[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

Yến hũ nguyên chất Xứ Thanh – Thực phẩm bổ dưỡng cho mọi nhà Review OCOP 09:00 28/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Được thành lập từ năm 2017 tại xã Vạn Lộc, huyện Hậu Lộc (cũ), Yến Sào Xứ Thanh đã trở thành một trong những thương hiệu yến uy tín hàng đầu khu vực Bắc Trung Bộ. Không chỉ nổi tiếng với tổ yến tinh chế, Yến sào xứ Thanh còn tiên phong ra mắt dòng...

Hà Long nỗ lực “gắn sao” sản phẩm OCOP Review OCOP 08:03 27/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế điều kiện thổ nhưỡng cùng chính sách hỗ trợ đồng bộ và việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xã Hà Long đang làm tốt việc xây dựng các sản phẩm OCOP, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.

Lựa chọn, phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh chủ lực Review OCOP 07:28 26/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 661 sản phẩm OCOP. Trong đó nhiều sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, khẳng định được vị thế trên thị trường. Song vẫn còn một số sản phẩm chưa phát huy được tiềm năng, thế...

Nấm Linh chi đỏ QP – Từ tâm huyết của người trồng nấm xứ Thanh, đến sức khoẻ của từng gia đình Việt Review OCOP 15:02 25/11/2025 (Baothanhhoa.vn) - Nấm Linh chi đỏ QP nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp sạch của Thanh Hóa - nơi khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng. Thương hiệu QP Farm được hình thành từ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nấm, và từ năm 2015 đã trở thành đơn vị sản xuất nấm linh chi đỏ...