Sạt lở khối lượng lớn đất đá, giao thông qua bản Cân Tân Hương ách tắc
Sáng 26/8, một vụ sạt lở taluy dương với khối lượng hơn 300.000m3 đất đá xảy ra trên tuyến đường qua bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung, gây ách tắc giao thông.
Điểm sạt lở taluy dương trên tuyến đường qua khu vực bản Cân Tân Hương, xã Tam Chung.
Khối lượng lớn đất, đá từ taluy dương đứt gãy, sạt trượt xuống lòng đường.
Địa phương đã tăng cường kiểm tra các khu vực có nguy cơ sạt lở, chủ động sơ tán người dân, cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm, đồng thời bố trí lực lượng kiểm soát giao thông và chuẩn bị phương tiện để khắc phục sự cố.
Tuấn Bình (CTV)
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