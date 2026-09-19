Sầm Sơn hướng tới thu hút thị trường khách du lịch phía Nam

Sau cao điểm du lịch hè, phường Sầm Sơn đang nỗ lực làm mới điểm đến, sản phẩm nhằm thu hút du khách, trong đó hướng tới khai thác thị trường khách các tỉnh phía Nam. Cùng với tổ chức các hoạt động trải nghiệm, địa phương chú trọng xây dựng điểm đến văn minh, đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến và liên kết với doanh nghiệp nhằm mang đến những trải nghiệm du lịch biển hấp dẫn mùa thấp điểm.

Du khách tham quan, check-in tại khu vực Hòn Trống Mái.

Bước sang những tháng cuối năm, nhu cầu du lịch biển giảm, kéo theo công suất sử dụng phòng và hoạt động dịch vụ có sự thay đổi rõ rệt. Từ thực tế đó, phường Sầm Sơn đang quan tâm tới những thị trường có nhu cầu du lịch và điều kiện thời tiết khác với khu vực phía Bắc, trong đó có các tỉnh phía Nam. Trọng tâm là các sản phẩm kết hợp văn hóa với nghỉ dưỡng, hội nghị, hội thảo và trải nghiệm không gian đô thị biển. Đây cũng là thời điểm các cơ sở lưu trú tính toán xây dựng những gói dịch vụ phù hợp với khách đoàn, khách MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo) và khách nghỉ dưỡng cuối năm.

Với mục tiêu mở rộng nguồn khách, một số sản phẩm mới đã được đưa vào khai thác. Từ cuối tháng 8, “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Sầm Sơn” đã được tổ chức, bổ sung không gian vui chơi, mua sắm, thưởng thức ẩm thực và trải nghiệm văn hóa về đêm. Các chương trình như lễ hội diều “Bay cùng gió biển”, triển lãm “Biên cương vững bền - Biển đảo thiêng liêng”, cùng các hoạt động văn hóa, thể thao được tổ chức theo từng thời điểm đã góp thêm lựa chọn cho du khách. Giai đoạn cuối năm, những sản phẩm trải nghiệm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp lữ hành xây dựng chương trình phù hợp với từng nhóm khách.

Theo ông Trịnh Tiến Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Sầm Sơn: “Thu hút khách vào mùa thấp điểm là vấn đề địa phương đặc biệt quan tâm, trong đó xác định hướng tới thị trường khách phía Nam và khách Trung Quốc. Tuy nhiên, để tiếp cận những thị trường này, Sầm Sơn rất cần sự hỗ trợ của tỉnh trong công tác quảng bá, xúc tiến, qua đó tăng khả năng kết nối với các doanh nghiệp lữ hành và nguồn khách ngoài tỉnh”.

Theo ông Dũng, địa phương cũng đang tính toán tổ chức thêm các hoạt động mới trong những tháng thấp điểm, thay vì chỉ tập trung vào các sản phẩm quen thuộc. Một số ý tưởng như cắm trại trên núi, các hoạt động trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, thể thao đang được nghiên cứu. Dự kiến tháng 11 tới, địa phương tổ chức các hoạt động gắn với kỳ nghỉ lễ Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) lần đầu tiên, tạo thêm không gian để thu hút khách vào cuối năm.

Việc mở rộng hoạt động theo mùa cũng đặt ra yêu cầu về sự tham gia của các doanh nghiệp du lịch. Nếu trước đây phần lớn chương trình kinh doanh tập trung vào lưu trú, ăn uống và các dịch vụ biển trong mùa hè, thì ở thời điểm cuối năm, doanh nghiệp đang hướng đến những nhóm khách có xu hướng nghỉ dưỡng. Các gói nghỉ dưỡng ngắn ngày kết hợp hội nghị, hội thảo, chăm sóc sức khỏe, trải nghiệm văn hóa và các chương trình dành cho gia đình được thiết kế theo từng thời điểm, gắn với các sự kiện diễn ra tại khu du lịch biển.

Ông Hoàng Thành Vượng, Giám đốc điều hành hệ thống khách sạn Dragon Sea, cho biết: “Doanh nghiệp đang quan tâm tới các chương trình ưu đãi dành cho khách MICE và khách nghỉ dưỡng cuối năm. Với khách phía Nam, việc đến Sầm Sơn vào mùa thấp điểm có thể mang đến một trải nghiệm khác về thời tiết, không gian và nhịp sinh hoạt so với mùa hè. Tuy nhiên, để khách có thêm lý do lựa chọn điểm đến, cần có những chương trình cụ thể, được tổ chức theo chuỗi kết nối thay vì từng sự kiện riêng lẻ”.

Từ góc độ doanh nghiệp, ông Vượng cho rằng việc duy trì hoạt động tại “Không gian văn hóa - phố đi bộ - chợ đêm Sầm Sơn” cần được duy trì thường xuyên hoặc định kỳ vào cuối tuần trong giai đoạn thấp điểm. Khi thời tiết không thuận lợi cho các hoạt động trên biển, du khách vẫn có những không gian để vui chơi, thưởng thức ẩm thực, mua sắm và trải nghiệm văn hóa. Nếu các chương trình trải nghiệm được quảng bá cùng các gói kích cầu nghỉ dưỡng, doanh nghiệp sẽ thuận lợi hơn trong việc xây dựng sản phẩm cho khách đoàn, khách MICE trong dịp cuối năm.

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong việc thu hút khách những tháng cuối năm, song cùng với việc duy trì các sản phẩm hiện có, phường Sầm Sơn đang nỗ lực phối hợp với doanh nghiệp phát triển thêm những chương trình phù hợp với nhu cầu của du khách trong từng thời điểm. Việc hướng tới thị trường phía Nam vì thế không chỉ là mở rộng nguồn khách, mà còn đặt ra yêu cầu làm mới sản phẩm, tăng tính liên kết và nâng chất lượng dịch vụ. Đây được kỳ vọng sẽ là cơ sở để du lịch xứ Thanh mở rộng thị trường, tạo thêm sức hút cho du lịch biển sau thời gian cao điểm hè và từng bước khai thác hiệu quả tiềm năng du lịch bốn mùa.

Bài và ảnh: Hoài Anh