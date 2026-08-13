Điểm tựa vững chắc giúp hội viên hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh

Những năm qua, Hội LHPN phường Bỉm Sơn đã triển khai nhiều giải pháp nhằm hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh. Từ việc nâng cao nhận thức, trang bị kiến thức, kết nối nguồn lực đến hỗ trợ vốn vay, chuyển giao khoa học - kỹ thuật và xúc tiến thương mại, tổ chức hội đã trở thành điểm tựa vững chắc, giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và từng bước khẳng định vị thế trong gia đình, xã hội.

Hội LHPN phường Bỉm Sơn thăm và trao hỗ trợ vốn vay cho hội viên Mai Thị Chuyển, tổ dân phố Lương Thôn nuôi ốc, ếch.

Điểm nổi bật là Hội LHPN phường đã đẩy mạnh tuyên truyền, lồng ghép nội dung khởi nghiệp trong các phong trào thi đua, tổ chức nhiều lớp tập huấn nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng cần thiết cho hội viên; phát huy vai trò kết nối của tổ chức hội để hội viên, phụ nữ được tiếp cận các nguồn lực về vốn, khoa học - công nghệ, thị trường tiêu thụ. Trong bối cảnh chuyển đổi số ngày càng mạnh mẽ, Hội LHPN phường Bỉm Sơn còn tiên phong hỗ trợ hội viên ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh. Nhiều lớp tập huấn về bán hàng trực tuyến, quảng bá sản phẩm trên nền tảng số, thương mại điện tử được tổ chức thường xuyên. Từ chỗ còn bỡ ngỡ với công nghệ, nhiều phụ nữ đã chủ động livestream bán hàng, mở rộng kênh phân phối, tìm kiếm khách hàng mới và nâng cao năng lực cạnh tranh. Đây là bước chuyển quan trọng giúp hội viên thích ứng với xu thế phát triển của kinh tế số, khởi sự kinh doanh hiệu quả.

Hội LHPN phường Bỉm Sơn còn khẳng định vai trò là cầu nối tin cậy giữa phụ nữ với các nguồn lực phát triển kinh tế. Thông qua hoạt động nhận ủy thác với Ngân hàng Chính sách xã hội, hội hiện quản lý 17 tổ tiết kiệm và vay vốn với tổng dư nợ trên 80 tỷ đồng, hỗ trợ 786 hộ vay phát triển sản xuất, kinh doanh. Nguồn vốn ưu đãi đã trở thành “đòn bẩy” quan trọng giúp nhiều phụ nữ mạnh dạn khởi nghiệp, đầu tư mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập và ổn định cuộc sống.

Không chỉ hỗ trợ vốn, kiến thức hay kỹ thuật sản xuất, tổ chức hội còn tiếp thêm niềm tin, khơi dậy tinh thần đổi mới sáng tạo và ý chí vươn lên trong mỗi hội viên. Hội đặc biệt quan tâm đến việc xây dựng các mô hình liên kết và đã thành lập câu lạc bộ doanh nhân nữ có 20 thành viên là chủ hộ kinh doanh trên nhiều lĩnh vực; 5 mô hình kinh tế tập thể, gồm: HTX, tổ hợp tác, tổ liên kết do phụ nữ tham gia quản lý. Các thành viên của các mô hình trên là những phụ nữ đang làm chủ doanh nghiệp, không chỉ truyền cảm hứng khởi nghiệp mà còn tiếp thêm động lực cho những hội viên có mong muốn thành lập doanh nghiệp. Các thành viên còn hỗ trợ lẫn nhau trong sản xuất - kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm, hình thành các chuỗi liên kết hiệu quả giữa các ngành hàng; chia sẻ kinh nghiệm quản trị, giúp nhau tiếp cận các cơ hội phát triển sản xuất, kinh doanh...

Hội LHPN phường hỗ trợ hội viên Lại Thị Bạn bê giống để phát triển kinh tế.

Trong nhiệm kỳ, hội đã hỗ trợ 25 phụ nữ khởi nghiệp, thành lập doanh nghiệp và phát triển kinh doanh thành công. Nhiều hội viên còn được hội kết nối tham gia các cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh, cấp vùng và toàn quốc. Điển hình, chị Phạm Thị Hồng Nhung, tác giả dự án “Trứng gà thảo mộc” (HTX nông nghiệp Năm Tầng, Bỉm Sơn) đoạt giải nhì vòng thi khu vực miền Trung, giải khuyến khích toàn quốc năm 2024 cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp; chị Nguyễn Thị Nghĩa với mô hình quán ăn, lọt top 8 phụ nữ khởi nghiệp xuất sắc tỉnh Thanh Hóa, năm 2024. Ngoài ra, Hội LHPN phường còn có các mô hình sản phẩm OCOP và đặc sản địa phương như “Bánh lá Sơn Oanh”, “Chả ốc”, hay “Trứng gà thảo mộc”... Đây đều là những nông sản đặc trưng của địa phương, được hội viên phụ nữ khởi nghiệp từ những nguồn vốn nhỏ ban đầu, từng bước vượt qua khó khăn để xây dựng thương hiệu.

Chị Chu Thị Thu, Chủ tịch Hội LHPN phường, cho biết: “Qua thực tiễn triển khai, chúng tôi nhận thấy điều quan trọng nhất không chỉ là hỗ trợ vốn hay kỹ thuật, mà là giúp phụ nữ thay đổi tư duy, dám nghĩ, dám làm và tự tin khẳng định bản thân trong phát triển kinh tế. Cùng với đó, hội LHPN các cấp luôn đồng hành, hỗ trợ và tạo điều kiện để chị em biến ý tưởng thành hiện thực. Khi được trao cơ hội và tiếp thêm niềm tin, phụ nữ sẽ phát huy mạnh mẽ tinh thần sáng tạo, ý chí vươn lên và đóng góp tích cực cho sự phát triển của địa phương".

Minh Trang