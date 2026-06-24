Sẵn sàng cho lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X

Tối 24/6, Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao (TDTT) tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 tổ chức sơ duyệt chương trình lễ khai mạc tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các thành viên Ban tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 kiểm tra công tác tổ chức trước khi lễ sơ duyệt diễn ra.

Dự và chỉ đạo chương trình có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Đại hội; cùng đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Các lực lượng tham gia lễ sơ duyệt.

Chương trình sơ duyệt được thực hiện theo kịch bản đã phê duyệt, gồm phần diễu hành biểu dương lực lượng của các đoàn vận động viên, nghi thức rước đuốc, thắp lửa truyền thống, chào cờ, tuyên thệ của trọng tài, vận động viên và chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu dự chương trình.

Chương trình nghệ thuật gồm 3 chương: “Âm vang nguồn cội - Tự hào xứ Thanh”, “Quê Thanh hội tụ” và “Khát vọng chinh phục đỉnh cao mới”, tái hiện những giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống thể thao và khát vọng phát triển của quê hương Thanh Hóa.

Các lực lượng diễu hành qua lễ đài.

Chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu.

Sau buổi sơ duyệt, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đơn vị chuyên môn, lực lượng tham gia diễu hành và đồng diễn. Đồng thời yêu cầu ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, hoàn thiện nội dung chương trình; bám sát kịch bản, hoàn thiện lời bình, bảo đảm thống nhất về trang phục, đạo cụ, đội hình và động tác biểu diễn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cùng các đại biểu, thành viên Ban tổ chức Đại hội đánh giá công tác tổ chức sau buổi sơ duyệt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng cũng lưu ý việc phối hợp hài hòa giữa âm thanh, ánh sáng với từng nội dung chương trình; các khối diễu hành phải bảo đảm tính đồng đều, khí thế, các màn đồng diễn cần tiếp tục hợp luyện để hoàn thiện trước buổi tổng duyệt cuối cùng.

Theo kế hoạch, lễ khai mạc Đại hội TDTT tỉnh Thanh Hóa lần thứ X, năm 2026 sẽ diễn ra lúc 20 giờ ngày 27/6 tại Nhà thi đấu TDTT tỉnh và được truyền hình trực tiếp trên các nền tảng số của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa.

Anh Tuân