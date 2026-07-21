Rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục, hoàn thành trước 30/8

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

Học sinh Trường THCS Quảng Phú, phường Quảng Phú trong giờ ra chơi. Ảnh: Phong Sắc

Ngày 20/7, Thủ tướng Chính phủ có văn bản gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT); Bộ Nội vụ; Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thành ủy các tỉnh, thành phố; Ủy ban nhân dân (UBND) các tỉnh, thành phố về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã.

Văn bản nêu rõ, tiếp theo công văn số 777/TTg-TCCV ngày 10/7/2026 của Thủ tướng Chính phủ về việc sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã, trên cơ sở đề nghị của Đảng ủy Bộ GDĐT tại văn bản số 157-BC/ĐU ngày 18/7/2026, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến chỉ đạo. Cụ thể:

Các địa phương tập trung rà soát, thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp công lập trên địa bàn theo hướng: mỗi đơn vị hành chính cấp xã phải đảm bảo tối thiểu 1 cơ sở giáo dục mầm non, 1 cơ sở giáo dục phổ thông cung ứng đủ cấp tiểu học, trung học cơ sở, bảo đảm linh hoạt, theo lộ trình, phù hợp với tình hình thực tế địa phương nhằm thực hiện mục tiêu giảm tối thiểu 30% đầu mối, nơi có điều kiện thuận lợi giảm khoảng 50% đầu mối so với thời điểm ngày 1/7/2025, hoàn thành trước ngày 30/8/2026.

Bộ GDĐT chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, các địa phương tiếp tục rà soát, hướng dẫn cụ thể việc triển khai thực hiện; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những vấn đề vượt thẩm quyền; tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tình hình, kết quả thực hiện trước ngày 6/9/2026.

LP (Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo)