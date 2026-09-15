Miễn vé tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh dịp Lễ hội năm 2026

Du khách tham quan Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh sẽ được miễn vé trong 4 ngày diễn ra các hoạt động dịp Lễ hội Lam Kinh năm 2026, từ ngày 30/9 đến hết ngày 3/10/2026.

Di tích quốc gia đặc biệt Lam Kinh - điểm đến văn hóa, lịch sử thu hút du khách trong dịp Lễ hội Lam Kinh.

Theo thông báo của Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa, việc miễn vé được thực hiện theo chủ trương của UBND tỉnh về tổ chức Lễ hội Lam Kinh năm 2026 và Kế hoạch của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Ông Nguyễn Văn Long, Phó Giám đốc Ban Quản lý Di sản Thành Nhà Hồ và các di tích trọng điểm tỉnh Thanh Hóa cho biết: “Việc miễn vé tham quan trong thời gian diễn ra lễ hội tạo điều kiện thuận lợi để người dân, du khách, nhất là các đoàn khách lữ hành đến Lam Kinh tham quan, tìm hiểu giá trị lịch sử, văn hóa của vùng đất gắn với cuộc Khởi nghĩa Lam Sơn và triều hậu Lê”.

Lam Kinh là di tích có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và cảnh quan. Dịp Lễ hội Lam Kinh hằng năm cũng là thời điểm thu hút đông đảo người dân và du khách về tham dự các hoạt động tưởng niệm, tri ân các bậc tiền nhân, đồng thời trải nghiệm không gian văn hóa đặc sắc của vùng đất Lam Sơn.

Lễ hội Lam Kinh năm 2026 được tổ chức gắn với các dấu mốc lịch sử quan trọng: 608 năm Khởi nghĩa Lam Sơn, 598 năm vua Lê Thái Tổ đăng quang và 593 năm ngày mất của Anh hùng dân tộc Lê Lợi.

Hoàng Đông - Phương Đỗ