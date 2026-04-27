Sản xuất công nghiệp điểm sáng trong bối cảnh khó khăn

Xung đột Trung Đông kéo dài cùng những bất ổn của kinh tế thế giới đang tạo sức ép lớn lên hoạt động sản xuất, kinh doanh khi giá năng lượng, chi phí logistics và nguyên liệu đầu vào đồng loạt gia tăng. Trong bối cảnh nhiều thách thức, khu vực công nghiệp vẫn xuất hiện những điểm sáng đáng chú ý khi doanh nghiệp chủ động thích ứng, linh hoạt cơ cấu sản xuất, mở rộng thị trường và duy trì đà tăng trưởng tích cực.

Ngành sản xuất sắt thép tăng 23,7%, là một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng công nghiệp những tháng đầu năm. (Trong ảnh: Sản xuất kết cấu thép tại Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn).

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, lũy kế 4 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) của tỉnh tăng 12,04% so với cùng kỳ. Đáng chú ý, có 18/19 sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng sản lượng, trong đó nhiều mặt hàng đạt mức tăng cao như: đường kết tinh tăng 43,2%; phân bón các loại tăng 27,5%; sắt thép tăng 23,7%; xăng động cơ tăng 17,1%...

Trong nhóm hàng tiêu dùng, sản phẩm bia tiếp tục là điểm sáng với sản lượng tăng 25,4% so với cùng kỳ. Theo ông Nguyễn Kiên Cường, Giám đốc Công ty CP Bia Hà Nội - Thanh Hóa, để ổn định sản xuất trước những biến động của thị trường, doanh nghiệp đã chủ động tăng dự trữ nguyên liệu, đẩy mạnh sản xuất nhằm bảo đảm nguồn cung. Cùng với giữ vững thị trường truyền thống, công ty còn tích cực mở rộng tiêu thụ ngoài tỉnh, nhất là khu vực phía Bắc, đồng thời đẩy mạnh xuất khẩu tại một số thị trường mới ở Đông Âu.

May mặc, giày da tiếp tục là điểm sáng của công nghiệp Thanh Hóa khi duy trì mức tăng trưởng hai con số. Nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng đến hết tháng 6, một số ngành hàng đã “chốt” đủ kế hoạch sản xuất đến hết tháng 8 năm nay. Để đáp ứng tiến độ giao hàng cho các tháng cuối năm, các doanh nghiệp đang tiếp tục tổ chức tăng ca và tuyển dụng thêm lao động.

Bà Thương Thị Gái, Phó Chủ nhiệm sản xuất Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam, xã Thiệu Hóa cho biết: “Doanh nghiệp đang tuyển thêm 4.000 lao động cho các vị trí của nhà máy giai đoạn 2. Hiện nay, công ty tổ chức tăng ca thêm 2 giờ mỗi ngày với chế độ lương, thưởng và đãi ngộ ổn định, vừa giúp người lao động nâng cao thu nhập, vừa bảo đảm tiến độ giao hàng cho đối tác”.

Theo ông Trịnh Xuân Lâm, Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Thanh Hóa: "Trong những tháng đầu năm, biến động địa chính trị trên thế giới đã tác động không nhỏ tới hoạt động sản xuất, khiến ngành dệt may chịu “áp lực kép” từ đơn hàng và chi phí đầu vào. Trước tình hình đó, hiệp hội cùng các doanh nghiệp thành viên đã chủ động theo dõi sát diễn biến thị trường, linh hoạt đàm phán với đối tác, đồng thời tăng cường dự trữ nguyên vật liệu đầu vào nhằm hạn chế rủi ro. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp dệt may đang chuyển hướng khai thác mạnh hơn thị trường ASEAN và các nước lân cận để giảm chi phí logistics; đồng thời nâng tỷ lệ sử dụng nguyên liệu trong nước và trong khu vực, giảm phụ thuộc vào các nguồn cung xa".

Sản xuất giày xuất khẩu tại Công ty TNHH Giầy Alivia Việt Nam, xã Thiệu Hóa.

Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng công nghiệp năm 2026, Sở Công Thương sẽ tiếp tục bám sát tình hình hoạt động của doanh nghiệp, nhất là các đơn vị có đóng góp lớn vào tăng trưởng, nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ mở rộng sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Cùng với đó, ngành công thương sẽ đôn đốc tiến độ các dự án hạ tầng cụm công nghiệp, các dự án sản xuất dự kiến hoàn thành trong năm; triển khai hiệu quả hoạt động kết nối cung - cầu, xúc tiến thương mại và hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng thương mại điện tử để mở rộng đầu ra.

Sở cũng sẽ hướng dẫn doanh nghiệp khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do (FTA), đa dạng hóa thị trường xuất nhập khẩu, ưu tiên những thị trường ít chịu tác động từ xung đột hiện nay. Đồng thời, theo dõi sát diễn biến từ cuộc xung đột Trung Đông, hỗ trợ doanh nghiệp chủ động kế hoạch sản xuất, phương án xuất nhập khẩu và vận tải hàng hóa; đánh giá kỹ tác động từ các thay đổi chính sách thuế quan của Mỹ để có giải pháp ứng phó kịp thời. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm điện cho sản xuất, kinh doanh trong cao điểm mùa hè cũng được đặc biệt quan tâm. Các phương án cung ứng điện ổn định cho khu công nghiệp, khu du lịch trọng điểm đang được triển khai quyết liệt, không để xảy ra thiếu điện làm ảnh hưởng tới tăng trưởng.

Theo công bố của Cục Thống kê, trong quý I, khu vực công nghiệp của Thanh Hóa tăng trưởng 15,02%, tiệm cận mức kịch bản đề ra là 15,65%. Tiếp tục giữ vai trò “đầu tàu”, khu vực công nghiệp là động lực quan trọng đóng góp vào tăng trưởng GRDP quý I của tỉnh đạt 9,14%, cao hơn mức tăng chung của cả nước, xếp thứ 12 toàn quốc và đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung bộ.

Theo kịch bản tăng trưởng năm 2026, khu vực công nghiệp cần đạt mức tăng 15,89% trong quý II và khoảng 16-17% trong các quý tiếp theo để tiếp tục dẫn dắt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh trong năm nay. Song song với các giải pháp trước mắt, tỉnh Thanh Hóa đang tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án sản xuất, kinh doanh dự kiến đi vào hoạt động và có sản phẩm trong năm 2026, tạo thêm dư địa cho tăng trưởng công nghiệp.

Bài và ảnh: Tùng Lâm