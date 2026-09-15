Phường Nghi Sơn: 1 nhà dân và một công trình phụ bị sập, 13 nhà đứng trước nguy cơ sập

Mưa lớn liên tiếp trong 3 ngày qua làm 1 nhà dân, 1 công trình phụ tại tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn bị sập đổ hoàn toàn; 13 ngôi nhà khác đang có nguy cơ cao xảy ra sụp đổ.

Sập công trình phụ của một hộ dân ở tổ dân phố Nam Sơn.

Theo thông tin từ UBND phường Nghi Sơn, do mưa rất to khiến đất trên núi Biện Sơn bị bão hòa gây sạt trượt rộng hơn 150m, sâu hàng chục mét xuống phía chân núi thuộc khu vực các hộ dân ở tổ dân phố Nam Sơn sinh sống.

Đất và cây cối trên núi Biện Sơn sạt xuống khu vực phía sau của các hộ dân tổ dân phố Nam Sơn.

Tính đến 9 giờ sáng 15/9, tình trạng sạt trượt làm ảnh hưởng trực tiếp đến 14 hộ dân với 64 nhân khẩu của tổ dân phố Nam Sơn. Trong đó, làm sập công trình phụ của 1 nhà dân, làm nứt móng nhà của 2 hộ dân khác; tường nhà của 11 hộ dân liền kề có dấu hiệu rạn nứt.

Ngay sau khi nhận thông tin, UBND phường Nghi Sơn đã huy động lực lượng tại chỗ hỗ trợ sơ tán, di dời người dân và tài sản đến khu vực an toàn. Đồng thời căng dây cảnh báo, khoanh vùng bảo vệ; cắt cử lực lượng hướng dẫn không để các phương tiện di chuyển qua khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở.

Căn nhà của gia đình ông Đậu Văn Quang bị nứt trước khi đổ sập hoàn toàn

Ông Cao Lương Ngọc, Chủ tịch UBND phường Nghi Sơn, cho biết, đến 16 giờ ngày 15/9 trên địa bàn tiếp tục có mưa rất to, khiến một khối lượng đất đá trên núi Biện Sơn sạt xuống nhà dân, làm sạt đổ hoàn toàn ngôi nhà của gia đình ông Đậu Văn Quang ở tổ dân phố Nam Sơn.

Video do người dân cung cấp ghi lại cảnh căn nhà bị đổ sập.

Tổ dân phố Nam Sơn hiện có hơn 100 hộ dân với trên 500 nhân khẩu. Do quỹ đất của địa phương hạn hẹp nên các hộ dân xây dựng nhà cửa làm ăn, sinh sống dọc chân núi Biện Sơn.

Hiện tượng sạt trượt tại tổ dân phố Nam Sơn đã diễn ra từ nhiều năm trước. Tuy nhiên, do quỹ đất bố trí tái định cư của địa phương còn hạn chế, cộng thêm trước đây tình trạng sạt lở mới chỉ có dấu hiệu, nên việc tuyên truyền, vận động người dân di chuyển đến nơi ở khác gặp nhiều khó khăn.

Lãnh đạo phường Nghi Sơn kiểm tra nhà ở các hộ dân có nguy cơ cao sạt lở

Theo nhận định của chính quyền phường Nghi Sơn, nếu tiếp tục có mưa, nguy cơ sạt trượt không dừng lại trong phạm vi 2 nhà dân, thậm chí có thể gây đứt tuyến đường Võ Nguyên Lượng - là đường độc đạo dẫn từ đường Đông Tây 4 vào tổ dân phố Nam Sơn.

Địa phương mong muốn UBND tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh sớm kiểm tra, đánh giá thực trạng để có biện pháp di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Video: Nước trên núi vẫn tiếp tục chảy xuống nhà các hộ dân tổ dân phố Nam Sơn, phường Nghi Sơn

Khánh Huyền