Nhiều ngầm tràn nước dâng cao gây chia cắt

Do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nước tại nhiều ngầm tràn trên địa bàn miền núi tỉnh Thanh Hóa dâng cao, chảy xiết, chia cắt giao thông.

Nước dâng cao gây chia cắt tại ngầm tràn xã Yên Thọ.

Tại xã Yên Thọ, nước tại một số tràn, ngầm dâng từ 50-70cm, dòng chảy xiết. Công an xã phối hợp với các tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và trưởng các thôn có tràn, ngầm tổ chức trực, theo dõi diễn biến mưa lũ, cảnh báo và hướng dẫn người dân.

UBND xã Yên Thọ khuyến cáo người dân tuyệt đối không đi qua tràn, ngầm khi nước dâng cao, chảy xiết; không cố tình vượt dòng nước, kể cả bằng xe máy, xe đạp điện. Người lao động đi làm về muộn được khuyến cáo chủ động lựa chọn tuyến đường an toàn, không cố vượt qua các điểm ngập.

Tại xã Ngọc Lặc, ngầm tràn làng Thắng cũng đang bị ngập sâu. Chính quyền địa phương đã cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không đi qua khi nước dâng cao, chảy xiết; đồng thời chỉ đạo các thôn rà soát, tuyên truyền, nhắc nhở người dân không tự ý di chuyển qua những tuyến đường bị ngập, chia cắt, không bảo đảm an toàn.

Nước dâng cao tại ngầm tràn làng Thắng, xã Ngọc Lặc.

Tại xã Linh Sơn, ông Hà Văn Hoài, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: Trên địa bàn xã có nhiều ngầm tràn đã xuống cấp, trong khi mực nước đang tiếp tục dâng cao do mưa lớn. Chính quyền địa phương đã tập trung lực lượng tại các khu vực xung yếu, túc trực, theo dõi 24/24h diễn biến mực nước, kịp thời cảnh báo và hướng dẫn người dân bảo đảm an toàn khi đi lại.

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh, đến chiều 15/9, mưa lớn đã gây ảnh hưởng, chia cắt giao thông tại nhiều khu vực. Trên các tuyến đường tỉnh 505, 530, 519, 518 và 520 có 11 vị trí bị ngập gây tắc đường. Các đơn vị quản lý đường bộ đã tổ chức rào chắn, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người tham gia giao thông bảo đảm an toàn.

Đối với các tuyến đường liên thôn, liên xã, có 64 vị trí tràn bị ngập, chiều sâu từ 0,5m trở lên, như xã Tân Thành có 15 vị trí, Thạch Quảng 5 vị trí, Thượng Ninh 5 vị trí, Thanh Phong 5 vị trí... Phần lớn các vị trí đều đã được các địa phương phân luồng giao thông di chuyển theo tuyến đường khác.

Ngầm tràn tại thôn Thạch Yến, xã Thạch Lập.

Trước dự báo mưa lớn còn tiếp tục, các địa phương và đơn vị liên quan đang duy trì lực lượng thường trực, theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ và mực nước tại các tràn, ngầm; tổ chức cảnh báo, hướng dẫn người dân.

Đình Giang