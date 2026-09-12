Khi du lịch “trở về nguyên bản” lên ngôi

Nhiều du khách tìm đến Pù Luông đơn giản chỉ để khám phá đời sống văn hóa bản địa và hít thở bầu không khí trong lành của núi rừng. Từ những trải nghiệm bình dị ấy, một hướng đi phù hợp với thế mạnh của Pù Luông nói riêng, các điểm đến cộng đồng miền Tây xứ Thanh nói chung đang dần rõ nét: khai thác du lịch trên nền tảng thiên nhiên và văn hóa đặc trưng vùng đất.

Du khách quốc tế trải nghiệm cuộc sống hàng ngày của người dân bản địa ở Pù Luông.

Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 vừa qua, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông đón khoảng 61 nghìn lượt khách, đồng thời là điểm đến duy nhất của tỉnh có công suất phòng đạt 100%. Không ít du khách lựa chọn lưu trú tại các homestay trong bản, dành thời gian trekking (đi bộ đường dài), khám phá cảnh quan, tìm hiểu đời sống cộng đồng và nghỉ ngơi giữa không gian yên bình của núi rừng. Đây là một trong những tín hiệu cho thấy trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên, văn hóa bản địa đang trở thành lựa chọn của du khách tại điểm đến này.

Dịp này, gia đình anh Đặng Anh Minh (Hà Nội) đã lựa chọn Pù Luông cho kỳ nghỉ của mình. Lịch trình của gia đình anh khá đơn giản: nhận phòng tại một homestay trong bản, trekking khám phá bản làng và hang Dơi, tìm hiểu cuộc sống của người dân địa phương, dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn. Suốt kỳ nghỉ lễ, các thành viên trong gia đình thong thả dạo quanh bản, trò chuyện cùng nhau và thưởng thức ẩm thực địa phương. “Chúng tôi đã từng đến Pù Luông vào năm trước. Điều tôi thích nhất ở đây là được sống chậm lại. Chuyến đi này là một món quà đối với các con trước khi bước vào năm học mới, còn với người lớn đây là khoảng thời gian để “nạp thêm năng lượng”. Chỉ trekking quanh bản làng, ngắm cảnh, tìm hiểu cuộc sống của người dân rồi nghỉ ngơi tại homestay cũng đã là một trải nghiệm rất thú vị”, anh Minh chia sẻ.

Hành trình của gia đình anh Minh cũng là lựa chọn của nhiều du khách khi đến Pù Luông, tạm rời nhịp sống quen thuộc để tìm một không gian yên tĩnh, gần gũi với thiên nhiên và đời sống bản địa. Điểm đặc biệt của Pù Luông là cư dân sinh sống xen kẽ trong khu bảo tồn thiên nhiên, tạo nên những bản làng bình yên giữa núi rừng. Cảnh quan tự nhiên tươi đẹp cùng đời sống của cộng đồng đã tạo nên nét riêng của điểm đến. Từ kiến trúc nhà ở, phương thức sản xuất, sinh hoạt cộng đồng... cho đến những nét văn hóa được trao truyền qua nhiều thế hệ, du khách có thể tìm hiểu, khám phá ngay trong đời sống hằng ngày của người dân.

Theo anh Lò Văn Nam, chủ homestay tại thôn Kho Mường (xã Pù Luông), du khách ngày càng quan tâm nhiều hơn đến trải nghiệm thực tế. Cùng với cảnh quan và dịch vụ, họ muốn được tham gia những hoạt động gắn với đời sống sinh hoạt hàng ngày như lội suối bắt cá, thu hoạch nông sản, khám phá bản làng, giao lưu văn nghệ... Đây cũng là động lực để người dân sinh sống trong khu bảo tồn phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ cảnh quan tự nhiên và tích cực tham gia vào hoạt động du lịch.

Từ nhu cầu thực tế của du khách, việc làm mới sản phẩm du lịch đã, đang được đặt ra, nhất là những trải nghiệm có thể kéo dài thời gian lưu trú. Chia sẻ trên fanpage facebook “Kinh nghiệm du lịch Pù Luông”, anh Lục Văn Ngợi (thành viên nhóm Pù Luông Trip) cho rằng, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông còn thiếu các sản phẩm du lịch về đêm, không gian vui chơi, mua sắm và trải nghiệm văn hóa. Theo anh, địa phương cần nghiên cứu quy hoạch mô hình chợ đêm kết hợp ẩm thực vùng cao, tổ chức các không gian giao lưu văn hóa - văn nghệ dân gian định kỳ gắn với các hoạt động như múa xòe, đốt lửa trại, biểu diễn nhạc cụ dân tộc... Những hoạt động này nếu được tổ chức phù hợp sẽ tạo thêm điểm nhấn cho mỗi hành trình khám phá, đồng thời mở thêm cơ hội sinh kế cho cộng đồng địa phương. Điều quan trọng là quá trình đầu tư, tổ chức phải tính toán kỹ để sản phẩm mới không làm mất đi nét riêng vốn có của điểm đến.

Một không gian giao lưu văn hóa, một phiên chợ hay hoạt động trải nghiệm chỉ thực sự có ý nghĩa nếu phù hợp với cảnh quan, quy mô cộng đồng và đặc trưng văn hóa địa phương. Vì vậy, cùng với đa dạng hóa sản phẩm, cần chú trọng gìn giữ cảnh quan, tôn trọng không gian sống của cộng đồng và những giá trị văn hóa bản địa được đặt vào trung tâm của quá trình phát triển du lịch. Đây cũng là hướng để du lịch sinh thái miền Tây xứ Thanh vừa tạo thêm sức hấp dẫn, vừa bảo tồn được cảnh quan, văn hóa và sinh kế của cộng đồng địa phương.

Bài và ảnh: Hoài Anh