Sau một tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp: Đưa chính quyền gần dân hơn

Sau 1 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã, phường trên địa bàn tỉnh ta đã đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, thông suốt, đáp ứng nhu cầu của các tầng lớp Nhân dân.

Lãnh đạo xã Biện Thượng bám sát cơ sở, chỉ đạo ứng phó cơn bão số 3.

Ghi nhận tại một số địa phương cho thấy, không khí làm việc của cán bộ, công chức xã, phường thể hiện rõ tinh thần đổi mới, lấy hiệu quả phục vụ Nhân dân làm thước đo, qua đó đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình cải cách tổ chức bộ máy hành chính Nhà nước, góp phần đưa chính quyền đến gần dân hơn.

Xã Hợp Tiến được thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Hợp Tiến, Hợp Lý, Hợp Thắng, Hợp Thành, Triệu Thành. Sau khi thành lập, xã có diện tích tự nhiên 43,11km2, quy mô dân số 33.086 người. Với không gian địa lý được mở rộng theo hướng đa dạng về nông nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ..., Hợp Tiến được đánh giá có dư địa, nguồn lực để tăng tốc phát triển trong giai đoạn mới.

Tuy nhiên sau sáp nhập, xã Hợp Tiến cũng gặp không ít khó khăn, thách thức. Từ 5 địa phương gộp lại, không ít áp lực đối với bộ máy chính quyền mới. Một bộ phận người dân vẫn còn tâm lý lo lắng sau sáp nhập sẽ có những vấn đề phát sinh, đòi hỏi cán bộ, công chức làm việc trong bộ máy chính quyền mới phải là người tiên phong “hóa giải” thông qua việc làm cụ thể, với sự công tâm, minh bạch, trách nhiệm cao nhất.

Cầm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên tay, ông Trần Văn Thuận, người dân xã Hợp Tiến rất vui mừng, bởi trước đây người thân của ông cũng làm thủ tục nhưng phải đi lại rất nhiều lần, tốn nhiều thời gian lẫn chi phí. Nhưng nay được cán bộ xã hướng dẫn tận tình, trách nhiệm nên chưa đầy 1 tháng đã nhận được kết quả.

Ông Thuận cho biết: “Tôi và người dân trong xã thật sự rất phấn khởi, bởi đội ngũ cán bộ, công chức hiện nay làm việc rất trách nhiệm, gần gũi, công việc trôi chảy, giải quyết nhanh chóng. Chúng tôi kỳ vọng mô hình này sẽ tiếp tục duy trì ổn định để phục vụ Nhân dân ngày một tốt hơn”.

Trao đổi với chúng tôi, Chủ tịch UBND xã Hợp Tiến Nguyễn Thị Xuân cho rằng, sau hợp nhất có nhiều khó khăn, thách thức đặt ra đối với cấp ủy, chính quyền xã nhà, không chỉ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, quản lý một địa bàn rộng, mà còn phải giữ gìn và phát huy khối đoàn kết, thống nhất trong nội bộ cán bộ và Nhân dân. Xác định điều đó nên cán bộ, công chức xã được quán triệt sâu sắc, đặt lợi ích của Nhân dân lên trên hết, trọng tâm là khi giải quyết các thủ tục hành chính phải được thực hiện thông suốt, phải hướng dẫn tận tình, chu đáo cho người dân.

Xã Biện Thượng được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh An, Minh Tân. Sau khi thành lập, xã có diện tích tự nhiên là 65,4km2, quy mô dân số là 31.917 người. Ghi nhận tại địa phương cho thấy, với sự chủ động và quyết tâm cao, chính quyền địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.

Đánh giá về hoạt động của chính quyền địa phương sau những thay đổi về mô hình tổ chức, ông Lê Văn Hải, người dân trong xã cho biết: Có thể thấy, việc điều chỉnh địa giới hành chính không đơn thuần là ghép “cơ học” các xã lại với nhau mà còn giúp tăng cường quyền tự chủ, sáng tạo trong quản lý, điều hành của chính quyền mới. Qua hơn một tháng vận hành, người dân trong xã đánh giá cao sự chủ động của cán bộ, công chức khi đã bắt tay ngay vào công việc, không để gián đoạn, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân khi đến làm các thủ tục hành chính.

Chủ tịch UBND xã Biện Thượng Nguyễn Văn Hùng cho biết: Ngay sau khi đi vào hoạt động, xã đã quan tâm đầu tư trang thiết bị, chú trọng đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ lẫn kỹ năng giao tiếp để mỗi cán bộ, công chức phục vụ Nhân dân được hiệu quả hơn. Nếu như trước đây, một số ít công chức có tư tưởng làm việc theo kiểu tròn vai, thì nay tư duy ấy đã được xóa bỏ, thay thế bằng tinh thần trách nhiệm cao, vì Nhân dân phục vụ.

Còn tại phường Đông Sơn, ông Nguyễn Văn Kỳ rất phấn khởi khi chính quyền mới đi vào hoạt động. Ông chia sẻ: "Nếu như trước đây, một số thủ tục hành chính tôi phải lên thành phố mới giải quyết được thì nay có thể đến Trung tâm Phục vụ hành chính công của phường là có thể làm được ngay, giúp tôi tiết kiệm được thời gian, công sức, chi phí đi lại. Tôi thấy quy trình làm việc cũng như thái độ, tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ở trung tâm rất chuyên nghiệp, hướng dẫn tận tình, chu đáo và được xử lý một cách nhanh gọn, đúng thời gian quy định. Tôi thật sự hài lòng với cách làm việc của bộ máy chính quyền mới".

Người dân đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã Triệu Sơn làm các thủ tục hành chính.

Phường Đông Sơn thành lập trên cơ sở nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã, phường Đông Hòa, Đông Minh, Đông Hoàng, Đông Khê, Đông Ninh, Rừng Thông, Đông Thịnh, Đông Tân. Sau khi thành lập, phường có diện tích tự nhiên là 41,72km2, quy mô dân số là 58.950 người. Với danh mục hơn 1.000 nhiệm vụ được phân cấp trên nhiều lĩnh vực như hộ tịch, đất đai, tài chính, giáo dục, y tế, xây dựng, an sinh xã hội, hòa giải, đô thị, văn hóa, tư pháp... Tuy nhiên, nhờ sự chuẩn bị kỹ lưỡng, trong hơn 1 tháng qua các thủ tục hành chính phục vụ người dân và doanh nghiệp được phường vận hành thông suốt, hiệu quả, giúp người dân tiếp cận dịch vụ công thuận tiện và nhanh chóng.

Theo khảo sát thực tế ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh cho thấy, bên cạnh những mặt thuận lợi khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, bước đầu có những khó khăn nhất định, nhất là tại các địa phương còn khó khăn về hệ thống trang thiết bị máy móc phục vụ hoạt động chưa đáp ứng được bộ máy vận hành mới. Tại nhiều xã, phường các cơ quan, đoàn thể, chính trị- xã hội vẫn còn phải làm việc tách biệt gây trở ngại trong quá trình làm việc. Đặc biệt, việc được phân cấp rất nhiều quyền hạn về cho cấp xã, phường, trong khi năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, nhất là các xã miền núi, điều này có thể gây ra khó khăn trong xử lý công việc...

Để khắc phục những hạn chế trên, đòi hỏi mỗi cán bộ, công chức cơ sở phải thường xuyên trau dồi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ; từng ngày thay đổi tác phong, thái độ, cách tiếp cận công việc theo hướng chuyên nghiệp hơn, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, qua đó kiến tạo chính quyền mới tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả vì Nhân dân phục vụ.

