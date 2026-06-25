Sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 sẽ chính thức khai mạc vào lúc 20h ngày 27/6 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh. Phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hoá đã phỏng vấn đồng chí Lê Văn Trung, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban Tổ chức Đại hội trước thềm lễ khai mạc.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Văn Trung - Trưởng Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026

Phóng viên: Xin đồng chí đánh giá khái quát về quy mô, chất lượng cũng như tầm quan trọng của Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026?

Đồng chí Lê Văn Trung: Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 là ngày hội biểu dương sức mạnh của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đánh giá sự phát triển của công tác TDTT trong quần chúng Nhân dân, lực lượng vũ trang, cán bộ, công nhân, viên chức và công tác giáo dục thể chất trong nhà trường. Đồng thời, đây là động lực để tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” lên một tầm cao mới.

Thông qua đại hội sẽ tuyển chọn những vận động viên xuất sắc của phong trào cơ sở để bổ sung cho đội tuyển các môn thể thao thành tích cao của tỉnh chuẩn bị tham gia thi đấu tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Đây cũng là dịp tăng cường công tác tuyên truyền, tạo nhận thức về lợi ích, vai trò của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, đẩy lùi dịch bệnh, góp phần tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá.

Đồng thời là dịp để nâng cấp cơ sở vật chất, nâng cao năng lực quản lý, tổ chức và điều hành các hoạt động TDTT từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; là “bước chạy đà” quan trọng tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc vào tháng 11 tới tại thành phố Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Theo đánh giá của đồng chí thì công tác tổ chức Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được triển khai như thế nào sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động?

Đồng chí Lê Văn Trung: Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 ghi dấu ấn đặc biệt bởi đây là lần đầu tiên sự kiện thể thao trọng đại này được tổ chức sau khi chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Số lượng đoàn tham dự tăng kỷ lục lên tới 166 xã, phường cùng lực lượng vũ trang.

Đại hội TDTT cấp cơ sở đã được triển khai đồng bộ, bảo đảm tiến độ, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong các tầng lớp Nhân dân, góp phần thúc đẩy phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại.

Trong khi đó, Đại hội TDTT cấp tỉnh đã hoàn thành giai đoạn 1 với 14 môn thi đấu. Giai đoạn 2 đã tổ chức thành công được 8 trong tổng số 9 môn, môn bơi sẽ được tổ chức sau lễ khai mạc.

Các môn thi đấu tại Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X diễn ra sôi động và hấp dẫn.

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, công tác chuẩn bị cho Lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026 đang được triển khai như thế nào?

Đồng chí Lê Văn Trung: Lễ Khai mạc Đại hội TDTT tỉnh lần thứ X sẽ chính thức diễn ra vào 20h ngày 27/6/2026 với chủ đề: “Thể thao Thanh Hóa - Khát vọng vươn tới đỉnh cao”.

Chương trình gồm 3 phần: Diễu hành biểu dương lực lượng (4 khối nghi thức và 26 khối diễu hành); các nghi thức buổi lễ và chương trình đồng diễn nghệ thuật gồm 3 chương. Chương I: Âm vang nguồn cội - Tự hào xứ Thanh; Chương II: Quê Thanh hội tụ; Chương III: Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới.

Chương trình lễ khai mạc đại hội thực hiện theo đúng hướng dẫn của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch về việc tổ chức đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026.

Chương trình nghệ thuật đồng diễn kết hợp 4 tính chất: Lịch sử - Đương đại - Văn hóa - Thể thao.

Ngoài ra, các tiểu ban đã xây dựng các kế hoạch chi tiết để đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ, công tác y tế, lễ tân, hậu cần, thông tin tuyên truyền, khánh tiết trong lễ khai mạc cũng như trong suốt quá trình tổ chức đại hội.

Việc tổ chức thành công Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X một lần nữa khẳng định chất lượng thể thao của Thanh Hoá; đồng thời nâng tầm vị thế tỉnh nhà trên bản đồ thể thao Việt Nam.

Hình ảnh ấn tượng trong lễ sơ duyệt Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hoá lần thứ X, năm 2026.

Phóng viên: Từ Đại hội lần thứ X này, ngành thể thao Thanh Hoá đã chuẩn bị và đặt ra mục tiêu gì tại Đại hội Thể thao toàn quốc sắp tới, thưa đồng chí?

Đồng chí Lê Văn Trung: Để chuẩn bị tham gia Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026, ngành thể thao Thanh Hóa đã chủ động tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch xây dựng lực lượng vận động viên tham gia đại hội ngay từ đầu năm 2024. Trên cơ sở đó chỉ đạo Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tập trung tuyển chọn, đào tạo, huấn luyện lực lượng vận động viên theo đúng kế hoạch của tỉnh; đồng thời rà soát, đánh giá chất lượng từng đội tuyển, bộ môn, để có giải pháp đầu tư trọng tâm, trọng điểm đối với các môn thể thao thế mạnh.

Hiện nay, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao đang duy trì công tác huấn luyện thường xuyên đối với 32 đội tuyển, bộ môn với hàng trăm vận động viên ở các tuyến đào tạo.

Pencak Silat là một trong những môn thể thao mũi nhọn của Thanh Hoá tại Đại hội Thể thao toàn quốc năm 2026.

Trong 6 tháng đầu năm 2026 các đội tuyển của tỉnh đã tham gia 56 giải thể thao quốc gia và quốc tế, giành tổng số 368 huy chương các loại, gồm 112 huy chương vàng, 110 huy chương bạc và 146 huy chương đồng. Đặc biệt, các vận động viên của tỉnh đã xuất sắc giành được 5 huy chương vàng thế giới và 2 huy chương vàng châu Á ở các môn Jujitsu, vật và điền kinh.

Những kết quả trên tiếp tục khẳng định chất lượng công tác đào tạo, huấn luyện của thể thao Thanh Hóa; đồng thời tạo cơ sở quan trọng để chuẩn bị lực lượng tham dự Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X, năm 2026 với mục tiêu nằm trong tốp đầu, qua đó giữ vững vị thế là một trong những địa phương có phong trào thể thao thành tích cao phát triển mạnh của cả nước

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Duy Tính (thực hiện)