Ronaldo lập cột mốc lịch sử tại World Cup; Tuyển Việt Nam nỗ lực rèn quân dưới cái nóng 40 độ C

Becamex TP.HCM quyết tâm trở lại mạnh mẽ tại giải hạng Nhất 2026/27; HLV Didier Deschamps rời World Cup 2026 chịu tang mẹ; Jordan trở thành đội bóng châu Á đầu tiên bị loại tại World Cup 2026... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (24/6).

Tuyển Việt Nam nỗ lực rèn quân dưới cái nóng 40 độ C

Chiều 23/6, đội tuyển Việt Nam bước vào buổi tập đầu tiên tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho AFF Cup 2026. Dù thời tiết khắc nghiệt với nền nhiệt thực tế vượt ngưỡng 40 độ C, thầy trò HLV Kim Sang-sik vẫn duy trì cường độ vận động cao với quyết tâm lớn.

ĐT Việt Nam tập trung cao độ giữa thời tiết khắc nghiệt. (Ảnh: Mạnh Quân/Dân trí).

Đợt tập trung này đánh dấu sự kết hợp giữa các cựu binh dày dạn kinh nghiệm và những nhân tố mới đầy tiềm năng như thủ môn Lê Giang Patrik hay Nguyễn Tài Lộc, hứa hẹn tăng tính cạnh tranh cho đội hình.

Gương mặt đẫm mồ hôi của Quang Hải. (Ảnh: Mạnh Quân/Dân trí).

Theo kế hoạch, toàn đội sẽ tập luyện trong nước trước khi lên đường sang Hàn Quốc tập huấn từ ngày 2 đến 14/7. Tại đây, đội sẽ thi đấu ba trận giao hữu quốc tế nhằm hoàn thiện chiến thuật trước khi chính thức bắt đầu hành trình bảo vệ ngôi vương AFF Cup bằng trận ra quân gặp Timor Leste vào ngày 24/7.

Becamex TP.HCM quyết tâm trở lại mạnh mẽ tại giải hạng Nhất 2026/27

Sau khi xuống hạng từ V.League 2025/26, CLB Becamex TP.HCM đã chính thức lên kế hoạch chuẩn bị cho mùa giải hạng Nhất Quốc gia 2026/27. Đội bóng khẳng định các trụ cột như Minh Khoa, Vĩ Hào, Việt Cường và Tùng Quốc vẫn còn hợp đồng và sẽ tiếp tục gắn bó để chinh phục mục tiêu mới.

Theo kế hoạch, CLB sẽ hội quân vào đầu tháng 7 tới, đồng thời ban lãnh đạo sẽ công bố danh tính huấn luyện viên trưởng mới trong thời gian này.

Việc giữ chân được bộ khung chất lượng là tín hiệu tích cực để đội bóng miền Đông Nam bộ sớm tìm lại vị thế, nỗ lực quên đi nỗi buồn rớt hạng để hướng đến những kết quả tốt nhất.

Ronaldo lập cột mốc lịch sử tại World Cup

Trong trận Bồ Đào Nha thắng Uzbekistan 3-0 tại bảng K World Cup 2026 rạng sáng 24/6, Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp.

Ronaldo đi vào lịch sử. (Ảnh: Reuters).

Với bàn mở tỷ số ở phút thứ 6, siêu sao 41 tuổi chính thức trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử ghi bàn ở 6 kỳ World Cup liên tiếp (từ 2006 đến 2026). Không dừng lại ở đó, cú đúp trong trận đấu này cũng giúp anh vượt qua Lionel Messi để trở thành cầu thủ già nhất ghi nhiều hơn một bàn trong một trận đấu tại World Cup.

Đồng thời, CR7 cũng phá kỷ lục của huyền thoại Eusebio để độc chiếm danh hiệu cầu thủ Bồ Đào Nha ghi nhiều bàn thắng nhất tại các kỳ World Cup với 10 pha lập công. Màn trình diễn đẳng cấp này đã đập tan mọi hoài nghi về phong độ, khẳng định vị thế “GOAT” bất chấp tuổi tác.

Anh và Ghana chia điểm trong trận hòa không bàn thắng tại World Cup 2026

Trong trận đấu thuộc bảng L World Cup 2026 diễn ra rạng sáng 24/6, đội tuyển Anh và Ghana đã cầm hòa nhau với tỷ số 0-0.

Marcus Rashford đối đầu với cầu thủ Ghana (Ảnh: Getty).

Dù kiểm soát thế trận tốt hơn và tạo ra một số cơ hội nguy hiểm cuối trận, đặc biệt là tình huống Harry Kane sút vọt xà đáng tiếc sau cú đánh đầu dội xà của Nico O'Reilly, “Tam Sư” vẫn tỏ ra thiếu sắc bén trước hàng phòng ngự kỷ luật của đối thủ. Phía bên kia, Ghana duy trì sự chắc chắn để giữ sạch lưới lần thứ hai liên tiếp tại giải đấu.

Với kết quả này, cả hai đội đều sở hữu 4 điểm và tiến sát tấm vé vào vòng knock-out, nhưng vẫn phải chờ đợi kết quả lượt trận cuối để đảm bảo suất đi tiếp chính thức.

Jordan trở thành đội bóng châu Á đầu tiên bị loại tại World Cup 2026

Tại lượt trận thứ hai bảng J World Cup 2026, đội tuyển Jordan đã phải nhận thất bại ngược dòng 1-2 trước Algeria. Dù Nizar Al Rashdan đã ghi bàn thắng lịch sử, đưa Jordan lần đầu tiên vươn lên dẫn trước tại sân chơi thế giới, song sự lỏng lẻo trong các tình huống cố định ở hiệp hai đã khiến họ trả giá bằng hai bàn thua đáng tiếc.

Hậu vệ Ehsan Haddad (phải) cùng các cầu thủ Jordan thất vọng sau trận thua Algeria 1-2 ở bảng J World Cup 2026, diễn ra tại Santa Clara, California (Mỹ) ngày 22/6. (Ảnh: AP)

Với hai trận toàn thua, Jordan chính thức trở thành đội bóng châu Á đầu tiên dừng chân sớm tại giải đấu trước một lượt trận. Trong khi đó, Argentina đã sớm giành vé đi tiếp, còn Jordan sẽ chơi trận cuối với tinh thần thủ tục.

HLV Didier Deschamps rời World Cup 2026 chịu tang mẹ

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Pháp, Didier Deschamps, đã tạm thời rời Mỹ để trở về quê nhà sau khi nhận tin buồn mẹ ông, bà Ginette vừa qua đời.

HLV Didier Deschamps gặp cú sốc về tâm lý.

Sự mất mát lớn này đến ngay sau chiến thắng ấn tượng 3-0 của “Les Bleus” trước Iraq. Để đảm bảo công việc chuyên môn, ông Deschamps đã ủy quyền cho trợ lý Guy Stephan tạm thời điều hành đội tuyển. Chiến lược gia này dự kiến sẽ vắng mặt trong trận đấu cuối vòng bảng gặp Na Uy.

Do đội tuyển Pháp đã sớm giành vé vào vòng trong với 6 điểm tuyệt đối, sự vắng mặt tạm thời của ông Deschamps không gây ảnh hưởng lớn đến kế hoạch thi đấu. Đây được xem là quãng thời gian khó khăn với vị thuyền trưởng đã gắn bó 14 năm cùng bóng đá Pháp.

Lịch thi đấu và trực tiếp World Cup 2026 ngày 24/6

Loạt trận World Cup 2026 trong ngày 24/6 và rạng sáng 25/6 hứa hẹn mang đến nhiều diễn biến hấp dẫn.

Lịch thi đấu World Cup 2026 ngày 24/6.

Lúc 9h00 ngày 24/6, Colombia sẽ chạm trán CHDC Congo tại bảng K với mục tiêu giành vé vào vòng trong. Rạng sáng ngày 25/6, vào lúc 2h00, người hâm mộ sẽ được chứng kiến trận quyết đấu giành ngôi đầu bảng B giữa Thụy Sĩ và Canada, đồng thời là màn sinh tử chiến giữa Bosnia và Qatar để nuôi hy vọng đi tiếp.

Trận đấu giữa Brazil gặp Scotland diễn ra vào lúc 5h ngày 25/6 (Ảnh: Goal).

Tiếp đó, lúc 5h00, Morocco sẽ đối đầu với Haiti với mục tiêu thắng đậm nhằm cạnh tranh vị trí số một tại bảng C, trong khi Brazil cũng sẽ ra sân cùng giờ để đối đầu với Scotland nhằm củng cố ngôi đầu bảng của mình. Tất cả các trận đấu này đều được tường thuật trực tiếp trên hệ thống các kênh VTV và ứng dụng VTVGo.

HS