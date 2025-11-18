Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Review OCOP

[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

Thanh Tâm - Vân Anh - Linh Linh
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Miến gạo nhiều vùng quê, nhiều gia đình trên khắp xứ Thanh cũng như mọi miền đất nước đều sản xuất. Nhưng miến dẻo - dai - giòn - không chua, chuẩn miến gạo quê lại là đặc điểm riêng được truyền lại qua nhiều thế hệ của miến gạo Dương Vân mà hiếm có thương hiệu nào có được. Từ thuở ban đầu chỉ được làm để phục vụ bà con Hoằng Đạt, miến Dương Vân hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP đáng tự hào của Thanh Hoá.

[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

Miến gạo nhiều vùng quê, nhiều gia đình trên khắp xứ Thanh cũng như mọi miền đất nước đều sản xuất. Nhưng miến dẻo - dai - giòn - không chua, chuẩn miến gạo quê lại là đặc điểm riêng được truyền lại qua nhiều thế hệ của miến gạo Dương Vân mà hiếm có thương hiệu nào có được. Từ thuở ban đầu chỉ được làm để phục vụ bà con Hoằng Đạt, miến Dương Vân hôm nay đã trở thành sản phẩm OCOP đáng tự hào của Thanh Hoá.

[REVIEW OCOP] Miến gạo Dương Vân - Tinh hoa làng nghề Hoằng Đạt

Thanh Tâm - Vân Anh - Linh Linh

Từ khóa:

#REVIEW OCOP #Sản phẩm OCOP #Thương hiệu #Thanh hóa #Gia đình #Phục vụ #Thế hệ #Di sản #Món ăn #Làng nghề

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hà Long nỗ lực “gắn sao” sản phẩm OCOP

Hà Long nỗ lực “gắn sao” sản phẩm OCOP

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Với lợi thế điều kiện thổ nhưỡng cùng chính sách hỗ trợ đồng bộ và việc đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, xã Hà Long đang làm tốt việc xây dựng các sản phẩm OCOP, qua đó đẩy mạnh phát triển kinh tế nông thôn theo hướng bền vững.
Lựa chọn, phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh chủ lực

Lựa chọn, phát triển sản phẩm OCOP từ thế mạnh chủ lực

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Sau 7 năm triển khai thực hiện Chương trình OCOP, đến nay tỉnh Thanh Hóa đã có 661 sản phẩm OCOP. Trong đó nhiều sản phẩm có sức tiêu thụ tốt, khẳng định được vị thế trên thị trường. Song vẫn còn một số sản phẩm chưa phát huy được tiềm năng, thế...
Nấm Linh chi đỏ QP – Từ tâm huyết của người trồng nấm xứ Thanh, đến sức khoẻ của từng gia đình Việt

Nấm Linh chi đỏ QP – Từ tâm huyết của người trồng nấm xứ Thanh, đến sức khoẻ của từng gia đình Việt

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Nấm Linh chi đỏ QP nằm trong hệ sinh thái nông nghiệp sạch của Thanh Hóa - nơi khí hậu và thổ nhưỡng lý tưởng. Thương hiệu QP Farm được hình thành từ kinh nghiệm nhiều năm trong nghề nấm, và từ năm 2015 đã trở thành đơn vị sản xuất nấm linh chi đỏ...
Nước mắm Cự Nham - Từ chum mắm quê đến sản phẩm OCOP 4 sao

Nước mắm Cự Nham - Từ chum mắm quê đến sản phẩm OCOP 4 sao

Review OCOP
(Baothanhhoa.vn) - Câu chuyện của anh Thạch Văn Hiểu, người con làng biển Tiên Trang, chính là một minh chứng sống động cho tình yêu với nghề mắm. Kế nghiệp xưởng mắm của cha, anh không chỉ giữ gìn phương pháp ủ chượp truyền thống, mà còn mạnh dạn ứng dụng công nghệ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh