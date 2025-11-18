[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt
Miến gạo nhiều vùng quê, nhiều gia đình trên khắp xứ Thanh cũng như mọi miền đất nước đều sản xuất. Nhưng miến dẻo - dai - giòn - không chua, chuẩn miến gạo quê lại là đặc điểm riêng được truyền lại qua nhiều thế hệ của miến gạo Dương Vân mà hiếm có thương hiệu nào có được. Từ thuở ban đầu chỉ được làm để phục vụ bà con Hoằng Đạt, miến Dương Vân hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP đáng tự hào của Thanh Hoá.
Thanh Tâm - Vân Anh - Linh Linh
