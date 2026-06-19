Ra mắt mô hình “Ngân hàng máu sống Phòng Cảnh sát cơ động”

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” và cụ thể hóa phong trào thi đua “Ba nhất: Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất”, sáng 19/6, Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh tổ chức ra mắt mô hình dân vận khéo “Ngân hàng máu sống Phòng Cảnh sát cơ động” và ký kết giao ước phối hợp trong công tác hiến máu tình nguyện, hiến máu khẩn cấp.

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động và đại diện cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh tại lễ ra mắt mô hình.

Xuất phát từ thực tiễn nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân cần truyền máu ngày càng cao, trong khi nguồn máu dự trữ tại các cơ sở y tế có thời điểm còn thiếu hụt, Đảng ủy, lãnh đạo Phòng Cảnh sát cơ động đã xây dựng và triển khai mô hình dân vận khéo “Ngân hàng máu sống Phòng Cảnh sát cơ động”.

Mô hình nhằm hình thành lực lượng hiến máu thường trực, sẵn sàng hỗ trợ người bệnh trong các tình huống khẩn cấp, góp phần cứu chữa người bệnh, lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” và xây dựng hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an trong lòng Nhân dân.

Gần 300 cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát cơ động đã tự nguyện đăng ký tham gia mô hình. Trước đó, các thành viên được rà soát, phân loại theo nhóm máu, cập nhật thông tin sức khỏe, xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý và thiết lập hệ thống liên lạc nhanh nhằm kịp thời tiếp nhận, xác minh, điều phối nguồn máu khi có yêu cầu đột xuất.

Bên cạnh việc tham gia hiến máu định kỳ, cán bộ, chiến sĩ còn sẵn sàng hiến máu khẩn cấp phục vụ công tác cấp cứu, điều trị khi cần thiết.

Tại buổi lễ, Phòng Cảnh sát cơ động đã công bố quyết định thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc mô hình; thông qua quy chế hoạt động và tổ chức ký cam kết tham gia đối với các thành viên.

Đồng thời, tiến hành ký kết giao ước phối hợp với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh nhằm tăng cường trao đổi thông tin, tiếp nhận nhu cầu hỗ trợ máu, xây dựng cơ chế phối hợp chặt chẽ trong việc huy động, điều phối nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Quang cảnh buổi lễ.

Phát biểu tại chương trình, Đại tá Nguyễn Văn Chung, Trưởng Phòng Cảnh sát cơ động nhấn mạnh: Mô hình “Ngân hàng máu sống Phòng Cảnh sát cơ động” không chỉ là hoạt động mang ý nghĩa nhân đạo mà còn thể hiện trách nhiệm xã hội, tinh thần vì Nhân dân phục vụ của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Thông qua mô hình, mỗi cán bộ, chiến sĩ sẽ tiếp tục phát huy phẩm chất tốt đẹp của người chiến sĩ công an cách mạng, sẵn sàng sẻ chia những giọt máu quý giá để cứu người, góp phần lan tỏa những giá trị nhân văn sâu sắc trong cộng đồng.

Thái Thanh (CTV)