Romania tăng cường an ninh trước các mối đe dọa ở sườn Đông NATO

Cảng Constanţa trên Biển Đen của Romania trở nên nhộn nhịp trong những ngày này khi chính quyền đang thử nghiệm hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái thế hệ (UAV) mới. Hoạt động thử nghiệm diễn ra sau khi lực lượng an ninh Romania phá hủy một UAV trên biển mang chất nổ vào ngày 20/8. Hệ thống mới được kỳ vọng có khả năng phát hiện và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không và trên biển.

Nhà chức trách Romania đang tiến hành thử nghiệm các hệ thống phòng thủ chống thiết bị bay không người lái (UAV), dự kiến đưa vào hoạt động vào cuối năm nay. Các hệ thống này dự kiến sẽ được lắp đặt tại 4 cảng quân sự dọc Biển Đen và sông Danube trong thời gian tới.

Hệ thống có khả năng giám sát trên không, trên mặt nước và dưới nước, đồng thời phát hiện, phân loại và vô hiệu hóa các mối đe dọa trên không và trên biển. Sau khi được triển khai, hệ thống sẽ bảo vệ cảng quân sự Constanța và khu vực cảng Constanța nói chung, cùng các cảng quân sự tại Mangalia, Tulcea và Brăila, những địa điểm cảng quan trọng nằm dọc sườn phía Đông của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Bộ trưởng Quốc phòng Romania Radu Miruță đánh giá hệ thống mới sẽ giúp nâng cao đáng kể năng lực bảo đảm an ninh và quốc phòng của đất nước, dù không thể loại bỏ hoàn toàn mọi mối đe dọa.

Trong khi đó, chuyên gia quân sự Alexandru Mitel cho biết hệ thống mới được trang bị radar 3D hiệu suất cao, các thiết bị quang điện tử và hệ thống phát hiện thụ động phát xạ điện từ. Hệ thống có khả năng giám sát toàn diện 360 độ.

Không phận Romania đã ghi nhận nhiều vụ UAV xâm nhập, buộc Bộ Quốc phòng nước này phải điều động các máy bay chiến đấu F-16 để ứng phó.

Đối với NATO, củng cố sườn phía Đông là một ưu tiên. Do hệ thống phòng thủ ở khu vực này phụ thuộc đáng kể vào một số cảng của Romania, liên minh quân sự Bắc Đại Tây Dương đang đầu tư hàng tỷ euro để mở rộng và hiện đại hóa cơ sở hạ tầng quân sự, mạng lưới cung ứng nhiên liệu và lực lượng chiến đấu tại khu vực phía Đông Romania.

Thúy Hà