Sạt lở khối lượng lớn đất đá, giao thông qua bản Cân Tân Hương ách tắc

Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học Giáo dục 10:36 26/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau khi Đề án “Đưa tiếng Anh thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045” được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn, tiêu chí đánh giá các...

Rộn ràng ngày tựu trường nơi biên giới xứ Thanh Giáo dục 10:08 26/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Sau những ngày mưa lũ, sáng 26/8, học sinh Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Trung Lý, xã Trung Lý trở lại trường. Những cung đường dốc núi lại rộn ràng tiếng xe máy chở học sinh, tiếng gọi nhau í ới và những nụ cười trong veo của trẻ vùng biên...

Ngăn tà đạo “bén rễ” nơi vùng cao Đời sống - Xã hội 10:00 26/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Âm thầm “bén rễ” từ sự nhẹ dạ, cả tin và những khoảng trống trong nhận thức của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số, những năm gần đây, một số “tà đạo”, “đạo lạ” đã tìm cách len lỏi vào vùng cao Thanh Hóa. Cuộc đấu tranh ngăn những “mầm độc” ấy vì...

Tháo gỡ các “điểm nghẽn” trong lĩnh vực môi trường Môi trường 09:28 26/08/2026 (Baothanhhoa.vn) - Trong những năm qua, tỉnh và ngành chức năng đã triển khai nhiều giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi trường, từ việc ban hành cơ chế, chính sách, quy hoạch, thu hút nguồn lực đầu tư hạ tầng kỹ thuật bảo vệ môi trường...