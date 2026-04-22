Sầm Sơn tập huấn nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch biển năm 2026

Nhằm chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho mùa lễ hội du lịch năm 2026, sáng 22/4, Công an phường Sầm Sơn phối hợp với phòng chức năng Công an tỉnh đã tham mưu UBND phường Sầm Sơn tổ chức hội nghị tập huấn nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ hoạt động dịch vụ du lịch trên địa bàn.

Tham dự hội nghị tập huấn có đồng chí Trịnh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn, đại diện lãnh đạo các phòng: Tham mưu, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát Quản lý hành chính về TTXH, Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, chỉ huy Công an phường Sầm Sơn, các phòng, ban chức năng UBND phường Sầm Sơn và gần 500 đại biểu đại diện cho các doanh nghiệp kinh doanh, người lao động trong các công ty, hợp tác xã vận tải kinh doanh dịch vụ xe điện, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ trên địa bàn phường Sầm Sơn.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo UBND phường nhấn mạnh, việc nâng cao chất lượng nhân lực là yếu tố then chốt để xây dựng hình ảnh du lịch Sầm Sơn văn minh, hiện đại. Thời gian qua, hoạt động vận chuyển khách du lịch phát triển nhanh, song vẫn còn tồn tại như vi phạm trật tự an toàn giao thông, quản lý giá dịch vụ chưa đồng bộ, ý thức chấp hành pháp luật của một số cá nhân, tổ chức chưa cao.

Tại buổi tập huấn, các báo cáo viên đã phổ biến quy định pháp luật, hướng dẫn kỹ năng giao tiếp, xử lý tình huống với du khách, đồng thời quán triệt các phương án quản lý hoạt động vận tải. Mục tiêu không chỉ dừng ở tuyên truyền mà còn hướng tới thay đổi nhận thức, xây dựng mỗi cá nhân tham gia dịch vụ du lịch trở thành một “đại sứ” hình ảnh địa phương.

Sau tập huấn, các học viên đủ điều kiện sẽ được cấp giấy chứng nhận. Đây là bước chuẩn bị quan trọng nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, góp phần xây dựng môi trường du lịch Sầm Sơn an toàn, thân thiện, hấp dẫn trong mùa du lịch 2026. Lực lượng Công an phường cũng sẽ tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm như trộm cắp, chèo kéo, ép giá, vi phạm an toàn giao thông và vệ sinh môi trường, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến du lịch văn minh.

Đình Hợp (CTV)