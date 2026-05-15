Câu lạc bộ Hàm Rồng giao lưu thể thao nhân kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 15/5, Câu lạc bộ (CLB) Hàm Rồng đã khai mạc chương trình giao lưu thể thao trong toàn thể hội viên. Đây là hoạt động chào mừng kỷ niệm 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2026) và 44 năm thành lập CLB (19/5/1982-19/5/2026). Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, dự lễ khai mạc.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh cùng các đại biểu tham dự lễ khai mạc.

Tham gia giao lưu thể thao có 143 vận động viên (VĐV) thuộc 27 tổ, nhóm hội viên CLB Hàm Rồng. Các VĐV thi đấu ở 4 môn gồm bóng bàn, cầu lông, cờ tướng và bóng chuyền da.

Các vận động viên tham gia chương trình giao lưu thể thao.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh động viên các vận động viên trước khi thi đấu.

Đây là hoạt động thể dục, thể thao phong trào của CLB Hàm Rồng được tổ chức thường xuyên vào các dịp lễ lớn, trọng đại của đất nước, nhằm tạo sân chơi bổ ích, giúp các hội viên giao lưu, học hỏi, tăng cường sự gắn kết. Qua đó lan tỏa tinh thần rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; động viên các hội viên sống vui, sống khỏe, tiếp tục tích cực đóng góp trí tuệ, kinh nghiệm xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

Các hội viên CLB Hàm Rồng thi đấu môn cờ tướng.

Nội dung bóng chuyền da diễn ra với nhiều trận tranh tài quyết liệt.

Ngay sau lễ khai mạc, các VĐV đã bước vào các nội dung thi đấu. Với tinh thần thi đấu hết mình, các VĐV đã cống hiến cho người xem những trận đấu đẹp mắt, sôi nổi, thể hiện sự dẻo dai, bền bỉ, đoàn kết, góp phần tạo nên một ngày hội thể thao vui tươi và đầy năng lượng.

Anh Tuân