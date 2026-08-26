Sách trắng Cảnh sát Nhật Bản cảnh báo mối đe dọa mạng, thúc đẩy năng lực phòng thủ chủ động

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) vừa công bố Sách trắng Cảnh sát thường niên, trong đó dành trọng tâm đáng kể cho những mối đe dọa ngày càng phức tạp trong không gian mạng và các biện pháp tăng cường năng lực ứng phó, bao gồm phát triển công cụ khôi phục dữ liệu bị mã hóa bởi mã độc tống tiền (ransomware) và tham gia các cuộc điều tra tội phạm mạng xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản (NPA) vừa công bố Sách trắng Cảnh sát thường niên, trong đó dành trọng tâm đáng kể cho những mối đe dọa ngày càng phức tạp trong không gian mạng. Ảnh: Japan Time.

Chuyên đề của Sách trắng cảnh sát Nhật Bản 2026 mang tên “Các mối đe dọa ngày càng nghiêm trọng trên không gian mạng và những phát triển mới trong lực lượng cảnh sát”, trong đó điểm lại những vụ án trọng điểm liên quan tội phạm công nghệ cao và nêu bật những thành tựu của Đơn vị Điều tra đặc biệt về an ninh mạng, bộ phận sẽ kỷ niệm 5 năm thành lập vào năm tới, và những nỗ lực hướng tới việc triển khai phòng thủ mạng chủ động.

Báo cáo đánh giá các hoạt động của Cục An ninh mạng Quốc gia (National Cyber Department) là một trong những trọng điểm trong nỗ lực ứng phó các cuộc tấn công mạng. Đơn vị này đã phát triển công cụ hỗ trợ khôi phục dữ liệu sau các vụ tấn công mã độc tống tiền, đồng thời tham gia các cuộc điều tra chung với cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài. Sách trắng cũng giới thiệu đánh giá của các đối tác quốc tế, ý kiến của các điều tra viên và những công nghệ mới đang được ứng dụng trong công tác phòng chống tội phạm mạng.

Báo cáo đánh giá các hoạt động của Cục An ninh mạng Quốc gia (National Cyber Department) là một trong những trọng điểm trong nỗ lực ứng phó các cuộc tấn công mạng. Ảnh: Japan Time.

Đáng chú ý, báo cáo đề cập kế hoạch triển khai phòng thủ mạng chủ động, dự kiến trở thành một nhiệm vụ mới của cảnh sát Nhật Bản và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản từ tháng 10/2026. Theo Sách trắng, các kịch bản được xem xét bao gồm hành vi đánh cắp thông tin mật và những cuộc tấn công nhằm làm gián đoạn hoạt động của cơ sở hạ tầng thiết yếu. Báo cáo đồng thời mô tả quy trình cơ quan chức năng áp dụng để vô hiệu hóa các hành vi truy cập trái phép, nhấn mạnh yêu cầu duy trì khả năng ứng phó liên tục từ thời bình đến các tình huống khẩn cấp.

Việc Nhật Bản chuyển trọng tâm sang năng lực phòng thủ mạng chủ động diễn ra trong bối cảnh Tokyo đang từng bước củng cố hệ thống an ninh mạng trước các mối đe dọa ngày càng đa dạng.

Vân Bình

Nguồn: Japan Time.