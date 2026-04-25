Ra mắt và nhân rộng mô hình “Chi hội Nông dân tự quản về vệ môi trường”

Sáng 25/4, Hội Nông dân phường Hạc Thành tổ chức ra mắt và nhân rộng mô hình “Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường” tại chi hội Nông dân tổ dân phố Quảng Xá.

Hội Nông dân phường Hạc Thành trao quyết định thành lập mô hình "Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường".

Mô hình được thành lập với mục đích nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên và người dân trong bảo vệ môi trường, với các hoạt động thiết thực như: không xả rác bừa bãi, phân loại rác tại nguồn, tổ chức tổng vệ sinh định kỳ và trồng, chăm sóc cây xanh, đường hoa tại các tuyến đường, khu dân cư. Thông qua mô hình, Hội Nông dân phường hướng tới xây dựng các tuyến đường xanh - sạch - đẹp, góp phần cải thiện cảnh quan đô thị và chất lượng cuộc sống người dân.

Hội viên và Nhân dân ký cam kết bảo vệ môi trường.

Sau thời gian hoạt động, Hội Nông dân phường Hạc Thành tiến hành đánh giá kết quả, sơ kết và tổng kết thực hiện mô hình. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến kinh nghiệm để nhân rộng mô hình tại các chi hội. Dự kiến trong năm 2026, mô hình “Chi hội Nông dân tự quản về vệ sinh môi trường” sẽ được nhân rộng tại 2 chi hội trên địa bàn phường.

Ngay sau lễ ra mắt, đông đảo hội viên và người dân trong tổ dân phố Quảng Xá đã thực hiện tổng vệ sinh môi trường tại khu dân cư.

Hoàng Lan