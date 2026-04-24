Ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp tại Như Thanh

Ngày 24/4, Công ty Điện lực Thanh Hóa phối hợp với Sở Công Thương, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và xã Như Thanh tổ chức ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn.

Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp huy động cán bộ, công nhân viên cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn tham gia.

Ông Hoàng Đức Hậu, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thanh Hóa cảm ơn các đơn vị, người dân đã chung tay cùng ngành điện bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Ông Hàn Văn Huyên, Chủ tịch UBND xã Như Thanh chia sẻ về công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn xã.

Ông Lê Kim Cường, Phó Phòng An toàn, Công ty Điện lực Thanh Hóa phổ biến các nội dung liên quan đến công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp.

Trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của các cấp, các ngành, các địa phương cũng như Công ty Điện lực Thanh Hóa, năm 2025, toàn tỉnh đã giảm được 12/12 điểm nhà ở, công trình vi phạm hành lang, giảm được 14/15 điểm vi phạm khoảng cách pha đất. Từ đó, góp phần cung cấp điện an toàn, liên tục, ổn định, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và sinh hoạt của Nhân dân.

Một điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã Như Thanh.

Điện lực Như Thanh tuyên truyền, phổ biến đến người dân trên địa bàn các thông tin liên quan đến bảo vệ hành lang an toàn lưới điện.

Tuy nhiên, qua kiểm tra, rà soát, những sự cố do vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều, gây gián đoạn cung cấp điện. Nghiêm trọng hơn, tình trạng vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.

Riêng địa bàn xã Như Thanh, qua tổng kiểm tra, rà soát, hiện còn hơn 1.230 cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện, có nguy cơ gây sự cố điện trên địa bàn Điện lực Như Thanh quản lý.

Trước mùa mưa bão năm 2026, toàn bộ cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện trên địa bàn xã Như Thanh sẽ được xử lý dứt điểm.

Tại lễ ra quân, Công ty Điện lực Thanh Hóa và các đơn vị phối hợp đã huy động cán bộ, công nhân viên cùng lực lượng công an, quân sự, dân quân tự vệ, đoàn thanh niên và người dân trên địa bàn xã Như Thanh tổ chức phát quang cây cối trong và ngoài hành lang có nguy cơ vi phạm khoảng cách an toàn lưới điện tại khoảng cột từ cột 24 đến cột 30 NR Tân Long lộ 373 E9.52; xử lý các tồn tại, khiếm khuyết trên lưới điện để giảm thiểu sự cố...

Đặc biệt, trong đợt ra quân lần này, Công ty Điện lực Thanh Hóa đã phối hợp với chính quyền địa phương, các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện hiệu quả, giải quyết dứt điểm các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện còn tồn tại.

Dự kiến toàn bộ cây xanh vi phạm hành lang an toàn lưới điện sẽ được xử lý trước mùa mưa bão năm nay.

Sự chung tay vào cuộc của các cấp, các ngành, chính quyền địa phương, người dân và Công ty Điện lực Thanh Hóa sẽ góp phần quan trọng trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn tỉnh.

Ra quân giải phóng hành lang an toàn lưới điện cao áp là chương trình được ngành điện phối hợp với các đơn vị triển khai hàng năm. Chương trình không chỉ góp phần bảo đảm an toàn hệ thống lưới điện mà còn là đợt tuyên truyền hiệu quả, nâng cao ý thức và trách nhiệm của người dân trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện, cùng chung tay xây dựng địa bàn an toàn về điện, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ sản xuất, sinh hoạt của người dân, doanh nghiệp.

Nguyễn Lương