Sách giáo khoa phục vụ năm học mới đã lên kệ

Bắt đầu từ năm học 2026-2027, bộ sách giáo khoa (SGK) “Kết nối tri thức với cuộc sống” của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam sẽ được lựa chọn làm bộ SGK giáo dục phổ thông sử dụng thống nhất trên toàn quốc. Trong năm đầu tiên triển khai dùng chung 1 bộ sách, các nhà cung ứng sách trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nguồn hàng đảm bảo phục vụ nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh.

Phụ huynh đến nhà sách tìm hiểu về bộ sách giáo khoa “Kết nối tri thức với cuộc sống”.

Đảm bảo nguồn cung

Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa hiện có 27 điểm bán hàng trên địa bàn toàn tỉnh. Ngay trong tháng 5, công ty đã chuẩn bị khoảng 200 đầu sách với khoảng 650.000 bản sách để đáp ứng nhu cầu mua sắm của phụ huynh, học sinh cho năm học mới 2026-2027.

Bà Đoàn Hải Yến, Giám đốc Công ty CP Phát hành sách Thanh Hóa, cho biết: “Từ sau khi triển khai Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, trên cả nước có 3 bộ SGK được các địa phương cùng sử dụng, đó là bộ “Cánh diều”, bộ “Chân trời sáng tạo” và bộ sách “Kết nối tri thức với cuộc sống”. Tuy nhiên, năm nay cả nước thống nhất dùng chung 1 bộ SGK điều này tạo thuận lợi cho phụ huynh, học sinh cũng như cho các nhà cung ứng sách. Tuy nhiên, do tâm lý e dè, chờ hướng dẫn chính thức của các nhà trường nên lượng mua sắm của phụ huynh chưa nhiều. Chúng tôi dự kiến cao điểm mua sắm SGK, đồ dùng học tập của phụ huynh, học sinh vào cuối tháng 7, đầu tháng 8”.

Để phục vụ năm học mới, Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa sẽ đưa ra thị trường khoảng hơn 3 triệu bản SGK từ lớp 1 đến lớp 12. Hiện nay, công ty đã nhập số lượng SGK đạt trên 50% kế hoạch. Trong thời gian tới, công ty sẽ nhận hết số lượng sách đã đặt hàng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, đảm bảo tháng 8 sẽ cung ứng đầy đủ, không để thiếu sách trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Bà Nguyễn Thị Liên, Giám đốc Công ty CP Sách và Thiết bị trường học Thanh Hóa, cho biết: “Ngoài bán buôn, công ty còn có 1 nhà sách để giới thiệu, bán lẻ cho người dân với nhiều chương trình ưu đãi trong năm học mới. Bên cạnh đó, công ty cũng có các chính sách hỗ trợ cho các gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn”.

Để không xáo trộn

Cùng với việc thống nhất dùng chung một bộ sách, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) cũng đã hoàn thành hiệu chỉnh nội dung SGK, đặc biệt ở các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật phù hợp với việc điều chỉnh địa giới hành chính khi chuyển sang chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, giá SGK năm học 2026-2027 từ lớp 1 đến lớp 12 cũng đã được điều chỉnh, giảm bình quân 13,3% so với giá SGK của năm học trước.

Song song với công tác phát hành, công tác tập huấn giáo viên cũng sẽ được Bộ GD&ĐT thực hiện theo hướng tập trung vào các nội dung vướng mắc cần giải đáp.

Trong thời gian tới, Bộ GD&ĐT cũng sẽ tiếp tục tinh chỉnh, bổ sung các nội dung theo Nghị quyết 71-NQ/TW như: tăng thời lượng các môn khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, giáo dục STEM, chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo (AI). Đồng thời, tăng cường giáo dục kỹ năng sống, văn hóa, nghệ thuật nhằm bảo đảm chuẩn đầu ra nhưng không gây quá tải cho học sinh.

Dưới góc độ của nhà trường trực tiếp giảng dạy cho học sinh, bà Đỗ Thị Thu, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hải Nhân, phường Tĩnh Gia, cho biết: “Việc sử dụng chung một bộ SGK sẽ tạo tính tổng thể, thống nhất, liên thông về triết lý giáo dục, mục tiêu giáo dục, từ đó góp phần đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng giáo dục. Ngoài ra, còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về học liệu, giảm gánh nặng chi phí SGK cho người dân. Đối với SGK của các bộ sách sử dụng ở những năm học trước, nhà trường sẽ sử dụng như sách tham khảo. Dự kiến, trong thời gian tới, nhà trường sẽ phân công, khuyến khích giáo viên tham gia các lớp tập huấn tất cả các đầu sách để giúp giáo viên có cái nhìn tổng thể về chương trình tiểu học, từ đó có phương pháp giảng dạy học phù hợp, nhất quán”.

Việc thống nhất dùng chung 1 bộ SGK trên toàn quốc từ năm học 2026-2027, tạo điều kiện cho học sinh dễ dàng tiếp cận đầy đủ, kịp thời, từ đó bảo đảm công bằng trong tiếp cận tri thức và tạo nền tảng cho chuyển đổi số, xây dựng hệ sinh thái học liệu quốc gia.

Bài và ảnh: Linh Hương