Quyết tâm thông xe kỹ thuật cầu Mọ trước mùa mưa lũ

Sau sự cố bị lũ cuốn trôi hoàn toàn do bão số 10 năm 2025, tỉnh đã sớm phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa” và làm việc xuyên lễ, các nhà thầu đã huy động máy móc, phương tiện, nhân lực triển khai thi công, quyết tâm thông xe kỹ thuật cây cầu trước ngày 1/7/2026.

Công trình cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín đang được triển khai thi công.

Cầu Mọ cũ được đầu tư xây dựng năm 2017 trên địa bàn xã Xuân Tín. Đây được xem là tuyến giao thông huyết mạch kết nối hai bờ sông Cầu Chày. Bởi cây cầu không chỉ phục vụ giao thương, đi lại và sản xuất của người dân địa phương, mà còn góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội khu vực. Tuy nhiên, trong cơn bão số 10 năm 2025, mưa lũ đã cuốn trôi, phá hủy hoàn toàn cây cầu, gây ra tình trạng cô lập, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân và kinh tế - xã hội của địa phương. Ông Đỗ Văn Đạo, Trưởng Phòng Kinh tế xã Xuân Tín, cho biết: “Sau cơn bão số 10 năm 2025, cây cầu bị cuốn trôi hoàn toàn, khiến đời sống của người dân, kinh tế - xã hội địa phương và các vùng lân cận bị ảnh hưởng, do quãng đường kết nối 2 bên bờ phải đi vòng hàng chục km”.

Trước tình hình đó, UBND tỉnh Thanh Hóa đã phê duyệt Dự án khẩn cấp khắc phục hậu quả thiên tai công trình cầu Mọ bắc qua sông Cầu Chày thuộc địa bàn xã Xuân Tín, với tổng mức đầu tư 70 tỷ đồng. Công trình được xây dựng mới với quy mô cầu cấp III, gồm 5 nhịp, chiều dài 183,4m, mặt cầu rộng 8m; kết cấu bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực. Tuyến đường hai đầu cầu dài khoảng 0,7km, đạt tiêu chuẩn đường cấp V đồng bằng. Dự án do Ban Quản lý dự án đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa làm chủ đầu tư. Nguồn vốn thực hiện dự án từ kinh phí hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 10 và các đợt thiên tai năm 2025.

Với quyết tâm bảo đảm tiến độ thi công dự án hoàn thành trong quý III/2026, đặc biệt là thông xe kỹ thuật cầu Mọ trước 1/7/2026, chủ đầu tư dự án và các nhà thầu thi công đang nỗ lực khắc phục khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Ghi nhận thực tế tại công trường những ngày đầu tháng 5/2026, không khí làm việc đang diễn ra hết sức khẩn trương. Các đơn vị nhà thầu đã huy động tối đa nhân lực, máy móc, tổ chức thi công “3 ca, 4 kíp”. Đồng thời, đại diện chủ đầu tư luôn bố trí nhân lực bám sát công trường, đôn đốc các nhà thầu tập trung thi công, quyết tâm đạt các mốc tiến độ dự án.

Ông Võ Quyết Tiến, Giám sát trưởng công trình thuộc Ban Quản lý đầu tư công trình giao thông Thanh Hóa, cho biết: “Xác định tầm quan trọng, mức độ khẩn cấp của dự án nên chúng tôi yêu cầu nhà thầu tập trung nguồn lực, huy động máy móc, nhân lực để hoàn thành các hạng mục sớm và đúng yêu cầu. Đồng thời, triển khai các giải pháp như động viên công nhân, kỹ sư làm xuyên lễ, làm “3 ca, 4 kíp”... để bảo đảm tiến độ toàn bộ dự án. Nhờ vậy, hiện tại công trình đã xong phần hạ bộ, đang thi công phần thượng bộ. Trong tháng 5, chúng tôi sẽ huy động thêm 2 mũi thi công phần mặt cầu, đáp ứng thông xe kỹ thuật trước 1/7, hoàn thành công trình trong quý III/2026”.

Mặc dù gói thầu thi công xây dựng đang áp dụng hình thức hợp đồng đơn giá cố định, song hiện nay giá nguyên, nhiên vật liệu đang có biến động mạnh, tăng cao đột biến đã gây khó khăn cho nhà thầu thi công và làm ảnh hưởng đến tiến độ thi công dự án. Song với quyết tâm cao độ, tính đến tháng 5/2026, khối lượng xây lắp thực tế của dự án đã đạt gần 70% giá trị hợp đồng. Các hạng mục quan trọng như bệ đúc dầm, các thân trụ đã cơ bản hoàn thành.

Vượt qua những khó khăn về địa hình và thời tiết, không khí thi công tại công trường cầu Mọ chưa bao giờ “hạ nhiệt”. Với tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”, các đơn vị nhà thầu đang tập trung cao độ, tranh thủ thời gian, nguồn lực để đưa dự án về đích đúng hẹn. Nhìn khối lượng công việc khổng lồ đang dần hoàn thiện có cơ sở để tin tưởng rằng, cầu Mọ đang dần hình thành trong niềm mong mỏi của bao người dân đôi bờ sông Cầu Chày.

Những giọt mồ hôi trên công trường trong giai đoạn nước rút chính là lời cam kết mạnh mẽ nhất của đội ngũ thi công về chất lượng và tiến độ. Việc thông xe kỹ thuật cầu Mọ đúng kế hoạch không chỉ giải tỏa áp lực giao thông, đảm bảo an toàn mùa mưa lũ và tạo đòn bẩy thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Bài và ảnh: Thụy Châu