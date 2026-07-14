Siết chặt an toàn giao thông đường thủy

Ngày 14/7, Cảng vụ Hàng hải Thanh Hóa phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh kiểm tra công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ sau vụ tai nạn giao thông đường thủy đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra đăng ký, đăng kiểm tàu vận chuyển khách du lịch tại Trung tâm Phát triển du lịch sông Mã.

Thanh Hóa hiện có 49 cảng, bến thủy nội địa với gần 1.000 phương tiện hoạt động. Ngoài các phương tiện vận chuyển hàng hóa, khai thác cát, chở khách ngang sông và phục vụ dân sinh, trên sông Mã, hồ Cửa Đạt, hồ Sông Mực còn có một số phương tiện vận chuyển khách tham quan du lịch.

Qua kiểm tra tại Trung tâm Phát triển du lịch sông Mã và một số bến thủy nội địa trên địa bàn phường Hàm Rồng, xã Hoằng Xuân, đoàn công tác ghi nhận các đơn vị cơ bản chấp hành quy định về điều kiện hoạt động; phương tiện có đầy đủ giấy chứng nhận đăng ký, đăng kiểm, trang bị áo phao, phao cứu sinh; người điều khiển có chứng chỉ chuyên môn theo quy định.

Kiểm tra phao cứu sinh trên tàu vận chuyển khách du lịch tại Trung tâm Phát triển du lịch sông Mã.

Đoàn công tác đã yêu cầu doanh nghiệp vận tải khách, chủ bến thủy nội địa, người điều khiển phương tiện tiếp tục nâng cao trách nhiệm, chở đúng số lượng hành khách, tuyệt đối không hoạt động khi thời tiết xấu, mưa bão.

Đồng thời, đề nghị chính quyền các địa phương tăng cường quản lý, giám sát hoạt động tại các cảng, bến thủy; kịp thời phát hiện, đình chỉ đối với phương tiện không bảo đảm điều kiện hoạt động theo quy định, chở quá số lượng khách trên tàu...

Khánh Huyền