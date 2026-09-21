Hà Nội đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế

Hà Nội đăng cai tổ chức Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX năm 2026 (IOAA 2026) sẽ diễn ra từ ngày 25/9 đến ngày 5/10. Đây là thông tin vừa được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết tại buổi họp báo sáng nay, 21/9.

Ban tổ chức họp báo thông tin về việc tổ chức kỳ thi. (Vietnam+)

IOAA 2026 là sự kiện giáo dục-khoa học quốc tế dành cho học sinh trung học phổ thông, góp phần phát hiện, bồi dưỡng tài năng trẻ trong lĩnh vực thiên văn học và vật lý thiên văn; đồng thời mở rộng giao lưu học thuật, trao đổi khoa học và hợp tác quốc tế.

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho hay IOAA 2026 được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo, phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Hội đồng IOAA quốc tế và các đơn vị liên quan; Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội là cơ quan chủ trì phối hợp cùng các sở, ban, ngành; địa điểm tổ chức tại Trường Đại học Phenikaa. Việc đăng cai kỳ thi phù hợp với định hướng phát triển giáo dục, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh Hà Nội - Thành phố vì hòa bình, an toàn, thân thiện, giàu bản sắc và mến khách tới bạn bè quốc tế.

IOAA 2026 dự kiến sẽ đón tiếp 490 đại biểu quốc tế, trong đó có 5 thành viên Hội đồng IOAA quốc tế và 485 người tham dự (gồm 320 thí sinh, 124 lãnh đội, 37 quan sát viên và 4 khách mời). Ban Tổ chức đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Ngoại giao và Bộ Công an, hỗ trợ các đoàn thực hiện thủ tục thị thực, nhập cảnh thuận lợi, đúng quy định. Các phương án bảo vệ an ninh, trật tự, phòng cháy chữa cháy, an toàn thông tin, y tế, an toàn thực phẩm và ứng phó tình huống đột xuất cũng được triển khai đồng bộ.

Về điều kiện lưu trú và hậu cần, công tác lưu trú giữa thí sinh và cán bộ các đoàn được bố trí tách biệt, phù hợp với yêu cầu bảo đảm tính nghiêm túc của Kỳ thi. Trưởng đoàn, ban giám khảo và các chuyên gia quốc tế được bố trí lưu trú tại khách sạn với gần 150 phòng nghỉ tiêu chuẩn cùng dịch vụ hội nghị hiện đại. Đối với 320 thí sinh, ban tổ chức bố trí hệ thống ký túc xá tiện nghi, an toàn ngay trong khuôn viên Đại học Phenikaa. Khu nhà ăn với sức chứa trên 500 chỗ sẽ phục vụ thực đơn buffet phong phú, kết hợp hài hòa giữa ẩm thực quốc tế và đặc sản Hà Nội, phù hợp cho các chế độ ăn chay, ăn kiêng, tôn giáo và bảo đảm các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm.

Về giao thông và nguồn lực phục vụ, phương tiện chuyên dụng xe từ 16 đến 45 chỗ đã được điều động để đưa đón đại biểu tại sân bay Nội Bài và phục vụ di chuyển nội đô theo lịch trình riêng.

Lực lượng phục vụ kỳ thi bao gồm gần 300 nhân sự, trong đó có 140 sinh viên tình nguyện trực tiếp đồng hành cùng từng đoàn, 70 giáo viên tiếng Anh, 22 kỹ thuật viên khảo thí, cùng đội ngũ công nghệ thông tin, lễ tân, phục vụ.

Kỳ thi Olympic Thiên văn và Vật lý thiên văn quốc tế được tổ chức lần đầu vào năm 2007 tại Chiang Mai, Thái Lan. Kỳ thi IOAA 2026 tại Hà Nội đánh dấu bước phát triển về quy mô khi quy tụ 66 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm 67 đội (65 đội quốc tế và 2 đội Việt Nam), với 320 thí sinh chính thức tranh tài (tăng gần 100 thí sinh).

Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gặp gỡ các học sinh đội tuyển IOAA 2026 của Việt Nam. (Ảnh: Thanh Tùng/TTXVN)

So với các năm trước, điểm khác biệt của IOAA 2026 không chỉ nằm ở quy mô mà còn ở việc sử dụng các thiết bị và hạ tầng chuyên môn như kính thiên văn Sky-Watcher BK P15075 EQ3 và Nhà chiếu hình vũ trụ có mái vòm đường kính 16 m, hệ thống máy chiếu Sony GTZ380, phần mềm SkyExplorer; phần mềm chấm thi Olympify.

Sau lễ khai mạc, thí sinh phải bàn giao điện thoại, máy tính xách tay, máy tính bảng, đồng hồ thông minh và các thiết bị liên lạc không dây khác cho trưởng đoàn; việc quản lý, sử dụng thiết bị trong thời gian thi thực hiện theo quy định của IOAA và hướng dẫn của ban tổ chức.

Kỳ thi gồm 4 các nội dung chính: Thi lý thuyết (thí sinh giải các bài toán chuyên sâu về thiên văn học và vật lý thiên văn); thi phân tích dữ liệu (thí sinh phân tích, xử lý và diễn giải dữ liệu thiên văn); thi quan sát (gồm phần thi sử dụng kính thiên văn và phần thi tại nhà chiếu hình vũ trụ; lịch thi có phương án điều chỉnh khi cần thiết do điều kiện thời tiết, an toàn hoặc yêu cầu chuyên môn); thi đồng đội (các thí sinh phối hợp giải quyết nhiệm vụ chuyên môn theo quy định của IOAA).

Đề thi được xây dựng bằng tiếng Anh. Trưởng đoàn thực hiện việc dịch đề theo quy trình chuyên môn và bảo mật của IOAA. Kết quả, huy chương, giải thưởng và giấy chứng nhận được Hội đồng quốc tế và Ban Giám khảo xem xét, phê duyệt theo Điều lệ IOAA. Năm nay có 320 thí sinh dự thi, cơ cấu giải thưởng dự kiến sẽ có 60% thí sinh đạt giải.

Việt Nam dự kiến tham dự IOAA 2026 với 10 học sinh được tuyển chọn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Kể từ lần đầu tham gia IOAA năm 2016 tại Ấn Độ, đội tuyển Việt Nam với nòng cốt là học sinh Hà Nội đã liên tục gặt hái thành tích cao qua các kỳ thi tại Thái Lan, Trung Quốc, Hungary, Colombia, Georgia, Ba Lan, Brazil...

Bên cạnh các phần thi, Ban Tổ chức bố trí chương trình giao lưu văn hóa và tham quan những di sản, danh thắng tiêu biểu của Hà Nội như Hoàng thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám và Làng gốm Bát Tràng, giúp bạn bè quốc tế cảm nhận sâu sắc về truyền thống hiếu học và nét đẹp văn hóa ngàn năm văn hiến của Hà Nội.

Theo chương trình, lễ khai mạc kỳ thi sẽ diễn ra vào lúc 15 giờ ngày 26/9. Các phần thi và hoạt động giao lưu sẽ được tổ chức từ ngày 27/9 đến ngày 3/10. Lễ bế mạc và trao giải sẽ được tổ chức vào lúc 15 giờ ngày 4/10.

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Thủ đô đã sẵn sàng mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, an ninh, an toàn và hậu cần để mang đến một kỳ IOAA 2026 nghiêm túc, an toàn, chuyên nghiệp và thân thiện./.

Theo TTXVN