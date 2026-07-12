Rộn ràng Lễ hội Hàn Sơn năm 2026

Tối 11/7, UBND xã Tống Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội Hàn Sơn năm 2026 với chủ đề “Trở về miền quê di sản”. Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại diện các xã, phường cùng đông đảo Nhân dân và du khách thập phương.

Quang cảnh đền Ba Bông.

Đền Ba Bông rực rỡ về đêm.

Lễ hội Hàn Sơn là hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống được tổ chức thường niên nhằm tưởng nhớ các bậc tiền nhân đã khai phá, xây dựng, bảo vệ vùng đất; tri ân các anh hùng dân tộc, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, quê hương ngày càng giàu đẹp, Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Các đại biểu dự lễ hội.

Quần thể Đền Hàn Sơn - Đền Ba Bông (xã Tống Sơn) là một trong những di tích lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng tiêu biểu của xứ Thanh, gắn với các huyền tích về Cô Bơ Thoải Phủ, Thánh Mẫu Đệ Tam, Thái úy Lê Thọ Vực và những dấu ấn của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, nhiều hạng mục của quần thể di tích từng bị hư hại, xuống cấp. Được sự quan tâm của các cấp, các ngành cùng sự chung tay của Nhân dân, di tích đã từng bước được phục hồi, trùng tu, tôn tạo, trở thành điểm đến văn hóa, tín ngưỡng và tâm linh của người dân, du khách.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Tống Sơn Nguyễn Văn Thịnh phát biểu khai mạc

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Tống Sơn Nguyễn Xuân Dũng đánh trống khai hội.

Điểm nhấn của đêm khai mạc là chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu với nhiều tiết mục ca, múa, kịch đặc sắc, tái hiện những huyền tích gắn với Đền Hàn Sơn - Đền Ba Bông, tôn vinh các giá trị lịch sử, văn hóa truyền thống, đồng thời khắc họa chặng đường xây dựng, đổi mới, phát triển của quê hương Tống Sơn, qua đó giới thiệu những nét đẹp văn hóa đặc sắc của địa phương đến với Nhân dân và du khách.

Các tiết mục văn nghệ mang đậm hào khí và truyền thống lịch sử của vùng đất xứ Thanh

Nghi thức hầu đồng được tái hiện trong chương trình nghệ thuật khai mạc Lễ hội Hàn Sơn năm 2026.

Phương Anh