Sở Y tế tỉnh)