Chủ động bảo vệ các điểm đê xung yếu trước nguy cơ nước sông Yên tiếp tục dâng

Mực nước sông Yên đang tiếp tục dâng cao, hiện đã vượt báo động II khoảng 36cm, làm gia tăng nguy cơ mất an toàn tại các tuyến đê, điểm xung yếu và cống dưới đê. Các địa phương dọc sông Yên đang khẩn trương triển khai phương án hộ đê, tăng cường tuần tra, canh gác, chủ động xử lý các tình huống ngay từ giờ đầu.

Xã Nông Cống phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình trạng công trình.

Xã Nông Cống hiện có hơn 15km đê các loại. Trong đó, khoảng 1,3km đê Mã Cả được xác định là trọng điểm xung yếu do thân đê thấp, mặt đê chưa được cứng hóa, cao trình chưa đáp ứng yêu cầu phòng, chống lũ. Đáng chú ý, hai cống dưới đê đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mực nước tiếp tục dâng cao.

Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã đã kích hoạt phương án ứng phó, phân công lực lượng thường xuyên tuần tra, theo dõi chặt chẽ diễn biến mực nước và tình trạng công trình. Vật tư, phương tiện cũng được tập kết tại các vị trí trọng yếu, sẵn sàng xử lý sự cố theo phương châm “4 tại chỗ”.

Ông Bùi Phú Thịnh, Phó Chủ tịch UBND xã cho biết: “Địa phương đã phân công các đội tuần tra đê, đồng thời xây dựng phương án và tập kết vật tư tại chỗ, sẵn sàng xử lý ngay từ giờ đầu nếu xảy ra sự cố”.

Xã Quảng Chính phân công cán bộ phụ trách thường xuyên nắm tình hình tại các điểm xung yếu để kịp thời đề xuất phương án xử lý.

Tại xã Quảng Chính, ngay sau khi mực nước sông Yên vượt báo động II, địa phương đã triển khai phương án hộ đê, bảo đảm an toàn các tuyến đê và cống dưới đê. Cán bộ được phân công phụ trách từng khu vực, thường xuyên nắm tình hình tại các điểm xung yếu để kịp thời đề xuất phương án xử lý.

Xã hiện còn hơn 4km đê xung yếu cùng một số cống dưới đê. Theo ông Nguyễn Văn Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã, nếu xảy ra sự cố sẽ ảnh hưởng đến hơn 300ha đất sản xuất nông nghiệp. Vì vậy, địa phương đang tập trung triển khai các phương án ứng phó trong trường hợp mực nước tiếp tục dâng cao, đồng thời đề xuất cấp có thẩm quyền hỗ trợ nâng cấp tuyến đê.

Lực lượng chức năng xã Quảng Chính kiểm tra cống dưới đê.

Theo số liệu cập nhật đến 15 giờ ngày 15/9, mực nước sông Yên đã vượt báo động II khoảng 36cm và vẫn có xu hướng tiếp tục dâng do trên địa bàn còn mưa, cùng với lượng nước từ thượng nguồn đổ về.

Trước tình hình trên, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh yêu cầu các xã, phường dọc sông Yên duy trì nghiêm chế độ tuần tra, canh gác và hộ đê theo cấp báo động; tập trung kiểm tra các vị trí trọng điểm, xung yếu, các cống qua đê, chủ động triển khai phương án bảo vệ công trình.

Các địa phương phải tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi sát diễn biến mưa lũ; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, không để bị động, bất ngờ.

Trịnh Tuấn Anh