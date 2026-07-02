Quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng

Trước nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao do thời tiết hanh khô, thực bì khô và nhiều khu vực rừng trên địa bàn tỉnh được dự báo ở cấp IV (nguy hiểm) và cấp V (cực kỳ nguy hiểm), Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND ngày 01/7/2026 về việc quyết liệt triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ, chiến sĩ Bộ CHQS tỉnh triển khai các biện pháp chữa cháy, ngăn chặn đám cháy lan rộng. Ảnh: Thu Phương

Theo công điện, mặc dù nắng nóng trên địa bàn tỉnh đã giảm, song nguy cơ cháy rừng vẫn ở mức cao. Để chủ động triển khai các biện pháp PCCCR, hạn chế thấp nhất thiệt hại do cháy rừng gây ra, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu giám đốc các sở, thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện các nhiệm vụ cấp bách.

Đối với UBND các xã, phường, công điện yêu cầu thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý Nhà nước về lâm nghiệp, xác định công tác PCCCR là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên; tập trung chỉ đạo quyết liệt, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác.

Chủ động kiểm soát chặt chẽ các nguyên nhân có nguy cơ gây cháy rừng; tăng cường kiểm tra, hướng dẫn việc sử dụng lửa trong và gần rừng, nhất là hoạt động đốt nương, làm rẫy, xử lý thực bì; tạm dừng việc xử lý thực bì bằng lửa và các hoạt động sử dụng lửa có nguy cơ gây cháy rừng trong thời gian dự báo cháy rừng từ cấp IV trở lên.

Đồng thời, chủ động bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ PCCCR; tổ chức lực lượng trực, tuần tra, canh gác lửa rừng, kiểm soát người ra vào các khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, vật tư, hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ”, sẵn sàng xử lý kịp thời các tình huống cháy rừng; xây dựng phương án sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm khi cần thiết, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân và Nhà nước.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lâm nghiệp và PCCCR nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân và chủ rừng; chủ động tiếp nhận thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng từ cơ quan Kiểm lâm để kịp thời thông tin, cảnh báo tại địa phương; tổ chức kiểm tra, xác minh các điểm cháy, phát hiện sớm và xử lý kịp thời các vụ cháy rừng xảy ra trên địa bàn.

Đối với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Chủ tịch UBND tỉnh giao chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn.

Chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm tham mưu tổ chức thực hiện hiệu quả công tác PCCCR; tăng cường phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự, Bộ đội Biên phòng và các lực lượng liên quan tuần tra, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về lâm nghiệp; hướng dẫn, đôn đốc UBND các xã, phường và các chủ rừng thực hiện đầy đủ các biện pháp PCCCR; duy trì nghiêm chế độ trực PCCCR; thường xuyên theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng từ Hệ thống cảnh báo cháy sớm của Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm để kịp thời dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng.

Cùng với đó, phối hợp với các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền về bảo vệ rừng, PCCCR; chủ động huy động lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng hỗ trợ chữa cháy rừng khi có yêu cầu; tiếp tục triển khai hiệu quả Đề án nâng cao năng lực cho lực lượng kiểm lâm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR giai đoạn 2021-2030 theo Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 10/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc, đề xuất hỗ trợ từ ngân sách Trung ương theo quy định. Đồng thời đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ trong công tác PCCCR; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, camera AI, thiết bị bay không người lái phục vụ quan sát, chỉ huy, chữa cháy và vận chuyển hậu cần; nghiên cứu, áp dụng các tiến bộ kỹ thuật, công nghệ hiện đại, vật liệu và chất chữa cháy phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa, phát hiện và chữa cháy rừng.

Công an tỉnh tăng cường phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các quy định về PCCCR; sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ khi xảy ra cháy rừng; chỉ đạo điều tra, xác minh, làm rõ nguyên nhân, đối tượng gây cháy rừng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc quản lý chặt chẽ hoạt động huấn luyện, diễn tập tại các khu vực trong và ven rừng, bảo đảm an toàn PCCCR; chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự cấp xã phối hợp chặt chẽ với lực lượng Kiểm lâm và chính quyền địa phương tổ chức tuần tra, canh gác, kiểm soát nguy cơ cháy rừng; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị và hậu cần, sẵn sàng hỗ trợ địa phương tham gia chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Sở Tài chính được giao phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp nhu cầu hỗ trợ kinh phí bảo vệ rừng, PCCCR từ ngân sách Trung ương theo quy định tại Nghị định số 58/2024/NĐ-CP, Nghị định số 42/2026/NĐ-CP và Quyết định số 177/QĐ-TTg; kịp thời tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ các nguồn hợp pháp để thực hiện hiệu quả công tác PCCCR trên địa bàn tỉnh.

Các sở: Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo, Xây dựng, Y tế cùng các đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND các xã, phường triển khai hiệu quả nhiệm vụ PCCCR.

Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội được đề nghị phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, chủ rừng và Nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; sẵn sàng huy động lực lượng tham gia hỗ trợ các địa phương, đơn vị chữa cháy rừng khi có yêu cầu.

Báo và Phát thanh, truyền hình tỉnh cùng các cơ quan thông tấn, báo chí thường trú trên địa bàn, phối hợp với cơ quan Kiểm lâm và chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng; tăng thời lượng phát sóng, thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng, kịp thời truyền tải đến chính quyền cơ sở và Nhân dân, nhất là tại các địa bàn có nguy cơ cháy rừng cao.

LP (Nguồn UBND tỉnh)