Ra mắt 2 đầu sách quan trọng về nghiên cứu điện ảnh

Nhằm mang đến những nền tảng nghiên cứu, cuốn sách “Điện ảnh như là thủ pháp” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Thanh và “Xã hội học điện ảnh” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Ngọc Kiên vừa được giới thiệu đến công chúng.

Bìa tác phẩm "Điện ảnh như là thủ pháp." (Ảnh: Câu lạc bộ Điện ảnh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội)

“Điện ảnh như thủ pháp” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Vũ Ngọc Thanh (nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh), tập trung khảo sát các thủ pháp điện ảnh - một trong các yếu tố cốt lõi làm nên bộ môn nghệ thuật này. Tác giả cũng đưa ra một hệ thống lớn các ví dụ phim kinh điển của điện ảnh thế giới và cả tại Việt Nam để phân tích.

Sách gồm 5 chương: “Thủ pháp điện ảnh và những vấn đề liên quan,” “Thủ pháp điện ảnh nhìn từ kịch học điện ảnh, tự sự và kể chuyện,” “Thủ pháp điện ảnh và giá trị biểu cảm,” “Thủ pháp điện ảnh nhìn từ bốn kỹ thuật làm phim chính,” và "Thủ pháp điện ảnh như một hệ thống tổng hợp các phương thức thể hiện và quan hệ loại hình."

Tác phẩm từng được vinh danh tại Giải Cánh diều Vàng 2024 ở hạng mục Công trình Nghiên cứu Lý luận, Phê bình Điện ảnh.

Cuốn "Xã hội học điện ảnh." (Ảnh: Câu lạc bộ Điện ảnh trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội)

Còn cuốn “Xã hội học điện ảnh” của Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phùng Ngọc Kiên (giảng viên Ngành Điện ảnh và Nghệ thuật đại chúng, Khoa Văn học, trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội) đi sâu kiến giải thông qua 6 chương: “Đại cương xã hội học điện ảnh,” “Điện ảnh như tổng hòa các quan hệ xã hội,” “Điện ảnh trong các quan hệ xã hội,” “Các thiết chế xã hội trong hoạt động điện ảnh,” “Điện ảnh là một thế giới ký hiệu về thực tại” và "Điện ảnh trong thế giới điện ảnh."

Tác giả theo sát dòng chảy của bộ môn nghệ thuật này từ quá khứ tới hiện tại để đưa ra những phân tích khách quan và sắc sảo.

Giới chuyên môn nhận xét hai cuốn sách là hai công trình nghiên cứu điện ảnh cần thiết, vừa thể hiện tâm huyết của người viết, vừa giúp dẫn dắt người đọc và người học trên hành trình nghiên cứu, thực hành để lĩnh hội tri thức.

Nhà nghiên cứu, Thạc sỹ Hoàng Dạ Vũ (Phó Viện trưởng Viện Sân khấu - Điện ảnh, Trường Đại học Sân khấu-Điện ảnh Hà Nội) đánh giá đây đều là những tài liệu quý, là tài liệu chuyên khảo đã được hệ thống hóa, giúp việc nghiên cứu được thuận lợi.

Phó Giáo sư Tiến sỹ Hoàng Cẩm Giang (Trưởng Bộ môn Nghệ thuật học, Khoa Văn học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân) nhận xét bên cạnh giới nghiên cứu, các tác phẩm cũng có thể rất hữu ích và là công cụ khoa học cần có đối với các khán giả đam mêd điện ảnh./.

Theo TTXVN