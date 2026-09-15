Trao giải các cuộc thi lan tỏa hình ảnh đẹp người chiến sĩ Công an

Chiều 15/9, Công an tỉnh tổ chức trao giải Cuộc thi ảnh “Hình tượng người chiến sĩ Công an Thanh Hóa: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”; “Gia đình - Điểm tựa bình yên” và Cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh, Hội LHPN tỉnh và đại biểu dự buổi lễ.

Các cuộc thi nhằm tôn vinh hình ảnh người chiến sĩ Công an Nhân dân tận tụy vì Nhân dân phục vụ, đồng thời lan tỏa các giá trị tốt đẹp của gia đình trong lực lượng Công an.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tổng kết các cuộc thi.

Ban Tổ chức Cuộc thi ảnh “Hình tượng người chiến sĩ Công an Thanh Hóa: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất” đã nhận hơn 200 tác phẩm dự thi. 16 bài thi xuất sắc nhất được lựa chọn để trao giải.

Các tác phẩm dự thi đã khắc họa sinh động hình ảnh người chiến sĩ Công an Thanh Hóa trách nhiệm, bản lĩnh, tận tụy trong công tác, chiến đấu và phục vụ Nhân dân. Nhiều tác phẩm phản ánh những việc làm ý nghĩa của cán bộ, chiến sĩ khi bám cơ sở, hỗ trợ người dân vượt qua khó khăn, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Công an trong lòng Nhân dân.

Đối với Cuộc thi viết “Bữa cơm gia đình ấm áp yêu thương” và Cuộc thi ảnh “Gia đình - Điểm tựa bình yên”, Ban Tổ chức nhận được gần 200 bài dự thi, qua đó chọn ra 40 tác phẩm đủ điều kiện trao giải.

Các tác phẩm đã tôn vinh vai trò của gia đình đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ; phản ánh những khoảnh khắc đời thường giản dị, giúp người xem, người đọc cảm nhận được những giá trị nhân văn, sự sẻ chia, yêu thương và những khoảng lặng bình dị phía sau bộ quân phục.

Đại tá Trần Thái Quang Hoàng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao giải A cho các tập thể, cá nhân đoạt giải.

Tại lễ tổng kết và trao giải, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh biểu dương Ban Tổ chức, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Công an tỉnh đã phối hợp tổ chức hoạt động ý nghĩa.

Chúc mừng các tập thể, cá nhân có tác phẩm xuất sắc được trao giải, lãnh đạo Công an tỉnh mong muốn mỗi cán bộ, chiến sĩ tiếp tục phát huy phẩm chất “Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, xem đó là “kim chỉ nam” trong công tác và cuộc sống; đồng thời, trân trọng, giữ gìn hạnh phúc gia đình để có thêm động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan trao giải B cho các tập thể, cá nhân.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 5 tập thể, 51 cá nhân đoạt giải ở 3 cuộc thi.

Lê Hà