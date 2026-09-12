Thanh Hóa đón mùa du lịch MICE

Không còn đơn thuần là những cuộc họp với phòng hội nghị, màn hình trình chiếu và những bài phát biểu kéo dài, du lịch MICE đang trở thành xu hướng được nhiều địa phương quan tâm. Với lợi thế về hạ tầng, tài nguyên du lịch phong phú và khả năng kết nối ngày càng thuận tiện, Thanh Hóa có nhiều điều kiện để đón một “mùa MICE” sôi động, nơi mỗi hội nghị, hội thảo hay chương trình khen thưởng của doanh nghiệp đều có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình trải nghiệm.

Các chương trình hội nghị, hội thảo kết hợp nghỉ dưỡng.

Từ phòng họp đến hành trình trải nghiệm

MICE là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, triển lãm, khen thưởng với tham quan, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Khác với khách du lịch thông thường, khách MICE thường đi theo đoàn lớn, từ vài trăm đến hàng nghìn người, có khả năng chi tiêu cao và sử dụng đồng thời nhiều dịch vụ như lưu trú, vận chuyển, ăn uống, tổ chức sự kiện và tham quan. Với doanh nghiệp, một chuyến đi MICE không chỉ nhằm thay đổi không khí mà còn là dịp xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tri ân khách hàng, kết nối đối tác và tạo động lực cho người lao động. Vì vậy, điểm đến MICE không thể chỉ có phòng họp đủ lớn mà cần hệ thống dịch vụ đồng bộ từ lưu trú, ẩm thực, giao thông đến vui chơi, giải trí và trải nghiệm. Thanh Hóa đang có nhiều điều kiện để hình thành hệ sinh thái này. Sầm Sơn, Hải Tiến với không gian biển, hệ thống cơ sở lưu trú và dịch vụ ngày càng được đầu tư có khả năng đáp ứng các đoàn khách doanh nghiệp với nhiều quy mô. Sau những giờ hội họp, du khách có thể tham gia team building, gala dinner, nghỉ dưỡng hoặc thưởng thức ẩm thực địa phương.

Lợi thế của Thanh Hóa cũng nằm ở sự đa dạng về tài nguyên. Từ các khu du lịch biển, hành trình MICE có thể mở rộng tới những không gian văn hóa, lịch sử và sinh thái. Lam Kinh gắn với lịch sử dân tộc; Thành Nhà Hồ mang giá trị di sản đặc sắc. Trong khi đó, miền Tây Thanh Hóa với cảnh quan núi rừng, bản làng và văn hóa cộng đồng có thể trở thành điểm đến cho các chương trình khám phá, trải nghiệm và gắn kết tập thể. Sự đa dạng này cho phép xây dựng nhiều sản phẩm MICE: hội nghị kết hợp nghỉ dưỡng biển, hội thảo gắn với tham quan di sản, chương trình khen thưởng kết hợp trải nghiệm văn hóa hoặc các chuyến đi hướng tới hoạt động cộng đồng.

Khi hội nghị chỉ là một phần của hành trình

Thị trường MICE ngày càng đòi hỏi những chương trình có dấu ấn riêng thay vì lịch trình theo khuôn mẫu. Một buổi gala dinner bên biển, chương trình team building tại khu nghỉ dưỡng, tour khám phá di sản hay trải nghiệm văn hóa bản địa đều có thể tạo thêm giá trị cho chuyến đi. Một đoàn khách có thể hội thảo vào buổi sáng, trải nghiệm biển vào buổi chiều và thưởng thức đặc sản trong chương trình gala buổi tối. Ngày tiếp theo, đoàn có thể lựa chọn hành trình về Lam Kinh, Thành Nhà Hồ hoặc các điểm du lịch sinh thái, cộng đồng. Nếu được thiết kế hợp lý, các hoạt động sẽ bổ trợ cho nhau, tạo thành một sản phẩm MICE hoàn chỉnh thay vì những dịch vụ rời rạc.

Đặc biệt, MICE được kỳ vọng trở thành nguồn khách góp phần kéo dài mùa du lịch, giảm sự phụ thuộc vào những tháng cao điểm nghỉ dưỡng biển. Ông Đoàn Hữu Ngọ, Giám đốc Công ty CP Sự kiện và Du lịch Đông Sơn, chia sẻ: “Những tháng cuối năm thường được xem là khoảng thời gian thấp điểm của du lịch Thanh Hóa, nhưng đây lại là ‘thời gian vàng’ của loại hình du lịch MICE. Theo kế hoạch liên minh đã ký kết với các đơn vị lữ hành, trong tháng 9 và 10, trước mắt chúng tôi dự kiến đón gần 10 đoàn lớn đến từ các tỉnh phía Bắc. Sau khi tham gia các chương trình hội thảo, vinh danh, các đoàn sẽ tiếp tục với hoạt động team building và gala. Mỗi đoàn dao động từ 300 - 500 khách, trong đó đoàn lớn nhất lên tới 1.200 khách”.

Có thể thấy, một đoàn MICE không chỉ tạo nguồn khách cho cơ sở lưu trú mà còn kéo theo nhu cầu về vận tải, nhà hàng, tổ chức sự kiện, hướng dẫn viên, điểm tham quan và các dịch vụ vui chơi, giải trí. Qua đó, nguồn khách này có thể tạo hiệu ứng lan tỏa tới nhiều lĩnh vực trong chuỗi dịch vụ du lịch.

Tiềm năng là rõ ràng, nhưng để MICE thực sự trở thành lợi thế cạnh tranh, Thanh Hóa cần tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ, đào tạo nhân lực, tăng năng lực tổ chức sự kiện và thúc đẩy liên kết giữa các doanh nghiệp. Quan trọng hơn, địa phương cần hình thành những sản phẩm MICE mang dấu ấn riêng, thay vì chỉ cung cấp phòng họp và lưu trú. Doanh nghiệp tìm kiếm không chỉ một địa điểm đủ sức chứa mà còn là khả năng tổ chức chuyên nghiệp, dịch vụ đồng bộ và những trải nghiệm khác biệt. Khi biển, di sản, văn hóa và thiên nhiên được kết nối với hạ tầng lưu trú và năng lực tổ chức sự kiện, Thanh Hóa hoàn toàn có thể hình thành sản phẩm MICE vừa chuyên nghiệp, vừa giàu trải nghiệm và mang bản sắc riêng, có tính cạnh tranh cao. Bởi trong du lịch MICE, hội nghị có thể chỉ kéo dài vài giờ, nhưng trải nghiệm về điểm đến và sự gắn kết của một tập thể mới là điều có thể ở lại lâu hơn.

Bài và ảnh: Mai Phương